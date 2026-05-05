West Bengal Election 2026 Live: মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে কি শুভেন্দু? 'ত্রুটিহীন' মন্ত্রীসভা গড়তে দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠকে বিজেপি

5 May 2026, 08:30 AM
Bhawanipur: ভবানীপুর বিধানসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবলু সিংয়ের বাড়িতে গভীর রাতে তাণ্ডবের অভিযোগ। বাড়ির পার্কিংয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা স্কুটার রাস্তায় বের করে দফায় দফায় পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। বাবলু সিং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাউন্টিং এজেন্ট। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনয়ন পেশের দিন তাঁর পাশেই ছিলেন প্রস্তাবক হিসেবে।
5 May 2026, 08:30 AM
Odlabari: বিজেপি জয়ের পর উত্তেজনা ছড়াল ওদলাবাড়ি বাজার এলাকায়। সোমবার রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় পুড়িয়ে দেওয়া হয় অন্তত ৬টি বাইক, ভাঙচুর চালানো হয় একটি মিষ্টির দোকানে এবং মারধরে গুরুতর জখম হন দোকানের মালিক বাচ্চু দত্ত। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজেপির জয়ের পর রাতে কিছু যুবক তৃণমূল নেতা সোনু গুপ্তা-র বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সময় সোনু গুপ্তার অনুগামী ও স্থানীয় বাসিন্দারা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অভিযোগ, ওই যুবকেরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলে তাদের ফেলে রাখা ৬টি বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
5 May 2026, 08:30 AM
Canning: ভোটের ফল প্রকাশের পর রাতে ৬ বিজেপি কর্মী সমর্থক মারধরের অভিযোগ শাসক দলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্তরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং গোপালপুর পঞ্চায়েতের গোলক পাড়ার বাসিন্দা এদিন রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থক দেবদাস হলদার ,জগদীশ শিকারী বুদ্ধিশ্বর হালদাররা। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা আচমকা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তিনজন। রক্তাক্তরহ অবস্থায় অন্যান্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তাদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে ক্যানিংয়ের তালদি পঞ্চায়েতের খাস কুমড়োখালি এলাকায় রাহুল লস্কর,আতিকুর লস্কর,জাহির উদ্দিন লস্কররা বাড়িতে ফিরছিলেন। অভিযোগ বিজেপি করার অপরাধে স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা তাদের কেও লাঠি রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর জখম হয় তিন বিজেপি কর্মী সমর্থক।
5 May 2026, 08:15 AM
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের তৃণমূল কার্যালয় দখলের অভিযোগ। সিসিটিভিতে ধরা পড়ল ফুটেজ। অভিযোগ ওড়াল বিজেপি। জলপাইগুড়ি বিধানসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হতেই তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি স্টেশন রোডে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের যেই দলীয় কার্যালয় রয়েছে সেই কার্যালয়ে বিজেপির একদল কর্মীরা আসেন। জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন।ঘরে থাকা মমতা ব্যানার্জী এবং অভিষেক ব্যানার্জীর ছবিতে ভাঙচুর করে। এরপর সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ারে বসে পড়েন।পরে সেখানে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।
5 May 2026, 08:15 AM
West Bengal Governor: পূর্বতন সরকারের ইস্তফা এবং নতুন সরকারের শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব রাজ্যপালের ওপরে ন্যস্ত। তার আগে রাজ্যের জনাদেশের পরের দিন সকাল সকাল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কে এন রবি সস্ত্রীক পুজো দিয়ে গেলেন কালীঘাটে। জানালেন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে গেলাম।
5 May 2026, 08:15 AM
BJP Government Bengal: আজই কলকাতায় যাবেন রাজনাথ সিং। যেতে পারেন অমিত শাহও। সম্ভবত রাজনাথকেই বিধায়ক দলের নেতা বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। কাল বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসে নেতা বাছাই করা হবে। চূড়ান্ত করা হবে ক্যাবিনেটও। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক রয়েছে। তারপরই কলকাতা যাবেন রাজনাথ।
5 May 2026, 08:15 AM
New Chief Minister of West Bengal: গতকাল ফলপ্রকাশের পর থেকেই নতুন মন্ত্রীসভা এবং সর্বোপরি রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে নানা আলোচনা তুঙ্গে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর হাতেই যে নয়া দায়িত্ব যেতে চলেছে তা নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির তরফে এখনো সরকারি ভাবে কোনো ঘোষনা হয়নি। যদিও বিজেপির এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বের কাজ, এতদিন ধরে যারা বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া। তা নিয়ে কোনোরকম ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ পদ্ম শিবির। মন্ত্রী সভা সহ সব বিষয়েই আজ ও কাল বৈঠকের সম্ভাবনা দিল্লিতে।।। দফায় দফায় শীর্ষ নেতারা বৈঠক করছেন। ত্রুটিহীন প্রক্রিয়াই মূল লক্ষ্য।