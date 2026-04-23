West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: ডোমকলের রায়পুরে আতঙ্কে ভোটাররা, ঝাড়গ্রামে ভোটের লাইনে হাতি

23 April 2026, 08:15 AM
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: ভোট দিয়ে ভয় পাচ্ছেন ভোটাররা। অভিযোগ ডোমকলের রায়পুরে। রায়পুরের কারিগর পাড়ার সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ, নিরাপত্তা নেই। এলাকায় পুলিশ নেই। তৃণমুল ভয় দেখাচ্ছে। কীভাবে ভোট দিতে যাব ?
রাতেই ডোমকল বিধানসভার রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কারিগর পাড়ায় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় ১ তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। আল আমিন মণ্ডল নামের এক তৃণমূল কর্মীকে রাতেই আটক করেছে পুলিশ।
ভোটের আগের রাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডোমকল। ডোমকলের রায়পুর কারিগরপাড়া এলাকায় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সিপিএম কর্মী রাকিবুল আনসারি ও মাহাবুল আনসারিকে আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ার আহত রাকিবুল আনসারিকে স্থানান্তরিত করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেই ঘটনায় ১ তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
যদিও এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণও। যদিও সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে।
Phase 1 of the West Bengal Assembly elections takes place today. I urge all citizens to participate in this festival of democracy with full strength. I especially appeal to my young friends and to the women of West Bengal to vote in large numbers.
— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2026
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live:রামনগরে একাধিক বুথে ইভিএম বিকল, প্রত্যেক ইভিএমের এক নম্বর বোতাম অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকের বোতাম খারাপ বলে অভিযোগ। তৃণমূল প্রার্থী অখিলগিরির চক্রান্তের অভিযোগে তোলপাড়। ভোটদানের পর জি ২৪ ঘণ্টাকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন অখিল।
কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ের ১১৩ নম্বর বুথে ভোটদান শেষে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অখিল গিরি অভিযোগ করেন, তাঁর কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএম বিকল হয়ে ভোটগ্রহণ বন্ধ রয়েছে।
তিনি দাবি করেন, প্রত্যেকটি ইভিএমে এক নম্বর বোতাম খারাপ, যা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকের জন্য নির্ধারিত। অখিল গিরির অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত চক্রান্ত।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
23 April 2026, 08:00 AM
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সকাল বেলায় ভিরিঙ্গি কালি মন্দিরে পূজো দিতে এসে বললেন, সবার মঙ্গল হোক অশান্তি না হয়, এছাড়াও বলেন, সবার সাথে সাথে নিজের জন্যেও প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, ছোট খাটো সমস্যা আছে বেশ কিছু জায়গায়।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: শিলিগুড়িতে প্রথম দফার ভোটগ্রহণের মাঝেই ১৭৩ নম্বর বুথে ভোট দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলে পৌঁছান তিনি। সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোট দেন গৌতম দেব। ভোটদান শেষে বুথের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শান্তিপূর্ণ ভোটের আশাবাদ ব্যক্ত করেন তৃণমূল প্রার্থী। এদিন সকাল থেকেই বুথে নিরাপত্তার কড়াকড়ি লক্ষ্য করা যায় এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ চলছে।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল বিধানসভা ৯৯ নম্বর বুথের ভোটার ভক্ত সামন্ত। SIR-এ ডাক পড়েছিল। পরিযায়ী শ্রমিক, ভিন রাজ্যে থাকেন। নিজের টাকাথ খরচ করে হেয়ারিং এসেছিলেন। ভেবেছিলে হয়তো ভোট দিতে পারবেন। ভোটের সময় সপরিবারে বাড়িতে আসলেও পরিবারের সকল সদস্য ভোট দিচ্ছেন, ভক্ত ভোট দিতে পারছেন না। কারণ তার ভোটের ভোটার লিস্টে নেই।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: শামসেরগঞ্জে ভোট দিলেন হরগোবিন্দ দাসের স্ত্রী এবং চন্দন দাসের মা। গতবছর শামসেরগঞ্জের অশান্তিতে নিহত হন হরগোবিন্দ দাস।
23 April 2026, 07:45 AM
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: শিলিগুড়ি বিধানসভার প্রধান নগর mergerate স্কুল,৩১ নম্বর বুথ। ইভিএম বিভ্রাট সকাল থেকে এখনো অব্দি এখানে ভোট শুরু হয়নি প্রচুর ভোটারের ভিড় রয়েছে এখানে। ঘটনাস্থলে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ কমিশনকে পুরো বিষয়টি জানাচ্ছেন বলে দাবি তার।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বলয় ও ভোটারদের ভেরিফিকেশন । প্রথম স্তরে বিএলও প্রেমিসেসের বাউন্ডারি ওয়ালের বাইরে ভোটার দের ছবি ও লিস্ট মিলিয়ে দেখছেন তারপর দ্বিতীয় স্থরে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেক করে বাউন্ডারি ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে । তৃতীয় স্তরে বুথে ঢোকার আগেও চেক করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে । চোপড়ার মুনশিগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি ।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: দুবরাজপুর পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে ভোট দিলেন বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা। তিনি সকলের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দান করেন। জেতার বিষয়ে আশাবাদী বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা। ভোট দেওয়ার পর বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘুরবেন বলে জানান।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: হিন্দু সনাতনী সেবক ধুপগুড়ি বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায়। সাত সকালে তুলসী দেবীর আরাধনা করে মা কালীর চরণ ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ধুপগুড়ি বিধানসভার বৃদ্ধাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে। যা ১৫/১৪৭ নং বুথ।এখানেই ধুপগুড়ি বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায়ের নিজস্ব ভোট দান কেন্দ্র। এদিন সকাল ছটা নাগাদ আর পাঁচজন সাধারণ ভোটারের মতন করেই ভোটের লাইনে দাঁড়ান প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সোনালী রায়। ভোট দিয়ে এসে এদিন প্রার্থীর মুখে চওড়া হাসি জয়ের ব্যাপারে দীর্ঘ বিশ্বাসী পাশাপাশি কেন্দ্র বাহিনীর তৎপরতা নিয়ে ব্যাপক খুশি।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রাক্কালে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম ‘অরক্ষিত’ অবস্থায় পড়ে থাকার অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীপুর এলাকার একটি রাস্তার ধারের ধাবার সামনে পার্ক করা একটি গাড়ির ভিতরে ইভিএম পাওয়া যায় বলে অভিযোগ ওঠে।
ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা সকালে ফলে এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা আরও বাড়ে।
স্থানীয় পর্যবেক্ষক ও বিরোধী নেতাদের দাবি, “On Election Duty – Jamuria AC 279” লেখা ওই গাড়ির ভিতরে একাধিক রিজার্ভ ইভিএম ছিল, কিন্তু ঘটনাস্থলে কোনও নিরাপত্তারক্ষী চোখে পড়েনি।
স্থানীয় নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টিকে নির্বাচন বিধির গুরুতর লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন। তাঁদের দাবি, গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং তাঁদের দল ভিডিও রেকর্ড করে পুলিশকে খবর দেয়।
আরও অভিযোগ করেন, এত সংবেদনশীল সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা মানা হয়নি এবং ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান সকলে।
তবে এই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করেছেন সংশ্লিষ্ট সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মণ্ডল। তিনি জানান, গাড়িতে থাকা চার সেট ইভিএম তাঁর সেক্টরের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা মেনেই কাজ করা হচ্ছিল।
নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেক্টর পুলিশের দল তাঁদের সঙ্গে ছিল এবং বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনের সময় গাড়ির ঠিক পিছনেই চলছিল।
তিনি আরও জানান, শেষ বুথ পরিদর্শন শেষে অন্য কোনও ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা অল্প সময়ের জন্য ধাবায় খাওয়ার জন্য থামেন।
মণ্ডল জোর দিয়ে বলেন, ইভিএম কোনও সময়ই অরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। তিনি বা সহকারী সেক্টর অফিসার সবসময় গাড়ির কাছে ছিলেন এবং প্রয়োজনে পালা করে একজন বাইরে গিয়েছেন।
তিনি জানান, তাঁদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল সেক্টর অফিস, যেখানে নির্ধারিত নিয়ম মেনে ইভিএম জমা দেওয়ার কথা ছিল।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: ঝাড়গ্রামের রামলাল জিতুশোল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে সামনে উপস্থিত হাতি।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: শম্ভূনাথ প্রাইমারি স্কুলে ভোট দিলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: 277 পশ্চিম বর্ধমানের এর ১৬১ নম্বর বুঝে ই ভি এম খারাপ। সাতটা বাজলেও শুরু হয়নি ভোট গ্রহণ। গত দুবার একই ঘটনা ঘটেছে এই বুথে বলে অভিযোগ বুথে লাইনে দাড়িয়ে থাকা ভোটদাতারা
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: জলপাইগুড়িতে সকাল সকাল ভোটারদের লাইন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর করা নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে মকপোল। ইতিমধ্যেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। মেঘলা আকাশ রোদের দেখা নেই।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: প্রথম দফায় স্টার প্রার্থী-
নন্দীগ্রামে BJP প্রার্থী: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী
বহরমপুরে কংগ্রেস প্রার্থী: অধীর চৌধুরী, ৩ দশক পর বিধানসভা ভোটে লড়ছেন কংগ্রেসের ডাকসাইটে নেতা।
খড়গপুর সদরে BJP প্রার্থী: দিলীপ ঘোষ
রেজিনগর ও সুতিতে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী: হুমায়ুন কবীর
মাথাভাঙায় BJP প্রার্থী: নিশীথ প্রামাণিক
দিনহাটায় TMC প্রার্থী: উদয়ন গুহ
শিলিগুড়িতে TMC প্রার্থী: গৌতম দেব
শিলিগুড়িতে BJP প্রার্থী: শঙ্কর ঘোষ
মালতীপুরে কংগ্রেস প্রার্থী: মৌসম বেনজির নূর
আসানসোল দক্ষিণ BJP প্রার্থী: অগ্নিমিত্রা পল
হাসানে TMC প্রার্থী: কাজল শেখ
সবংয়ে TMC প্রার্থী: মানস ভুঁইঞা
এগরায় BJP প্রার্থী: দীব্যেন্দু অধিকারী
করণদিঘিতে CPIM প্রার্থী: মহম্মদ শাহাবুদ্দিন
রায়গঞ্জে TMC প্রার্থী: কৃষ্ণ কল্যাণী
বালুরঘাটে TMC প্রার্থী: অর্পিতা ঘোষ
রাজগঞ্জে TMC প্রার্থী: স্বপ্না বর্মন
রানিবাঁধে CPIM প্রার্থী: দেবলীনা হেমব্রম
সাগরদিঘিতে TMC প্রার্থী: বাইরন বিশ্বাস
ডোমকলে TMC প্রার্থী: হুমায়ুন কবীর
ডেবরায় TMC প্রার্থী: রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়
কেশপুরে TMC প্রার্থী: শিউলি সাহা
জাঙ্গিপাড়ায় TMC প্রার্থী: স্নেহাশিস চক্রবর্তী
বোলপুরে TMC প্রার্থী: চন্দ্রনাথ সিনহা
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: প্রথম দফায় ভোটে অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্রে নন্দীগ্রাম। একুশের এই কেন্দ্রে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। যদিও শেষপর্যন্ত হেরে যান তিনি। এবারও নন্দীগ্রামে প্রার্থী শুভেন্দুই। তৃণমূল দাঁড় করিয়েছে প্রাক্তন বিজেপি নেতা পবিত্র করকে। প্রথম দফাতে ভোট মুর্শিদাবাদের বহমরপুরেও। এই কেন্দ্রে এবার কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। ২০২৪ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ইউসূফ পঠানের কাছে হারতে হয় তাঁকে। খোয়াতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদও। নজর থাকবে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি, রেজিনগর, ডোমকল কেন্দ্রগুলির দিকেও।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: প্রথম দফায় রয়েছে কোন কোন বিধানসভা?
কোচবিহার (৯ কেন্দ্র)- মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, সিতালকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ।
আলিপুরদুয়ার (৫ কেন্দ্র)- কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার্স, ফালাকাটা, মাদারিহাট।
জলপাইগুড়ি (৭ কেন্দ্র)- ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, দাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল, নাগরাকাটা।
দার্জিলিং(৬ কেন্দ্র)- কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া।
উত্তর দিনাজপুর (৯ কেন্দ্র)- চোপড়া, ইসলামপুর, গোলপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইটাহার।
দক্ষিণ দিনাজপুর (৬ কেন্দ্র)- কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর।
পূর্ব মেদিনীপুর (১৬ কেন্দ্র)- নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরা, তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না।
পশ্চিম মেদিনীপুর (১৯ কেন্দ্র)- দাঁতন, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়াড়ি, খড়গপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, খড়গপুর, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, শালবনি, কেশপুর, মেদিনীপুর, বিনপুর।
পুরুলিয়া (৯ কেন্দ্র)- বান্দোয়ান, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পাড়া, রঘুনাথপুর।
বাঁকুড়া (১২ কেন্দ্র)- শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কাটুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী।
পশ্চিম বর্ধমান (৯ কেন্দ্র)- পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি, বারাবনি।
বীরভূম (১১ কেন্দ্র)- দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, নানুর, লাভপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, হানসান, নলহাটি, মুরারই।
মালদা (১২ কেন্দ্র)- হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতীপুর, রতুয়া, মানিকচক, মালদহ, ইংলিশ বাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর।
মুর্শিদাবাদ (২২ কেন্দ্র)- ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, বুরওয়ান, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল, জলঙ্গি।
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: ২৪০৭ কোম্পানি বাহিনীর নিরাপত্তার মোড়কে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্ব। রাজ্যের ১৬ জেলার ১৫২টি আসনে প্রথম দফার ভোটে লড়ছেন মোট ১,৫৮৬ জন প্রার্থী। ভোটগ্রহণ হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়।