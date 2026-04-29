West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting Live: দ্বিতীয় দফায় ১৪২ আসনে আজ ভোটগ্রহণ, দক্ষিণবঙ্গে বড় পরীক্ষা তৃণমূলের

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting Live Updates: এই পর্বে লড়াইয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

| Last Updated: Wednesday, April 29, 2026 - 06:30
29 April 2026, 06:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting Live: গভীর রাতে সিঙ্গুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের। সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্না থানার গেটের সামনে মাটিতে বসে স্লোগান, বিক্ষোভ, ঘেরাও কর্মসূচি চালান। প্রার্থী বেচারাম মান্নার অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে সিঙ্গুর ব্লকের তৃণমূল বিভিন্ন অঞ্চল সভাপতি থেকে কর্মীদের বাড়ি থেকে তুলে আনছে। থানায় এনে এসে বসিয়ে রাখছে।
আরো অভিযোগ, থানায় যাদের নামে কোনো অভিযোগ নেই, তাদের থানায় নিয়ে এসে হয়রানি করা হচ্ছে। 
রাতে অঞ্চল সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল কে থানায় তুলে তুলে নিয়ে এসে আটকে রাখে। বিজেপিকে জেতানোর জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ এই ধরনের কাজ করছে। 
অপরদিকে সিঙ্গুরের বুড়িগ্রাম এলাকায় এক তৃনমূল কর্মী সনৎ কুমার ধারা রাতে বাড়ির সামনে বসে ছিল। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ তাকে বেধড়ক মারধোর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহত কর্মীকে দেখতে তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্না হাসপাতালে যান।

29 April 2026, 06:15 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting Live: এই পর্বে লড়াইয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। 

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting Live:  এই পর্বে রয়েছে সাজ জেলা। এগুলি হল-

পূর্ব বর্ধমান
--
খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর, বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, মন্তেশ্বর, কালনা, মেমারি, ভাতার, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, গলসি, পূর্বস্থলী উত্তর ও পূর্বস্থলী দক্ষিণ।

হুগলি
--
সিঙ্গুর, চাঁপদানি, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, বলাগড়, চন্দননগর, পাণ্ডুয়া, হরিপাল, জাঙ্গিপাড়া, চণ্ডীতলা, সপ্তগ্রাম, তারকেশ্বর, ধনেখালি, আরামবাগ, পুরশুড়া, গোঘাট ও খানাকুল।

হাওড়া
--
হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, বালি, শিবপুর, সাঁকরাইল, পাঁচলা, হাওড়া দক্ষিণ, উলিবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, বাগনান, শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর, আমতা, জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়। 

কলকাতা
--
ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, কলকাতা বন্দর, জোড়াসাঁকো, মানিকতলা, শ্যামপুকুর, কাশীপুর-বেলগাছিয়া।
--
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
--
গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, জয়নগর, বারুইপুর পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, মগরাহাট পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, সোনারপুর দক্ষিণ, ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর, সোনাপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ
--
উত্তর ২৪ পরগনা
--
বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাবরা, অশোকনগর, আমডাঙা, বিজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর , খড়দা, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম, রাজারহাট নিউটাউন, বিধাননগর, রাজারহাট গোপালপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মীনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর, হিঙ্গলগঞ্জ
--
নদিয়া 

করিমপুর, তেহট্ট, পলাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদা, কল্যাণী, হরিণঘাটা।

 

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2 Voting Live: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম দফায় ভোট পড়েছে ৯২.৩৫ শতাংশ। এই দফায় ভোট নেওয়া হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের ৭ জেলায়। মোট আসন ১৪২। সকাল ৭ থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধেয় ৬টা পর্যন্ত।

 

Surat Shocker: স্ত্রীকে খুন করে বাক্সে ঢুকিয়ে কংক্রিট করে দিল স্বামী, নাবালক সন্তানের খুঁজে পাওয়া চিরকুটে বিরাট ক্লু...

Surat Shocker: স্ত্রীকে খুন করে বাক্সে ঢুকিয়ে কংক্রিট করে দিল স্বামী, নাবালক সন্তানের খুঁজে পাওয়া চিরকুটে বিরাট ক্লু...
Bengal Weather Update: ভোটের মধ্যেই দুর্যোগের চোখরাঙানি: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়, তুমুল বৃষ্টি

Bengal Weather Update: ভোটের মধ্যেই দুর্যোগের চোখরাঙানি: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়, তুমুল বৃষ্টি
Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড় আপডেট

Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড় আপডেট
Strong Room Security: স্ট্রং রুমের বাইরে কড়া পাহারা; ৪ তারিখেই &#039;আসল খেলা&#039;র রহস্যময় দাবি তৃণমূল প্রার্থীর গলায়

Strong Room Security: স্ট্রং রুমের বাইরে কড়া পাহারা; ৪ তারিখেই 'আসল খেলা'র রহস্যময় দাবি তৃণমূল প্রার্থীর গলায়
West Bengal Assembly Election 2026: কালু ও গোবরাকে কামড়ে দিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: কালু ও গোবরাকে কামড়ে দিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী
Chernobyl Nuclear Disaster: বিশ্বের ভয়ংকরতম তেজস্ক্রিয় বিকিরণে লাশের পাহাড়: টন টন ইউরেনিয়ামে হাজার হাজার মৃত্যু, রক্তলোলুপ নেকড়ে

Chernobyl Nuclear Disaster: বিশ্বের ভয়ংকরতম তেজস্ক্রিয় বিকিরণে লাশের পাহাড়: টন টন ইউরেনিয়ামে হাজার হাজার মৃত্যু, রক্তলোলুপ নেকড়ে
Tollywood: রাহুলের মৃত্যুতে ‘শাপমুক্তি’? টলিপাড়ার বৈঠকে ৯৫ শতাংশ দাবিতে সিলমোহর, বিমা হচ্ছে বাধ্যতামূলক

Tollywood: রাহুলের মৃত্যুতে ‘শাপমুক্তি’? টলিপাড়ার বৈঠকে ৯৫ শতাংশ দাবিতে সিলমোহর, বিমা হচ্ছে বাধ্যতামূলক
IPL 2026 VIRAL VIDEO: ২৪ বছরের সুন্দরী মনুর সঙ্গে ১৫-র ছোট্ট বৈভবের নাম জড়াল, ঝড়ের বেগে ভাইরাল চরম বিতর্কিত ভিডিয়ো, IPL-র মাঝেই এ কী শুরু হল?

IPL 2026 VIRAL VIDEO: ২৪ বছরের সুন্দরী মনুর সঙ্গে ১৫-র ছোট্ট বৈভবের নাম জড়াল, ঝড়ের বেগে ভাইরাল চরম বিতর্কিত ভিডিয়ো, IPL-র মাঝেই এ কী শুরু হল?
West Bengal Assembly Election 2026: অদিতি মুন্সীকে নিয়ে বিরাট খবর: গুরুতর অভিযোগ-- ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা

West Bengal Assembly Election 2026: অদিতি মুন্সীকে নিয়ে বিরাট খবর: গুরুতর অভিযোগ-- ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা

Weather update on West Bengal Election: মেগা ফাইনালে ঝড়-বৃষ্টির ভ্রুকুটি: শেষ দফার ১৪২ আসনে ভোটের দিন কালবৈশাখীর তাণ্ডব?

Weather update on West Bengal Election: মেগা ফাইনালে ঝড়-বৃষ্টির ভ্রুকুটি: শেষ দফার ১৪২ আসনে ভোটের দিন কালবৈশাখীর তাণ্ডব?