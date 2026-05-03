West Bengal Election 2026 Pre Results Live: অধীর আগ্রহ দেশজুড়ে, বাংলা থাকবে কার দখলে, আগামিকাল প্রকাশ্যে জনাদেশ

3 May 2026, 18:30 PM
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: রাত পোহালেই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হতে চলেছে হাওড়া গ্রামীণ জেলার সাত বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হতে চলেছে উলুবেড়িয়া ওম দয়াল বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। দফায় দফায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এসে দেখে যাচ্ছেন কোথাও কোন রকম ত্রুটি যাতে না থাকে সে দিকটাও বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়েছে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: প্রতিটি গণনা কেন্দ্রেই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কর্তব্যরত পুলিস কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন অজয় নন্দ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোপুরি ঠিকঠাক আছে কিনা,তা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে পুলিসের পাশাপাশি সিআরপিএফের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়। গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, কোনও গণনা কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে দলীয় সমর্থকদের প্রবেশের অনুমতি থাকবে না। এছাড়াও,বেশ কিছু গণনা কেন্দ্রের সামনে যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হতে পারে বলে জানা গেছে। এদিন যাদবপুরের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে অবস্থিত গণনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন পুলিস কমিশনার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) ও ডিসি এসএসডি-সহ শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয় এই পরিদর্শনে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় গণনা কেন্দ্র। মগরাহাট, মগরাহাট পশ্চিম, এবং ডায়মন্ড হারবার এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হবে এখানে। অন্য কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা। প্রত্যেকেই তারা এসে খতিয়ে ঘতিয়ে দেখছেন কোথাও কোনোভাবে বোমা রাখা হয়েছে কিনা। গণনা কেন্দ্রের ভিতরে যেমন কেন্দ্রীয় হয়নি বাইরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা রয়েছে।
3 May 2026, 18:15 PM
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates:রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারের নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সেই কারণে ২৯৪টি আসনের গণনা পর্ব এখন গোটা রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুহূর্ত হয়ে উঠেছে। কোন জেলায় কার দাপট, কোথায় পাল্টাবে সমীকরণ, আর কোথায় হবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই—তার উত্তর মিলবে এই গণনা কেন্দ্রগুলিতেই।
সব মিলিয়ে, নির্বাচন কমিশনের এই বিশদ পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের ফল ঘোষণা প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন, নিরপেক্ষ ও দ্রুত করতে এবার কোনও খামতি রাখতে চাইছে না কমিশন। আগামীকাল সকাল থেকেই নজর থাকবে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা টেবিলে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates:কমিশন সূত্রে খবর, গণনার দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকবে নজিরবিহীন। প্রতিটি কেন্দ্রেই বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী, সিসিটিভি নজরদারি এবং প্রার্থীদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে ধাপে ধাপে গণনা চলবে। স্ট্রং রুম খোলা থেকে শুরু করে রাউন্ডভিত্তিক ফল ঘোষণা—সব ক্ষেত্রেই কড়া নজরদারি থাকবে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: জেলা ভিত্তিক তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং কলকাতার সব আসনের জন্য পৃথক কাউন্টিং সেন্টার নির্ধারিত হয়েছে।
অনেক জেলায় একাধিক আসনের গণনা একই কেন্দ্রে হলেও আলাদা হল ও টেবিলে তা সম্পন্ন হবে। যেমন, বড় শহর ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কলেজ, পলিটেকনিক, স্কুল বা প্রশাসনিক ভবনকে কাউন্টিং সেন্টার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় মহাবিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকেই মূলত গণনা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: কমিশনের নথি অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে মোট ৪৫৯টি কাউন্টিং হল ব্যবহার করা হবে। ইভিএম গণনার জন্য রাখা হচ্ছে মোট ৪,৮০০টি কাউন্টিং টেবিল। পাশাপাশি ডাকযোগে ভোট (Postal Ballot) ও ETBPS ভোট গণনার জন্য আলাদা করে ৩২২টি হল এবং ১,৬৮৭টি টেবিল নির্ধারিত হয়েছে। ফলে গণনা প্রক্রিয়া দ্রুত, সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ রাখতে কমিশন এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে পরিকাঠামোগত প্রস্তুতিতে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা ঘিরে প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত AC-wise Counting Proposals অনুযায়ী, রাজ্যের সমস্ত ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল, শিল্পাঞ্চল থেকে কলকাতা মহানগর—প্রতিটি আসনের জন্য পৃথক গণনা কেন্দ্র, স্ট্রং রুম, কাউন্টিং হল ও টেবিলের বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা হয়েছে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: ইভিএম যখন স্ট্রং রুম থেকে বার করা হবে, সেই সময় নিরাপত্তা পরিকাঠামোটি কীরকম থাকবে, কেমন রয়েছে নিরাপত্তা পরিকাঠামো গোটা স্ট্রং রুম জুড়ে। শেষ মুহূর্তে তা খতিয়ে দেখলেন সিআরপিএফের ডিজি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং এবং স্পেশাল ডিরেক্টর ভীতুল কুমার। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: উত্তর কলকাতার সাতটি বিধানসভার জন্য গণনা কেন্দ্র নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। রবিবার বাবুঘাটের দিকে ২০০ মিটার রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন, সিআরপিএফ এর ডিজি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং এবং স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল ভিতুল কুমার।
Bengal Election 2026 Pre Results Live Updates: আগামিকাল বাংলায় 'বড়দিন'। রাজ্য়ে রাজপাট বদল হবে কিনা তা স্পষ্ট হয়ে যাবে সোমবার ৪ মে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনবারের শাসনের অবসান নাকি বিজেপির শাসন শুরু তা বোঝা যাবে সোমবার ফল প্রকাশের পরই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাসভা ভোটের ২৯৩ আসনের ফলাফল নিয়ে থমথমে গোটা রাজ্য। প্রতিটি দল তাদের নিজেদের যুক্তি নিজেদের এগিয়ে রেখেছে। কিন্তু কী হতে পারে পটপরিবর্তনের এক্স ফ্য়াক্টর তা এখনও স্পষ্ট নয়।