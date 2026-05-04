West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: কড়া নিরাপত্তায় গণনাকেন্দ্রগুলি: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু কাউন্টিং, কে করবে বাংলা দখল?

4 May 2026, 06:45 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: বুনিয়াদপুর ও বালুরঘাট গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে শুরু করেছেন এজেন্টরা। ব্যাপক পুলিসি নিরাপত্তার জোরদার করা হয়েছে। সব জায়গাতেই এজেন্টের লম্বা লাইন।
4 May 2026, 06:45 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: হেস্টিংস হাউসের বাইরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। আলিপুর ট্রেজারি থেকে একদিকে রাস্তা বন্ধ করেছে পুলিস। অপরদিকে রাস্তা বন্ধ লাল বাতির দিক থেকে। P পেস্টিং হাউসে যাদবপুর-সহ ভোট গণনা হবে টালিগঞ্জ সাতগাছিয়া বজবজ মহেশতলা মেটিয়াব্রুজ ও বিষ্ণুপুরের।
4 May 2026, 06:30 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: হার জিত যাই হোক, দলীয় কর্মীদের শান্তি বজায় রাখার বার্তা জলপাইগুড়ির বিজেপি এমপি জয়ন্ত কুমার রায়ের। কর্মীদের মনোবল চাঙা রাখতে পদ্ম সাংসদ কাউন্টিং ভেন্যুর দলীয় ক্যাম্পে।
4 May 2026, 06:30 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: বঙ্কিম সরদার কলেজে কাউন্টিং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টরা প্রবেশ করা শুরু করল। রয়েছে কেন্দ্র বাহিনী ও পুলিস। নিরাপত্তা আটোসাঁটো।
4 May 2026, 06:30 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: সকাল ৮টা থেকে জেলায় জেলায় শুরু হবে ভোটগণনা। মোটামুটি দুপুরের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে আগামী পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গ থাকবে কার হাতে। আগামী পাঁচ বছর কার দখলে থাকবে বাংলা?
4 May 2026, 06:15 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সম্পাদক সন্তু দাস বাড়িতে পোস্টার যে পোস্টারে লেখা রয়েছে 'তৃণমূলের নেতাগিরি কালকেই তোর শেষ দিন' এবং পোস্টার এর নিচে রাখা রয়েছে একটি সাদা থান কাপড়। জানিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় খরদা বিধানসভার অন্তর্গত সারদা পল্লী অঞ্চলে। তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা পোস্টার এর খবর পেয়েই চলে আসে ঘটনা স্থলে। সেখানেই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে চলে স্লোগান। দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সম্পাদক সন্তু দাস বলেন, দুষ্কৃতীরা ভয় দেখানোর জন্যই এই ধরনের পোস্টার লাগাচ্ছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কোনভাবেই ভৃত সন্তুষ্ট নয়।
4 May 2026, 06:15 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের ইউআইটি বিল্ডিংয়ের গণনা কেন্দ্রে পূর্ব বর্ধমান জেলার পাঁচটি বিধানসভার গণনা হবে। প্রস্তুতি সাড়া। এখন গণনা কর্মীরা গণনা কেন্দ্রে ঢুকছেন।গণনা কেন্দ্র থেকে ৫০০ মিটার জুড়ে কড়া নিরাপত্তার বলয় তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও পুলিস কর্মীরা কড়া পরীক্ষা করে গণনা কেন্দ্রে ঢোকাচ্ছে।
4 May 2026, 05:45 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: ভোট গণনা কর্মী এবং কাউন্টিং এজেন্ট জলপাইগুড়ি গণনা কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিসের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত ভোট গণনা কেন্দ্র। জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি আসনের ভোট গণনা হবে।
4 May 2026, 05:45 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: ভোট গণনার প্রাক্কালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরকে ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল সিসিটিভি বিতর্কে। অভিযোগ উঠেছে, কৃষ্ণনগর উত্তর (৮৩), চাপড়া (৮২), কালীগঞ্জ (৮০) এবং নাকাশিপাড়া (৮১) — এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রংরুমে গভীর রাতে প্রায় ২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে গুরুতর অভিযোগ হিসেবে তুলে ধরে সরব হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
4 May 2026, 05:45 AM
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: রেজাল্ট আউটের আগের রাতে তৃণমূল সুপ্রিমোর সতর্কবার্তা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'সতর্ক থাকুন। পাহারা দিন। রাত জাগুন। অভিযোগ করুন।' তিনি আরও লেখেন, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাচ্ছি, পরিকল্পিতভাবে লোডশেডিং করে দেওয়া হচ্ছে। হুগলির শ্রীরামপুর, নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে বর্ধমানের আউশগ্রাম, কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে এরকম ঘটনা সামনে এসেছে যেখানে দফায় দফায় লোডশেডিং করা হচ্ছে, সিসিটিভি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং স্ট্রং রুমে গাড়ি যাতায়াত করছে। আমি দলের কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি, আমি যেভাবে রাত জেগে সমস্ত বিষয়ের ওপর নজর রাখছি আপনারাও রাত জেগে স্ট্রংরুমে জনগণের ভোট পাহারা দিন। কোথাও কোনো সন্দেহজনক পরিস্থিতি কেউ সৃষ্টি করলে, তাদের ঘিরে ধরুন , সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করুন এবং সিসিটিভি ফুটেজ দাবি করুন। এই সমস্তটাই বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে করা হচ্ছে।'