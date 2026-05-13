/West Bengal Assembly Session 2026 Live: বিধানসভায় আজ নবনির্বাচিত প্রার্থীদের বিধায়কপদে শপথগ্রহণ

West Bengal CM Oath Ceremony Live Updates: সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ২০৭ আসনে জয়ী হয়ে তারা তৃণমূল কংগ্রসকে নামিয়ে দিয়েছে আশিতে
Illegal Toll Plaza: রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় আটকে টোল নেওয়া হয়। এবার সেগুলি বন্ধের নির্দেশ। অবৈধ টোল গেট, ড্রপ গেট ও বেআইনি টাকা তোলার পয়েন্ট বন্ধের নির্দেশ নবান্নের। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনুমোদনহীন টোল গেট, ব্যারিকেড ও সংগ্রহ কেন্দ্র চিহ্নিত করে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—
* নিজেদের এলাকায় থাকা সমস্ত অবৈধ টোল বা ড্রপ গেট চিহ্নিত করতে
* তা দ্রুত সরিয়ে ফেলতে বা বন্ধ করতে
* পুনরায় যাতে অনুমতি ছাড়া চালু না হয়, তা নিশ্চিত করতে
এছাড়াও ওই সমস্ত অবৈধ পয়েন্টে যেকোনো ধরনের টাকা আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্যের সমস্ত বৈধ টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা, কোন সংস্থা টোল তুলছে এবং টেন্ডারের মেয়াদ কতদিন— সেই তথ্যও দ্রুত জমা দিতে বলা হয়েছে।
১৫ মে দুপুর ১২টার মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সমস্ত টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা আন্ডার সেক্রেটারির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ।
নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়েছে।
Suvendu Adhikari: নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর বেআইনি অস্ত্র এবং বিস্ফোরকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ। ১৬ মে থেকে রাজ্যজুড়ে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ। এডিজি আইনশৃঙ্খলা তরফে সব জেলার পুলিশ সুপার এবং কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে নির্দেশ। এই অভিযানের দৈনিক রিপোর্ট ADG, CID-কে পাঠাতে বলা হয়েছে এবং আগামী দু’সপ্তাহ ধরে সেই রিপোর্ট সংকলন করা হবে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, বিভিন্ন মামলায় বাজেয়াপ্ত হয়ে থানার মালখানায় রাখা অস্ত্র ও গুলি ১৫ মে-র মধ্যে শারীরিকভাবে যাচাই করে Malkhana Register-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। SDPO ও DSP-দের ১৬ মে থেকে থানাগুলির মালখানা পরিদর্শন শুরু করে দু’সপ্তাহের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
WB Teacher Recruitment: পালা বদলের পর আরও সক্রিয় স্কুল শিক্ষা দফতর। নমনীয় নয়, কড়া অবস্থান গ্রহণ করল দপ্তর। এসএসসি দাগী চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা ফেরানোর পদক্ষেপ শুরু। রাজ্যে সব জেলা শাসকদের কাছ থেকে জানতে চেয়ে নোটিস জারি। ইন্টারেস্ট সহ টাকা ফেরানোর বিষয়ে তারা কি পদক্ষেপ নিয়েছে! নোটিস জারি করলো,স্কুল শিক্ষা দপ্তর।
Bangladeshi National: দেড় বছর পর আইনি লড়াই শেষে, বাংলাদেশে ফিরছে পাচার হওয়া মিম আক্তার। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুরে এক বাংলাদেশি তরুণী কে নিয়ে আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পর তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জানা গিয়েছে, গত বছর ওই তরুণী মেদিনীপুর কোতয়ালি থানায় এসে নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে পরিচয় দেন। পাশাপাশি তিনি এও জানান তাকে কাজের অজুহাত দেখিয়ে মিথ্যে কথা বলে পশ্চিমবাংলার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়, মেদনীপুর জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাখা হয়। তাকে মিথ্যে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে আনে,বাংলাদেশী এক মহিলা । জাল পরিচয় পত্রে ভারতে আছে, বলে ও দাবি মিম আক্তারের,। তাকে মেদিনীপুর থেকে হায়দ্রাবাদে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করার চেষ্টা চলছিল, বলে জানা যায়। সে কোনো ভাবে সেখান থেকে পালিয়ে কোতয়ালি থানায় দারস্ত হয়। এরপর পুলিশ তাঁকে খড়গপুর শহরের একটি হোমে রাখে।
Bomb Recovered: ভোটের পর গত গত বৃহস্পতিবার ১ দিনে নানুরের বাইতারা ও দণ্যপারা গ্রামে থেকে ৩ ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে নানুর থানার পুলিস। তারপর এক সপ্তাহ যেতে না যেতে গত কাল নানুরের সূচপুর গ্রাম থেকে ফের একটি পুকুর পাড়ে ঝোপ থেকে একটি বালতিতে প্রায় ১৫ টি মতো তাজা বোমা উদ্ধার করে নানুর থানার পুলিশ। বোমা গুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোমা স্কোয়ার্ড কে খবর দেওয়া হয়েছে। আজ বোমা গুলিকে নিষ্ক্রিয় করবে বলে জানা গেছে। ঘটনায় কেউ আটক বা গ্রেপ্তার হয়নি ।
Gold Price in Kolkata: কলকাতায় সোনার দাম বাড়ল।
২২ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৩৫,০০০ টাকা থেকে ১,৪৮,০০০ টাকা।
২৪ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) ১,৫১,০০০ টাকা থেকে ১,৬৮,০০০ টাকা।
রুপোর দাম (১ কেজি) প্রায় ২,৬৯,০০০ টাকা থেকে ৩,০০,০০০ টাকা।
Tutu Bose Passed Away: মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি স্বপন সাধন বসু ওরফে টুটু বসু প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে সোমবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন টুটু বসু। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়া হওয়ায় তাঁকে রাখতে হয় ভেন্টিলেশনে। মঙ্গলবার রাতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
West Bengal Assembly Session 2026 Live Updates: সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ২০৭ আসনে জয়ী হয়ে তারা তৃণমূল কংগ্রসকে নামিয়ে দিয়েছে আশিতে। মুখ্য়মন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি হারিয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
West Bengal Assembly Session 2026 Live Updates: আজ দিনের শুরুতেই শপথ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর ক্যাবিনেটের পাঁচ মন্ত্রী।
West Bengal Assembly Session 2026 Live Updates: বিধানসভায় আজ নবনির্বাচিত প্রার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন পোটেম স্পিকার তাপস রায়।
West Bengal Assembly Session 2026 Live Updates: আজ বুধবার থেকে বিধানসভায় বিধায়ক পদে শপথ নেবেন নবনির্বাচিত প্রার্থীরা। পরপর দুদিনে বিধায়কপদে শপথ নেবেন ২৯০ জয়ী প্রার্থী। বিধানসসভায় সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।
