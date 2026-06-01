  /West Bengal Cabinet Expansion Live: মেগা সোমবার! একদিকে ৩৫ নতুন মন্ত্রীর শপথ, অন্যদিকে ডিএ জট কাটাতে নবান্নে মুখোমুখি শুভেন্দু
West Bengal Cabinet Expansion Live: মেগা সোমবার! একদিকে ৩৫ নতুন মন্ত্রীর শপথ, অন্যদিকে ডিএ জট কাটাতে নবান্নে মুখোমুখি শুভেন্দু

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jun 01, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 10:00 AM IST
West Bengal Cabinet Expansion Live: মেগা সোমবার! একদিকে ৩৫ নতুন মন্ত্রীর শপথ, অন্যদিকে ডিএ জট কাটাতে নবান্নে মুখোমুখি শুভেন্দু
01 June 2026 10:00 AM (IST)

Howrah Mangala Haat

মঙ্গলা হাটে রাস্তায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না ব্যবসায়ীদের।প্রতিবাদে জমায়েত বঙ্কিম সেতুর নীচে।হাওড়া থানায় বৈঠক হবার কথা।তার আগে জমায়েত।

01 June 2026 08:45 AM (IST)

Jalpaiguri

নিয়ম মেনেই জলপাইগুড়িতেও স্কুল খুলতেই সরকারি স্কুলগুলোতে বন্দে মাতরম গান প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হল স্কুল। ১ লা জুন গরমের ছুটি শেষ হতেই জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা প্রাইমারি স্কুলে সাত সকালে এই সুন্দর দৃশ্য উঠে আসলে আমাদের ক্যামেরায়।খুশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা। 

01 June 2026 08:45 AM (IST)

BJP Mandal President

চাকদাহ এক নম্বর মণ্ডল বিজেপি সভাপতি উত্তমদের বাড়িতে বোমাতঙ্ক ছড়ালো। গতকাল রাতের বাড়ি ছিলেন না উত্তম দে । ঘুম থেকে উঠে পরিবারের লোকেরা দেখতে পান বাড়ির উঠোনেই সুতলি জড়ানো বোমের মতো বস্তু পড়ে রয়েছে। উত্তম দে তার বাড়ি শিমুরালি রাওতারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিরোধীদল করে আসছিলেন সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন রকম প্রতিবাদ আন্দোলন করেছেন। এভাবে বাড়িতে বোম এর মতো বস্তু পরে থাকতে দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চাকদহ থানার পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে।

01 June 2026 08:45 AM (IST)

Weather Update

জুনের প্রথম সপ্তাহে বাড়বে গরম ও অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে পারে জুনের প্রথম সপ্তাহে। বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। গত দু-তিন দিনের ঝড় বৃষ্টিতে তাপমাত্রার স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে। এই তাপমাত্রা আজ সোমবার থেকে আগামী বুধবারের মধ্যে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়বে। ৫ জুন পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। উল্টে গরম ও অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে। 

 

01 June 2026 08:45 AM (IST)

Post-poll violence

নির্বাচনী পরবর্তী আক্রমণ  অভিযোগ নিয়ে এবার মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ দুপুর দুটোর সময় তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যাবে মানবাধিকার কমিশনে। থাকবেন কুনাল ঘোষ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য।

01 June 2026 08:45 AM (IST)

West Bengal Cabinet Expansion

সোমবার বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সকাল ১১টায় লোক ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এদিন মোট ৩৫ জন মন্ত্রী শপথ নেবেন। নতুন এই মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী আর এন রবি।

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

