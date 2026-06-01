/West Bengal Cabinet Expansion Live: মেগা সোমবার! একদিকে ৩৫ নতুন মন্ত্রীর শপথ, অন্যদিকে ডিএ জট কাটাতে নবান্নে মুখোমুখি শুভেন্দু

মঙ্গলা হাটে রাস্তায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না ব্যবসায়ীদের।প্রতিবাদে জমায়েত বঙ্কিম সেতুর নীচে।হাওড়া থানায় বৈঠক হবার কথা।তার আগে জমায়েত।
নিয়ম মেনেই জলপাইগুড়িতেও স্কুল খুলতেই সরকারি স্কুলগুলোতে বন্দে মাতরম গান প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হল স্কুল। ১ লা জুন গরমের ছুটি শেষ হতেই জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা প্রাইমারি স্কুলে সাত সকালে এই সুন্দর দৃশ্য উঠে আসলে আমাদের ক্যামেরায়।খুশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা।
চাকদাহ এক নম্বর মণ্ডল বিজেপি সভাপতি উত্তমদের বাড়িতে বোমাতঙ্ক ছড়ালো। গতকাল রাতের বাড়ি ছিলেন না উত্তম দে । ঘুম থেকে উঠে পরিবারের লোকেরা দেখতে পান বাড়ির উঠোনেই সুতলি জড়ানো বোমের মতো বস্তু পড়ে রয়েছে। উত্তম দে তার বাড়ি শিমুরালি রাওতারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিরোধীদল করে আসছিলেন সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন রকম প্রতিবাদ আন্দোলন করেছেন। এভাবে বাড়িতে বোম এর মতো বস্তু পরে থাকতে দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চাকদহ থানার পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে।
জুনের প্রথম সপ্তাহে বাড়বে গরম ও অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে পারে জুনের প্রথম সপ্তাহে। বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। গত দু-তিন দিনের ঝড় বৃষ্টিতে তাপমাত্রার স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে। এই তাপমাত্রা আজ সোমবার থেকে আগামী বুধবারের মধ্যে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়বে। ৫ জুন পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। উল্টে গরম ও অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে।
সোমবার বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সকাল ১১টায় লোক ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এদিন মোট ৩৫ জন মন্ত্রী শপথ নেবেন। নতুন এই মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী আর এন রবি।
West Bengal Cabinet Expansion Live Updates: শপথ গ্রহণের তিন সপ্তাহ পর আজ, সোমবার সম্প্রসারিত হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভা। প্রথম দফায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু ছাড়াও ৫ জন। আর এবার মন্ত্রী হিসবে শপথ নিতে পারেন ৩৫ বিধায়ক। নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে লোকভবনে।
অন্যদিকে, আজই বিকেল ৫ টায় নবান্নে সরকারি কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সহ কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া এবং সেগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন চলছে তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আজকের বৈঠকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের চারটি মূল সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। যারা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বকেয়া ডিএ নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ, কনফেডারেশন অব গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ , ইউনিটি ফোরাম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী পরিষদ আলোচনায় ডাক পেয়েছে। চারটি সংগঠনের প্রতিনিধিরাই জানিয়েছেন তারা আলোচনায় হাজির হবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বলে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তারা আশাবাদী বলে জানানো হয়েছে।
এর পাশাপাশি নির্বাচনী পরবর্তী আক্রমণ অভিযোগ নিয়ে এবার মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ দুপুর দুটোর সময় তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যাবে মানবাধিকার কমিশনে। থাকবেন কুণাল ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। সব মিলিয়ে জুনের প্রথম দিনই হাইভোল্টেজ...
