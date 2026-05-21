Falta Assembly Re Election 2026 Live: কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে ভোটগ্রহণ শুরু ফলতায়, 'স্বাধীনতা পেয়েছি', ভোট দিয়ে বললেন এক ভোটদাতা

Falta Assembly Re Election 2026 Live Updates: ফলতায় ভোট বাতিল তৃণমূলের জন্য বড় ধাক্কা। ভোট বাতিল ঘোষণার পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা বলেছিলেন, ডায়মন্ড হারবার মডেলকে দমানো যাবে না

Published: May 21, 2026, 06:41 AM IST|Updated: May 21, 2026, 08:38 AM IST
Falta Assembly Re Election 2026 Live: কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে ভোটগ্রহণ শুরু ফলতায়, 'স্বাধীনতা পেয়েছি', ভোট দিয়ে বললেন এক ভোটদাতা
21 May 2026 08:30 AM (IST)

Dilip Ghosh: ১২ দিনে ১২ মাস্টারস্ট্রোক মুখ্যমন্ত্রীর 

ওদের ১৫ বছর। আমাদের তো এখনো ১৫ দিন হয়নি। ১২ দিনেই এই। সবে শুরু। খাবি কী? ঝাঁঝে মরে যাবি। সরকার কথা দিয়েছে। অভিজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের কাজের ইচ্ছা থাকলে কিছুর অভাব হয় না। দক্ষ লোক ডিপার্টমেন্টে আছে। এদের কাজ না করিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ভুল কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এরাই বাংলায় পরিবর্তন করে দেখাবে। 

21 May 2026 08:30 AM (IST)

Dilip Ghosh: পুষ্পা বিহীন ভোট

আমি আগেই বলেছিলাম ২০২৬ এর ভোটের পর তৃণমূল কংগ্রেস উঠে যাবে। এটা তার শুরুর শুরু। ময়দান ছেড়ে পুষ্পা, ধুরন্ধর সব পালিয়েছে। পুলিস গুণ্ডা ছাড়া ময়দানে লড়তে হয়। আমরা সেইভাবে লড়েছি। তাই মানুষ আশীর্বাদ করেছে। 

21 May 2026 08:30 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari: আজ হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জেলাশাসকের দপ্তরে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের গতি ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সকাল ১১টায় হাওড়া জেলাশাসক দপ্তর নিউ কালেক্টর ভবনে এই বৈঠক হবে। সরকারি প্রকল্পের কাজ কোথায় আটকে রয়েছে, সমন্বয় কোথায় অভাব, এবং প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির খুঁটিনাটি। পাশাপাশি পূর্বতন সরকারের আমলে কাজের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয়েছে সেটা নিয়েও তিনি আধিকারিকদের কাছে জানতে চাইতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

21 May 2026 07:30 AM (IST)

Falta Assembly Re Election 2026 Live: এক ভোটদাতা বললেন, গতবার ভোট দিইনি। বলতো আসতে হবে না

হরিনডাঙ্গা স্কুলে এক ভোট দাতা বললেন, গতবার ভোট দিইনি। বলতো আসতে হবে না। আমরা ডাকলে আসবেন। পূর্ণ স্বাদীনতা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। আগে ছিলাম ইংরেজের আমলে। আর এখন নতুন স্বাধীনতা পেলাম।

21 May 2026 07:15 AM (IST)

21 May 2026 07:15 AM (IST)   

21 May 2026 07:15 AM (IST)

Falta Assembly Re Election 2026 Live: ফলতায় মোট বুথের সংখ্যা ২৬৫

ফলতায় মোট বুথের সংখ্যা ২৬৫। গতবার ভোটে এক একটি বুথে ছিলেন ৪ জন জওয়ান। এবার সেখানে রাখা হয়েছে ৬ জনকে। ফলতার হরিনডাঙ্গা স্কুলে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এক মহিলা বলেন, ভোট দিলাম। আগে আতঙ্ক ছিল। এখন সেটা নেই। কেউ বাধা দেয়নি। 

 

21 May 2026 07:00 AM (IST)

Falta Assembly Re Election 2026 Live: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হয়েছিল বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায়

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হয়েছিল বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায়। ভোটে ইভিএম-এ টেপ লাগিয়ে দেওয়া, কালি লাগিয়ে দেওয়া সহ বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। তার পরেই ভোট বাতিল করে দেয় কমিশন। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। ভোট বাতিলের পরও মনবল তুঙ্গে ছিল জাহাঙ্গিরের। কিন্তু ৪ মে ফল প্রকাশের পরই পরিস্থিতি বদলে যায়। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান জাহাঙ্গির খান। যিনি একসময় বলেছিলেন, 'পুষ্পা ঝুকেগা নেই' তিনিই শেষপর্যন্ত সরে দাঁড়ান। 

21 May 2026 06:45 AM (IST)

West Bengal Falta Assembly Re Election 2026 Live: ভোটে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। থাকছে ৩০টি কুইক রেসপন্স টিম (QRT)।

21 May 2026 06:45 AM (IST)

Falta Assembly Re Election 2026 Live: উল্লেখ্য, ফলতায় ভোট বাতিল তৃণমূলের জন্য বড় ধাক্কা। ভোট বাতিল ঘোষণার পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা বলেছিলেন, ডায়মন্ড হারবার মডেলকে দমানো যাবে না। দিল্লি থেকে যত শক্তিশালী, যাকে খুশি আনুন। ক্ষমতা থাকলে ফলতায় লড়ে দেখাও।

21 May 2026 06:45 AM (IST)

Falta Assembly Re Election 2026 Live: কড়া নিরাপত্তায় আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা আসনে পুনর্নির্বাচন। গতমাসে ভোটে কারচুপি ও হিংসার অভিযোগ ফলতায় ভোট বাতিল করে কমিশন। মোট ২৮৫ বুথে আজ মোতায়েন করা হচ্ছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভোট গণনা হবে ২৪ মে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ফলতায় ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন জাহাঙ্গির খান।

