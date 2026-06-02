  • /Breaking News LIVE Update: নেত্রীই চুরি করা শিখিয়েছেন, এখন তার ফল ভোগ করতে হবে! তোপ দিলীপ ঘোষের
Breaking News LIVE Update: নেত্রীই চুরি করা শিখিয়েছেন, এখন তার ফল ভোগ করতে হবে! তোপ দিলীপ ঘোষের

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jun 02, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 09:50 AM IST
02 June 2026 09:45 AM (IST)

TMC Leader Husband Arrest

২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী কে গ্রেপ্তার করল ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিস। ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান সপ্না সানার স্বামী সুশান্ত সানা কে গ্রেফতার করলো পুলিস। অভিযোগ রয়েছে গত ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় এক বিজেপি কর্মী কে মেরে কোমরে হাড় ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত সানার বিরুদ্ধে। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুশান্ত সানাকে।

02 June 2026 09:45 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari

আজই দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সকাল সাড়ে ৯টায় বিজেপি পার্টি অফিসে জনতার দরবারে আসবেন শুভেন্দু অধিকারী। সকাল ১১ টায় বিজেপি পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে নবান্নে আসবেন শুভেন্দু অধিকারী। বেলা ১২-৩০ টায় নবান্ন থেকে বেরিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারকেশ্বর মন্দির দর্শনের পাশাপাশি  হুগলির বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর। বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে যেতে পারেন সিএম।

02 June 2026 09:30 AM (IST)

Bengal BJP

আগামী৫জুন থেকে ২১জুন দেশজুড়ে বিশেষ কর্মসূচি বিজেপির। প্রতি গ্রামে সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীরা ভিসিট করবেন, দেশজুড়ে প্রচার চালানো হবে কেন্দ্রের জনহিতকর কর্মসূচির। বিধানসভা পিছু ১০০ বিশিষ্ট ও প্রবীণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ, ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী শ্রদ্ধায় বলিদান দিবস কর্মসূচি।

02 June 2026 08:45 AM (IST)

Weather Update

আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কেরল এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশে প্রবেশ করবে বর্ষা। ৬ মের মধ্যে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের আরো কিছু এলাকাতে পৌঁছে যাবে মৌসুমী বায়ু। দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তি চলবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। তার আগে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। 

02 June 2026 08:45 AM (IST)

Jalpaiguri

ঘরের টাকা ফেরত দিতে হবে দিতে হবে। কাটমানির টাকা ফেরত দিতে হবে দিতে হবে। কোতোয়ালি থানায় স্লোগান, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। স্থানীয় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুদীপ চন্দ বাছার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজেশ লাকড়া দুজনে মিলে গ্রামের গরিব মানুষদের থেকে কুড়ি হাজার টাকা করে ঘরের টাকা থেকে কাটমানি হিসেবে নিয়েছে বলে অভিযোগ। পালা বদল হতেই গ্রামবাসীরা এক জোট হয়ে টাকা ফেরতের দাবিতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি কানার দ্বারস্থ এলাকার বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মোহিতনগর ডাঙ্গাপাড়া এলাকার একাধিক মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা ভয় দেখিয়ে তৃণমূলের নেতারা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

02 June 2026 08:45 AM (IST)

Sundarban

রাজ্যে রাজনৈতিক বদলের পর সুন্দরবন উপকূলে যেন এক অন্যরকম ‘শুদ্ধিকরণ’ শুরু হয়েছে! এবার কাটমানির টাকা প্রকাশ্যেই গ্রামবাসীদের হাতজোড় করে ফেরত দিলেন খোদ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভার নামখানার শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিবুনিয়া এলাকায়।তবে শুধু টাকা ফেরত দেওয়াই নয়, টাকা ফেরত দিয়ে খোদ তৃণমূল দলের সদস্য যেভাবে নিজের দলেরই শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে দুর্নীতির আঙুল তুলেছেন, তা অত্যন্ত বিস্ফোরক।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫২ নম্বর বুথের তৃণমূল সদস্য মাধবচন্দ্র লায়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই আবাসের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার ক্ষোভ জমেছিল। অভিযোগ, ওই বুথের প্রায় ৪৫ জন উপভোক্তার কাছ থেকে আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মাথা পিছু ৫,০০০ টাকা করে কাটমানি নিয়েছিলেন তিনি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর রবিবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও গ্রামবাসীদের নিয়ে পাতিবুনিয়ার একটি স্কুল মাঠে বসে প্রকাশ্য সভা। সেখানেই সবার সামনে নিজের অন্যায় স্বীকার করে ৪৫ জন উপভোক্তার পাওনা টাকা নিজে থেকেই ফেরত দেন শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মাধবচন্দ্র লায়া।

02 June 2026 08:45 AM (IST)

Magrahat Road Accident

মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চাকদা এলাকায় গভীর রাতে একটি স্কুটির সঙ্গে একটি ট্রাকের ধাক্কা লাগে। ট্র্যাক্টরি ভুলবশত বাঁদিকে ঢুকে যায় গিয়ে ওই স্কুটি পিছে ধাক্কা মারে, হাবিবুল্লাহ লস্কর নামে এক ব্যক্তি মৃত্যু হয়। বাড়ি আম তোয়ালি । খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর তাদের উপরে কেন্দ্রের বাহিনী লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ পাশাপাশি কয়েকজন আহত হয় তাদেরকে মগরাহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মৃত্যুতে পরিবারের নেমে আসে শোকের ছায়া

02 June 2026 08:30 AM (IST)

Dilip Ghosh

প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে স্মরণ করে দিলীপ ঘোষ দাবি করেছেন, তৃণমূল আসলে অপরাধীদের একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে এখন সবাই পালাচ্ছে এবং দলটির প্রতীক চিহ্নসহ একে ব্যান করা উচিত। নেত্রীর প্রশ্রয়েই দলে চুরির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে এবং আবাস যোজনা থেকে শুরু করে মেসির মূর্তি—সব জায়গা থেকেই কাটমানি খাওয়া হয়েছে। সিআইডি হাজিরা এড়াতে অভিষেকের অসুস্থতার নাটক বেলভিউ হাসপাতালের ডাক্তারদের মেরুদণ্ডের জোরে ভেস্তে গেছে এবং আন্দোলন বা হুজ্জুতি করতে গেলে তৃণমূলের নেতারা ফের পাবলিকের মার খাবে। চাকরি চুরির তদন্তে প্রাক্তন বিধায়কের অফিস থেকে ডাব ও হাঁড়ি-কলসি উদ্ধারের ঘটনাকে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেন, তৃণমূল একটি রাজনৈতিক দলের আড়ালে মূলত গোপন টেরোরিস্ট সংগঠনের মতো কাজ করে গেছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

