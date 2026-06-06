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Breaking News LIVE Update: শওকত-সাম্রাজ্যে তালা: রাজপ্রাসাদ এখন শুনশান, ক্যানিং-ভাঙড়ে মিষ্টিমুখ!

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:03 AM IST
Breaking News LIVE Update: শওকত-সাম্রাজ্যে তালা: রাজপ্রাসাদ এখন শুনশান, ক্যানিং-ভাঙড়ে মিষ্টিমুখ!
06 June 2026 09:00 AM (IST)

Mal Block

নদী খোলার মাত্র এক দিনের মধ্যেই ফের ‘দালাল রাজ’-এর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মাল ব্লকের  ঘীস নদী এলাকা। অভিযোগের জেরে  কার্যত বন্ধ হয়ে গেল শ্রমিকদের কাজ। জানা গেছে, সরকারি নির্দেশ মেনে  ঘীস নদী থেকে শ্রমিকরা বেলচা দিয়ে ছোট ট্রাকে বালি ও পাথর লোড করার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু এদিন সকালে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। শ্রমিকরা নদীতে কাজে এলেও, দেখা মেলেনি কোনও ছয়চাকার ছোট ট্রাকের। ফলে কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন শ্রমিকরা।

06 June 2026 09:00 AM (IST)

Sundarban

সুন্দরবনের কাকদ্বীপ সাগর নামখানা নদী বাঁধের বেহাল দশা, বাঁধ নিয়ে দুর্নীতি, একাধিক বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে নদী বাউন্ডারি কাজ শুরুর প্রস্তাব বিধায়কদের। সামনেই বর্ষা সুন্দরবনের নদী বাঁধ মেরামতি করতে হবে কত ভেঙে গেছে কোথাও দুর্নীতি হয়েছে কাজের নাম করে টাকা উঠে গেছে একাধিক বিষয়ে সামনে আসতেই প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের মন্ত্রিসহ বিধায়ক। কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক এবং গঙ্গাসাগর বিধানসভার বিধায়ক প্রশাসনিক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে যাতে নদীবাদের কাজ জোরদার করা যায় সে ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন ।

06 June 2026 09:00 AM (IST)

Dilip Ghosh

গ্রেফতার শওকত মোল্লা। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সবে শুরু। আপনি গুনতে থাকুন। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। দেড় হাজার অপরাধী কে এই মুহূর্তে গ্রেফতার করা উচিৎ। এদের ওপর মানুষের অপরিসীম ক্ষোভ আছে। ওদের আরও বেশি করে গ্রেফতার করা দরকার কারণ নাহলে একটা অঘটন ঘটে যাবে। রাস্তাঘাটে যা হচ্ছে যেভাবে ঘিরে ধরছে মারধর করছে বাই চান্স অঘটন ঘটে যেতে পারে। ওদের জীবনের স্বার্থে ওদের গ্রেফতার করা উচিত। কোর্টে মামলা চলুক।' 

06 June 2026 09:00 AM (IST)

Saokat Molla Arrested

অবশেষে শওকত মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর বাড়ি ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মৌখালীতে গেটে এখন তালা মারা। বাড়ির মধ্যে তাঁর পরিবারও এখন নেই। গতকালকেই আমরা দেখেছি শওকত মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার পরে NIA অফিসের সামনে  গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে। শওকতের রাজপ্রাসাদ বাড়ির সামনে এক রকম ভোর থেকে বহু মানুষ দরকার মেটানোর জন্য যেমন আসতেন। তেমনি কর্মী সমর্থকরা ও তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেই বাড়ির সামনে এখন পুরোপুরি শুনশান। অনেকেই বলছে তিনি গ্রেফতার হওয়ার ক্যানিং পূর্বের বাসিন্দারা অনেক খুশি। শুধু ক্যানিং পূর্ব না ভাঙড় বিধানসভা ও ছবিটা একই। আনন্দে মিষ্টিমুখ করেছেন অনেকে। 

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About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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LIVE Update: শওকত-সাম্রাজ্যে তালা: রাজপ্রাসাদ এখন শুনশান, ক্যানিং-ভাঙড়ে মিষ্টিমুখ!
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