/Breaking News LIVE Update: শওকত-সাম্রাজ্যে তালা: রাজপ্রাসাদ এখন শুনশান, ক্যানিং-ভাঙড়ে মিষ্টিমুখ!

নদী খোলার মাত্র এক দিনের মধ্যেই ফের ‘দালাল রাজ’-এর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মাল ব্লকের ঘীস নদী এলাকা। অভিযোগের জেরে কার্যত বন্ধ হয়ে গেল শ্রমিকদের কাজ। জানা গেছে, সরকারি নির্দেশ মেনে ঘীস নদী থেকে শ্রমিকরা বেলচা দিয়ে ছোট ট্রাকে বালি ও পাথর লোড করার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু এদিন সকালে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। শ্রমিকরা নদীতে কাজে এলেও, দেখা মেলেনি কোনও ছয়চাকার ছোট ট্রাকের। ফলে কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন শ্রমিকরা।
সুন্দরবনের কাকদ্বীপ সাগর নামখানা নদী বাঁধের বেহাল দশা, বাঁধ নিয়ে দুর্নীতি, একাধিক বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে নদী বাউন্ডারি কাজ শুরুর প্রস্তাব বিধায়কদের। সামনেই বর্ষা সুন্দরবনের নদী বাঁধ মেরামতি করতে হবে কত ভেঙে গেছে কোথাও দুর্নীতি হয়েছে কাজের নাম করে টাকা উঠে গেছে একাধিক বিষয়ে সামনে আসতেই প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের মন্ত্রিসহ বিধায়ক। কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক এবং গঙ্গাসাগর বিধানসভার বিধায়ক প্রশাসনিক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে যাতে নদীবাদের কাজ জোরদার করা যায় সে ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন ।
গ্রেফতার শওকত মোল্লা। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সবে শুরু। আপনি গুনতে থাকুন। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। দেড় হাজার অপরাধী কে এই মুহূর্তে গ্রেফতার করা উচিৎ। এদের ওপর মানুষের অপরিসীম ক্ষোভ আছে। ওদের আরও বেশি করে গ্রেফতার করা দরকার কারণ নাহলে একটা অঘটন ঘটে যাবে। রাস্তাঘাটে যা হচ্ছে যেভাবে ঘিরে ধরছে মারধর করছে বাই চান্স অঘটন ঘটে যেতে পারে। ওদের জীবনের স্বার্থে ওদের গ্রেফতার করা উচিত। কোর্টে মামলা চলুক।'
অবশেষে শওকত মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর বাড়ি ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মৌখালীতে গেটে এখন তালা মারা। বাড়ির মধ্যে তাঁর পরিবারও এখন নেই। গতকালকেই আমরা দেখেছি শওকত মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার পরে NIA অফিসের সামনে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে। শওকতের রাজপ্রাসাদ বাড়ির সামনে এক রকম ভোর থেকে বহু মানুষ দরকার মেটানোর জন্য যেমন আসতেন। তেমনি কর্মী সমর্থকরা ও তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেই বাড়ির সামনে এখন পুরোপুরি শুনশান। অনেকেই বলছে তিনি গ্রেফতার হওয়ার ক্যানিং পূর্বের বাসিন্দারা অনেক খুশি। শুধু ক্যানিং পূর্ব না ভাঙড় বিধানসভা ও ছবিটা একই। আনন্দে মিষ্টিমুখ করেছেন অনেকে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: অবশেষে শওকত মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর বাড়ি ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মৌখালীতে গেটে এখন তালা মারা। বাড়ির মধ্যে তাঁর পরিবারও এখন নেই। গতকালকেই আমরা দেখেছি শওকত মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার পরে NIA অফিসের সামনে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে। শওকতের রাজপ্রাসাদ বাড়ির সামনে এক রকম ভোর থেকে বহু মানুষ দরকার মেটানোর জন্য যেমন আসতেন। তেমনি কর্মী সমর্থকরা ও তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেই বাড়ির সামনে এখন পুরোপুরি শুনশান। অনেকেই বলছে তিনি গ্রেফতার হওয়ার ক্যানিং পূর্বের বাসিন্দারা অনেক খুশি। শুধু ক্যানিং পূর্ব না ভাঙড় বিধানসভা ও ছবিটা একই। আনন্দে মিষ্টিমুখ করেছেন অনেকে।
অন্যদিকে, তৃণমূলে বর্তমান ও প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে অব্যাহত বিক্ষোভের জেরে তীব্র রাজনৈতিক শোরগোল। জেলায় জেলায় নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করার পাশাপাশি সমানতালে চলছে পদত্যাগ ও দলবদলের পর্ব, যার মধ্যে গ্রেফতারির ঘটনাও রয়েছে। এই পরিস্থিতির মাঝেই কলকাতার মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদ ছেড়েছেন উত্তম বারিক। অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জে পুরপ্রধান-সহ ছ’জন কাউন্সিলর একযোগে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় হাতছাড়া হয়েছে আরও একটি পুরসভা।
উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে শুক্রবার দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় বড় ধরনের রদবদল এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে দুই ‘সহকারী’ দোলা সেন ও ডেরেক ও’ব্রায়েনকে। শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আগামী দিনে জেলা স্তরের সংগঠনগুলোতেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে এই সমস্ত রদবদলের আবহে পরিষদীয় দলের পর এবার সংসদীয় দলও ভেঙে পড়ার এক তীব্র শঙ্কা ও জল্পনা তৈরি হয়েছে। আজ সারাদিন এই সংক্রান্ত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দিকেই মূল নজর থাকবে।
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