/Breaking News LIVE Update: পালাবদলের পর এই জেলায় প্রথম! তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে পাশে, এবার ইস্তফা প্রবীণ নেতার

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকে সমর্থনের পর বীরভূমের পাঁচ বিধায়কের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, জেলাজুড়ে রাজনৈতিক জল্পনা। বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জেলা সূত্রে খবর, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলকে বিধানসভায় সমর্থন করার পর বীরভূম জেলার পাঁচ তৃণমূল বিধায়কের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যাঁদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে, তাঁরা হলেন চন্দ্রনাথ সিংহ, রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, মোশারফ হোসেন, বিধান মাঝি এবং কাজল শেখ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, এই পাঁচ বিধায়কই বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকে সমর্থন করেছেন। এরপরই তাঁদের নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি পৌরসভার একাধিকবারের কাউন্সিলর তথা কাঁথির তৃণমূল নেতা অতনু গিরিকে জমি দুর্নীতির অভিযোগে গভীর রাতে গ্রেফতার করল কাঁথি থানার পুলিস। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অন্যের জমি বেআইনিভাবে হাতানোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সরকার পরিবর্তনের পর এই ঘটনায় পুলিস সক্রিয় হয়ে তদন্ত শুরু করে। এরপরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত অতনু গিরিকে আজ কাঁথি আদালতে তোলা হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নেপাল সিংহ। রাজ্যে পালাবদলের পরে পশ্চিম মেদিনীপুরে এই প্রথম কেউ পদত্যাগ করলেন। সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত কারণ এবং বয়সজনিত কারণে শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে তিনি তার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন মেদিনীপুর সদর মহকুমা শাসকের দফতরে। ১৯৯৮ সাল থেকে দলের জন্ম লগ্ন থেকে তৃণমূলের সালবনি ব্লক সভাপতি দায়িত্বে ছিলেন নেপাল। ২৬ বছরের মাথায় বছর দুয়েক আগে সেই পদ থেকে সরেন তিনি। এক ব্যক্তি একপদ নীতির গেরোয় ব্লক সভাপতির পদ খুইয়ে ছিলেন তিনি।
ইতিমধ্যেই কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ইস্তফা দিয়েছেন। ইস্তফা দিয়েছেন দুই একজন এম এম আইসি ও। দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না বেশ কিছু কাউন্সিলর। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কলকাতা কর্পোরেশনে। এই অবস্থা তৃণমূল্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ কলকাতার সমস্ত কাউন্সিলরদের বৈঠকে ডেকেছেন তৃণমূল ভবনে দুপুর তিনটের সময়। সেখানে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি নির্দেশ দেন সেটা দেখার বিষয়। আবার এটাও দেখার বিষয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বৈঠকে কতজন কাউন্সিলর যোগদান করেন।
একের পর এক, কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেফতার...
(১) ২০২৬ সালের ২২ মে = ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে কে গ্রেফতার করে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিস।
(২) ২০২৬ সালের ২ জুন = ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শচীন সিং কে গ্রেফতার করে নারকেলডাঙা থানার পুলিস।
(৩) ২০২৬ সালের ২ জুন = ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর আরজিৎ দাস ঠাকুর ওরফে রানা কে গ্রেফতার করে গড়ফা থানার পুলিস।
(৪) ২০২৬ সালের ৩ জুন = ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মা কে গ্রেফতার করে পোস্তা থানার পুলিস।
(৫) ২০২৬ সালের ৪ জুন = ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ মন্ডল কে গ্রেফতার করে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিস।
৩ জুন পালিত হয়েছে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস। আর ৭ তারিখ রবিবার সেই উপলক্ষেই রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সাইক্লিং। সাই ও রাজ্য ক্রীড়া দফতরের যৌথ উদ্যোগে ফিট ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। সকাল থেকে শুরু হয়েছে সাইক্লিং। ৫ হাজার প্রতিযোগী ইতিমধ্যেই তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে। বিভিন্ন জেলা, ব্লক স্তরে সব মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি প্রতিযোগী এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রিয়া মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি, কল্যাণ চৌবে, অশোক দিন্দা, অন্যান্য অতিথিরা। সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল পার্ক করুণাময়ী হয়ে স্টেডিয়ামে ফিরবে।
গভীর রাতে আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল একটি কাঠ মিল। ঘটনাটি নদিয়ার রানাঘাট থানার অন্তর্গত হবিবপুর জাতীয় সড়কের ধারে। জানা যায় কারখানাটির বয়স আনুমানিক প্রায় ৪০ বছর। কারখানায় ১২ থেকে ১৩ জন শ্রমিক কাজ করেন। অভিযোগ গতকাল রাত আনুমানিক দুটো নাগাদ কারখানার দায়িত্বে থাকা নাইটগার্ড টের পান যে কারখানায় আগুন ধরে গেছে। এরপর তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করে এলাকার লোকজন কে ডাকেন স্থানীয়রা প্রথমে নিজেরাই হাত লাগালে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় খবর দেওয়া হয় দমকল দপ্তরে। দমকলের একটি ইঞ্জিনের দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় প্রায় আনুমানিক ২২ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায় কারখানা সূত্রে। কারখানার শ্রমিকদের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট বা অন্য কোনওভাবে আগুন লাগতে পারে তবে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে রানাঘাট থানার পুলিস।
অসমাপ্ত সেতুতে ক্ষোভ। সরজমিনে খতিয়ে দেখতে বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী। ময়লা আবর্জনা কাঁদায় দুর্গন্ধে টেকা দায়। পৌরসভার দিকে আঙুল তুলে বিধায়কের দ্বারস্থ বাসিন্দারা। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস বিধায়কের।
পুরনো বিবাদ ও টাকা পয়সা লেনদেনকে কেন্দ্র করে দুই তরুণী প্রকাশ্যে দিবালোকে হাতে ধারাল অস্ত্র নিয়ে এক যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘটনাটি কালনার মুক্তারপুর গ্রামের,স্থানীয় কিছু যুবক পরিস্থিতি সামাল দেয়। আহত ও রক্তাক্ত যুবককে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিত্সাধীন। এই ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পর নড়েচড়ে বসলো কালনা থানার পুলিস। দুই যুবতীকে আটক করে কালনা থানার পুলিস, উদ্ধার হয় সেই ধারাল অস্ত্র।
জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানার অন্তর্গত আংরাভাষা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ধুমপাড়া গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ কৃষি সরঞ্জাম একটি তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে মজুত থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সময়মতো বিষয়টি নজরে না এলে ওই সামগ্রী পাচার হয়ে যেতে পারত।
অভিযোগ, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে স্বীকৃতি সংঘের অধীনে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যবহারের জন্য আনা উইডার, ধান ঝাড়াই মেশিন, সার, মাছের খাদ্যসহ বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম সংঘ ভবনে রাখার কথা থাকলেও সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে উত্তর ধুমপাড়ার একটি বাড়িতে রাখা হয়েছিল। স্থানীয় বিজেপি নেতা নিরঞ্জন সরকারের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর বাজারমূল্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশি। তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি হঠাৎ সামনে না এলে সামগ্রীগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা বা পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একাংশের সদস্যরাও সংঘ পরিচালনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ সদস্যদের না জানিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সংঘের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাড়ির মালিক তথা তৃণমূল নেত্রী সবিতা রায়।
দক্ষিণেশ্বর আরিয়াদহ কালাচাঁদ মোরে কামারহাটির বিধানসভার বিধায়ক মদন মিত্রের গাড়ি ঘিরে এলাকার মানুষ ডিম ছুঁড়ল। আড়িয়াদহ কালাচাঁদ মোড়ে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র একটি দলীয় কর্মসূচি সেড়ে বাড়ি ফেরার পথে তার গাড়ি ঘিরে এলাকার মানুষজন ডিম ছোঁড়ে। চোর চোর স্লোগান বলে। সেই সময় ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে চম্পট দেয় বিধায়ক। বিধায়কের সঙ্গে থাকা তৃণমূল কর্মীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বিজেপি-বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মেগা বৈঠক বসছে সোমবার। রাজধানী দিল্লিতে এই হাইভোল্টেজ বৈঠক হতে চলেছে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব যোগ দিচ্ছেন। আগে থেকে ঠিক ছিল, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গেই দিল্লি যাবেন। আজ, রবিবার তাঁদের রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পুরো পরিকল্পনা বদলে যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নিজের সফর একদিন এগিয়ে আনেন অভিষেক। সবাইকে চমকে দিয়ে শনিবারই তিনি একা দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। হঠাৎ কেন এই সফর এগিয়ে আনা হল? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, সম্প্রতি পরিষদীয় দলের পর এবার তৃণমূলের সংসদীয় দলেও ভাঙনের একটা ইঙ্গিত মিলছে। এই রকম এক টানটান পরিস্থিতিতে অভিষেকের আগেভাগে দিল্লি চলে যাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই আজ দিনভর এই খবরের দিকেই নজর থাকবে সবার।
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পথে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
৩ জুন পালিত হয়েছে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস। আর ৭ তারিখ রবিবার সেই উপলক্ষেই রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সাইক্লিং। সাই ও রাজ্য ক্রীড়া দফতরের যৌথ উদ্যোগে ফিট ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।
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