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Breaking News Live Updates: আলিপুর জেলা পরিষদ অফিসে বিধ্বংসী আগুন, ছাদে আটকে ৪ কর্মী

West Bengal Breaking News Live Updates: ডাক্তার অনিকেত মাহাতো কে রিলিজ দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতর।পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার পর তিন বছরের বন্ড সার্ভিস ফলো করার নিয়ম রয়েছে।না করলে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা অর্থ জমা করায়,তাকে রিলিজ দিলো রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 10, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:47 AM IST
Breaking News Live Updates: আলিপুর জেলা পরিষদ অফিসে বিধ্বংসী আগুন, ছাদে আটকে ৪ কর্মী
10 June 2026 10:45 AM (IST)

Jainagar Clash: পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত পরিণতি

পুকুরের দখলদারি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে দাদার খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়নগরের বহড়ু এলাকায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাজপুর মিঠানি গ্রামের বাসিন্দা দুধকুমার বৈদ্যের। অভিযুক্ত ভাই নিমাই বৈদ্য ঘটনার পর থেকেই পলাতক। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পুকুরের মালিকানা ও মাছ ধরা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুধকুমার বৈদ্য ও তাঁর কাকার ছেলে নিমাই বৈদ্যের মধ্যে বিবাদ চলছিল। গত রবিবার ওই পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র বচসা ও গণ্ডগোল হয়। তারপর থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ব্যবসার কাজে সাইকেলে করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দুধকুমার বৈদ্য। সেই সময় ফাঁকা রাস্তায় তাঁর পথ আটকায় নিমাই বৈদ্য। অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে সে। গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন দুধকুমার। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত নিমাই বৈদ্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই মৃতের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতের স্ত্রী ও ভাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

10 June 2026 10:45 AM (IST)

Ganja Seized: সোনারপুরে ২৫ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার যুবক 

সোনারপুর থানার সোনারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শীতলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গাঁজার ব্যবসা চলছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রভাবশালী মহলের মদতেই এই কারবার রমরমিয়ে চলছিল। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে খোকন হালদার ওরফে ‘গুলে’ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা, নগদ টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে আজ আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এলাকায় একটি বাড়ি কিনে সেখানে মাদক ব্যবসার ঘাঁটি তৈরি করেছিল। লোকালয়ের মধ্যেই থাকা ওই বাড়ি থেকেই গাঁজার কারবার পরিচালিত হতো বলে অভিযোগ। যদিও তার পরিবারের সদস্যরা অন্য একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই বাড়িতে নিয়মিত বিভিন্ন লোকের যাতায়াত ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শুধু খুচরো নয়, বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি পরিমাণেও গাঁজা সরবরাহ করা হতো। উল্লেখ্য, এর আগেও অন্য একটি মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বর্তমানে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং মাদকের নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

10 June 2026 10:45 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari: দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

বিকেলে সমস্ত NDA মুখ্যমন্ত্রী দের বৈঠক আছে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিমানবন্দর যাচ্ছি। রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আমি অভিনন্দন জানাই। তিনি আমার পাশেই আছেন। 

10 June 2026 10:30 AM (IST)

Alipore Fire: আলিপুর জেলা পরিষদ ভবনে বিধ্বংসী আগুন

বিধ্বংসী আগুন আলিপুর জেলা পরিষদ ভবনের ৪ তলায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ৫ তলা ও ৬ তলার দিকে। কীভাবে আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। ছাদে আটকে পড়েছেন ৪ গ্রুপ ডি কর্মী। 

10 June 2026 08:00 AM (IST)

Mangalkot: পঞ্চায়েতে তালা

পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের হিসেব দিতে না পারা এবং ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট ব্লকের ভাল্যগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ক্ষোভে পঞ্চায়েতের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য ও বিজেপি কর্মীরা। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা আবাস যোজনা সহ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খরচের হিসেব প্রধানের কাছে চেয়ে আসছিলেন। কিন্তু প্রধান বারবারই সেই হিসেব দিতে ব্যর্থ হন। বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাদের আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েতের বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে (BSK) এক কর্মী দীর্ঘদিন ধরে কাজে না এসেও বাড়িতে বসে নিয়মিত সরকারি বেতন নিচ্ছেন। এই ধরণের স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির প্রতিবাদেই এদিন তাঁরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হন। বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য জানান: "আমরা দীর্ঘদিন ধরেই পঞ্চায়েতের খরচের সঠিক হিসেব চাইছিলাম। কিন্তু প্রধান তা দিতে পারছেন না। দুর্নীতি ঢাকতেই এই গড়িমসি, তাই আমরা গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছি।" 

10 June 2026 07:45 AM (IST)

New Minister: আরও নতুন মন্ত্রী

সূত্রের খবর-

উচ্চ শিক্ষা দফতর পাচ্ছেন-জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশ ও বন-মনোজ ওঁরাও
পরিবহন-অর্জুন সিং
নারী ও শিশুকল্যাণ-মালতী রাভা রায় 
স্কুল শিক্ষা ও হাউজিং-দীপক বর্মন

 

 

10 June 2026 07:30 AM (IST)

Dr Aniket Mahato: ডাক্তার অনিকেত মাহাতো কে রিলিজ দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতর

ডাক্তার অনিকেত মাহাতো কে রিলিজ দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতর।পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার পর তিন বছরের বন্ড সার্ভিস ফলো করার নিয়ম রয়েছে।না করলে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা অর্থ জমা করায়,তাকে রিলিজ দিলো রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতর।

আর জি কর আন্দোলন এর শেষ ভাগে,মেধা অনুযায়ী কাউন্সেলিং এ আর জি কর মেডিকেল পেলেও জেলার একটি মেডিকেল কলেজে তাকে পাঠানো হয়।এরপর আদালতের দারস্থ হন তিনি।আদালতের নির্দেশের পরও তৎকালীন সরকার তাকে আর জি করে পোস্টিং দেয়নি।এরপর তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার পর বন্ড সার্ভিস ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।সেইমত ক্রাউড ফান্ডিং করে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।সেই টাকা জমা করার পর তাকে পোস্ট গ্রাজুয়েট এর বন্ড সার্ভিস থেকে মুক্তি দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতর।

 

10 June 2026 07:30 AM (IST)

WB Weather: কাল থেকে প্রাক বর্ষা

দক্ষিণবঙ্গে কাল থেকে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে সপ্তাহ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি । উত্তরবঙ্গে কোনো কোনো জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টি শুক্রবার পর্যন্ত। 

 

 

10 June 2026 07:30 AM (IST)

West Bengal Minister Portfolio: কে কোন দায়িত্বে

সূত্রের খবর-

স্বাস্থ্যমন্ত্রী-শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
অর্থমন্ত্রী-স্বপন দাশগুপ্ত
শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী-তাপস রায়
স্কুলশিক্ষা-দীপক বর্মন
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী-জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশ ও বনমন্ত্রী-মনোজ ওঁরাও
পরিবহণ শ্রম মন্ত্রী- অর্জুন সিং
কৃষি-দুধ কুমার মণ্ডল
পর্যটন-শঙ্কর ঘোষ

দুপুরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য ভবনে যেতে পারেন। দুপুর একটা নাগাদ নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ ক্রীড়া দফতরে যাবেন ইন্দ্রনীল খান।

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Sekender Abu Zafar

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