Breaking News LIVE Update: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যরাতে শান্তিকুঞ্জে ফেরা, শুভেচ্ছায় ভাসালেন সমর্থকরা

10 May 2026, 08:15 AM
New Alipore: নিউ আলিপুর থানা এলাকার মণ্ডপ টেম্পল রোডে রাতে তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, কয়েকজন বাড়িতে ঢুকে তৃণমূল কর্মীদের মারধর করে। এই ঘটনায় পুরুষ ও মহিলা—উভয়েই আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। হামলার পর আহতদের উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
Panihati: পানিহাটি পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শহীদ কলোনী এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর জয়ন্ত দাসের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা দলবল নিয়ে হামলা চালায়। হামলা চালানোর পাশাপাশি কাউন্সিলের বাড়িতে ভাঙচুর ও পরিবারের লোককে মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। এলাকার মহিলারা প্রতিরোধ করলে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে খরদহ থানার বিশাল পুলিস বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে।
Jalpaiguri: মাছে ভাতে বাঙালি, মাছে ভাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী। ভোটের আগে তৃণমূলের অভিযোগ বিজেপি ক্ষমতায় হলে মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপির সকলকে নিয়েই মাছ ভাতের এলাহি আয়োজন। জলপাইগুড়িতে উল্লাস।
CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাত্রি দু’টোর নাগাদ কাঁথির শান্তিকুঞ্জের বাড়িতে পৌঁছান। সন্ধ্যা থেকেই বাড়ির সামনে সমর্থক ও সাধারণ মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে পৌঁছাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত মানুষজন। ফুলের মালা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান অনেকে। গভীর রাতেও শান্তিকুঞ্জ এলাকায় উৎসবের আবহ চোখে পড়ে।