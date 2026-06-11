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Breaking News Live Updates: প্রাক্তন ব্যাংককর্মীর মর্মান্তিক পরিণতি, আবাসনের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে থ পুলিস

West Bengal Breaking News Live Updates: ব্যক্তি মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ একক ভাবে কিছু করতে পারবে না। কারণ রাস্তা, পানীয় জল, পরিবহন, সমস্ত পরিকাঠামো একসঙ্গে উন্নত না হলে একা পর্যটনের উন্নয়ন হয় না

Published: Jun 11, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:55 AM IST
Breaking News Live Updates: প্রাক্তন ব্যাংককর্মীর মর্মান্তিক পরিণতি, আবাসনের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে থ পুলিস
11 June 2026 08:45 AM (IST)

Kulpi: কুলপির প্রাক্তন বিধায়কের কার্যালয় থেকে উদ্ধার বিপুল ত্রাণ সামগ্রী 

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুল্পির প্রাক্তন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের দলীয় কার্যালয়ের দোতলার গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় । 
ব্লক প্রশাসন, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে চালানো অভিযানে কম্বল, ব্ল্যাঙ্কেট, বেডশিট, শাড়ি, শিশুদের পোশাক, সাদা থান কাপড়-সহ মোট ৩০ বস্তা ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।
বিজেপি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দ এই ত্রাণ সামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দলীয় কার্যালয়ে মজুত করে রাখা হয়েছিল। তাদের দাবি, প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে ত্রাণ না পৌঁছে তা গুদামজাত করে রাখা হয়েছিল।
অন্যদিকে, প্রাক্তন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের দাবি, ত্রাণ সামগ্রীগুলি ব্লক প্রশাসনের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য তিনি বিডিওকে আগেই জানিয়েছিলেন এবং সেই প্রক্রিয়াতেই সেগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।
উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী কুলপী বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী দলীয় কার্যালয়ের গোডাউনে রাখা ছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর। 

 

11 June 2026 08:15 AM (IST)

Sayani Ghosh: শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে সায়নী ঘোষ-সহ আরও ৫ সাংসদ

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দিলেন মমতা অভিষেক ঘনিষ্ঠ সাংসদ সায়নী ঘোষ-সহ আরও ৫ সাংসদ। বুধবার রাতে দিল্লির মতিলাল নেহেরু মার্গে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে হাজির হন সায়নী ঘোষ, মালা রায়, ইউসুফ পাঠান, প্রতিমা মন্ডল এবং মিতালী বাগ।
পরে সেখানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 
সাংসদদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। 
উল্লেখ্য, এই সাংসদদের মধ্যে কয়েকজন আগেই বিক্ষুব্ধ শিবিরকে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবার পাকাপাকিভাবে শিবিরে যোগ দেওয়ার সম্মতি দিলেন। 
এর ফলে তৃণমূলে রইল হারাধনের পাঁচ -
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সৌগত রায় 
মহুয়া মৈত্র

 

11 June 2026 08:00 AM (IST)

Tourism Minister Shankar Ghosh: সমষ্টিগত ভাবে পর্যটনের কাজ হবে

সমষ্টিগত ভাবে পর্যটনের কাজ হবে। ব্যক্তি মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ একক ভাবে কিছু করতে পারবে না। কারণ রাস্তা, পানীয় জল, পরিবহন, সমস্ত পরিকাঠামো একসঙ্গে উন্নত না হলে একা পর্যটনের উন্নয়ন হয় না। কাল প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জাতীয় পর্যটনে একটা জোয়ার আসতে চলেছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পশ্চিমবঙ্গ তার শরিক হবে। সুন্দরবনের পর্যটনে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ভূমিকা আছে। আমি অতীতে নিজে এই নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন রেখেছিলাম। তখন সঠিক উত্তর পাইনি। এবার পর্যটনে একটা টাটকা বাতাসের ঝলক। সমস্ত নেতিবাচক ঘটনা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবো। বন দফতরের সঙ্গে মিটিং করব। কারণ পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনে অরণ্যের ভূমিকা অপরিসীম। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বাড়াতে হবে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে। পুলিশের সঙ্গে মিটিং করব। পুজোর সময় প্রচুর দেশি বিদেশি পর্যটক বাংলায় আসেন। আমি যেহেতু এখনও দফতর যাওয়া শুরু করিনি। ফলে আমার মনের ভিতর কিছু ভাবনা আছে। সেগুলি রূপায়ণের জন্য দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে মিটিং করব। পশ্চিমবঙ্গে ট্যুরিজম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আনছি। যিনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে বাংলার পর্যটন কে তুলে ধরবেন।

 

11 June 2026 08:00 AM (IST)

Kachrapara Money Seized:  স্কুলের ভেতরে কোটি কোটি টাকা 

কাঁচরাপাড়া হারনেট ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল। 
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাঁচরাপাড়া থানার পুলিশ থানা সেখানে হানা দেয়। তারপরে স্কুলের ভেতর থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা। প্যাকেট প্যাকেট করে রাখা সেই টাকা। কোথা থেকে এল এত টাকা কিসের টাকা অনেকের মনে ই উঠছে সেই প্রশ্ন। 
স্কুলের ভেতরে এসি রেস্ট রুম অ্যাটাচ পায়খানা বাথরুম। সেখানে আলমারির ভেতর থেকে উদ্ধার কনডমের প্যাকেট। নার্সারি থেকে বারো ক্লাস পর্যন্ত এই স্কুলটিতে পড়ানো হয়। 
কিন্তু স্কুলের ভেতরে এত কোটি কোটি টাকা আসলো কোথা থেকে। যে টাকা গুনতে আনা হলো দুটি টাকা গোনার মেশিন। সারারাত ধরে চলল টাকা গোনা।
যদিও প্রিন্সিপালের দাবি এপ্রিল মাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকা ব্যাংকে পাঠানো হয়নি সেই টাকাই এইটা। কিন্তু এপ্রিল মাস থেকে না পাঠানো হলে মাত্র দু মাসে স্কুলে কোটি কোটি টাকা।
যদিও বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিল কাঁচরাপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারী, তাছাড়া, সুবোধ অধিকারী পার্থ ভৌমিক প্রত্যেকেই এই স্কুলে আসতেন। তাদের দাবি এটা তাদের কাছে বাগানবাড়ি হয়ে পড়েছিল।

 

11 June 2026 08:00 AM (IST)

Bali Municipality: বালি পৌরসভার সামনে আবাসনে প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মীর দেহ উদ্ধার

বালি পৌরসভার সামনে একটি বহুতল আবাসন থেকে এক প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম প্রণব মুখার্জি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সোমবার সকাল থেকে তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। প্রতিবেশীরা বারবার ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া মেলেনি।বালি থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে।সেখানে ঘরের ভিতরে মেঝেতে প্রণববাবুর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিস দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে প্রণব মুখার্জি একজন প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী ছিলেন এবং তিনি ওই ফ্ল্যাটে একাই বসবাস করতেন। কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এরপর থেকে তিনি একাই থাকতেন বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন।মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে বালি থানার পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।

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TAGS:
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