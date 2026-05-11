Breaking News LIVE Update: ক্ষমতায় এসেই গরু পাচার রুখতে তৎপর নয়া সরকার, জেলার পুলিস সুপারদের সিপিদের কড়া মেসেজ

11 May 2026, 09:45 AM
Cow Smuggling: ক্ষমতায় এসেই গরু পাচার রুখতে তৎপর নয়া সরকার। গরু পাচার রুখতে কড়া বার্তা। গরু পাচার যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ জেলার পুলিশ সুপারদের সিপিদের গতকাল মেসেজ পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কোনো বেআইনি গরুর হাট যাতে না চলে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। বিরোধী দলে থাকার সময় বারবার গরু পাচার নিয়ে। সরব ছিল বিজেপি। গরু পাচারে কোটি কোটি টাকার মামলার তদন্ত করছে ইডি- সিবিআই।
11 May 2026, 09:00 AM
Jalpaiguri: ঢাকা পরলো গর্ত। খানাখন্দে ভরা ব্যস্ততম রাস্তার বেহাল অবস্থা। জি ২৪ ঘণ্টায় তুলে ধরা হয়। রাতারাতি ব্যস্ততম নেতাজি পড়ার ট্রাফিক মোড়ের বড় বড় গর্ত ঢাকা বললো বালি পাথর দিয়ে। সাধারণ নাগরিকেরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন জি ২৪ ঘণ্টাকে। পাশাপাশি পার্মানেন্ট সলিউশন চাচ্ছেন সকলেই। নতুন সরকার এসেছে সকলেই আশা আশা করছেন রাস্তাঘাট-সহ এলাকার উন্নয়ন হবে।
11 May 2026, 09:00 AM
South 24 Parganas: বিজেপির বিজয়া মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর উপকূল। বিজেপির বিজয়া মিছিল ঘিরে রবিবার রাতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মুড়িগঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোম্পানি ছাড়া এলাকা। অভিযোগ, তৃণমূলের এক বুথ সভাপতির বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাতে এলাকায় একটি বিজয়া মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপি। অভিযোগ, মিছিলটি যখন কোম্পানি ছাড়া এলাকার ২৫ নম্বর বুথের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন একদল বিজেপি কর্মী-সমর্থক তৃণমূলের বুথ সভাপতি কবাক শেখের বাড়িতে চড়াও হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে বাড়ির বিদ্যুতের লাইনে ‘জাম্পার’ ফেলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপর চলে ব্যাপক ভাঙচুর। ওই সময় বুথ সভাপতি বাড়িতে না থাকায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা চলে এবং শেষে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
11 May 2026, 08:15 AM
Road Accident: ডুয়ার্সের বুকে রাতে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই তরতাজা যুবক। পৃথক আরো দুই ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও ২। ডুয়ার্সের মোরাঘাট মোর লাগোয়া হিন্দি কলেজের সামনে বাইক নিয়ে দ্রুতগতির বলি দুই যুবক। প্রত্যক্ষদর্শী পুলিস ও পরিবার সূত্রে খবর দুই যুবকের নাম রিভার্স টিজ্ঞা বয়স ১৫ , অভয় কর্ণ বয়স উনিশ। দুজনই গয়েরকাটার লোদর লাইনের বাসিন্দা। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুতে শোকাহত গোটা গ্রাম। ঘটনার তদন্ত করছে বানাহাট থানার পুলিস। অন্যদিকে ময়নাতদন্তের পরেই মৃতদেহ আজ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।
11 May 2026, 08:15 AM
CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে তার বাড়ির সামনের রাস্তায় চেকিং, স্নিফার ডগ দিয়ে। কোথাও কোন বিস্ফোরক লুকানো রয়েছে কিনা খুঁজে দেখা হচ্ছে।
11 May 2026, 08:15 AM
South 24 Parganas: গতকাল রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পর আজ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বিধানসভায় বিজেপির বিজয় মিছিল শুরু হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভা কৌন চৌকি পেট্রোল পাম্প থেকে বাইক রেলির মাধ্যমে বিজেপির প্রার্থী যিনি ছিলেন অভিজিৎ সরদারের নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ডল থেকে কয়েক হাজার বাইক সহ মিছিল শুরু হয় শেষ হবে আমতলা সিংগির মোরে ও মিছিলে শেষ প্রান্তে দেখা গেল অপর দিকে বজবজ বিধানসভার বিজেপি কর্মীরা পথসভার মধ্যে দিয়ে JCB বিজেপির দলীয় পতাকা ও বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা জে সি পি চড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে যোগীর রাজ্যে যেমন বুলডোজা বাবা নামে খ্যাত ঠিক তেমনি ভাবে এই বিজেপির বিজয় মিছিলে দেখা গেল বুলডোজার অর্থাৎ জেসিবি।
11 May 2026, 08:15 AM
North Bengal: ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞায় স্বস্তি উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের প্রাণস্রোত হিসেবে পরিচিত করোনেশন সেতু তথা সেভকের ঐতিহাসিক ‘বাঘপুল’ রক্ষায় ফের বড় পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। দীর্ঘদিনের ক্ষয়, অতিরিক্ত চাপ এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে সেতুর উপর পুনরায় বসানো হল ‘হাইট বার’। ফলে এবার থেকে নির্ধারিত উচ্চতার বেশি ভারী পণ্যবাহী ট্রাক ও বড় যানবাহনের চলাচলে কার্যত লাগাম পড়ল। ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই ঐতিহ্যবাহী সেতুটি তিস্তা নদীর উপর অবস্থিত এবং ডুয়ার্স, পাহাড় ও সমতলের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন এই সেতু পারাপার করে। কিন্তু গত কয়েক বছরে অতিরিক্ত ভারী গাড়ির চাপের কারণে সেতুর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল স্থানীয় বাসিন্দা থেকে সমাজকর্মীদের মধ্যেও।
11 May 2026, 08:15 AM
Chandranath Rath Death: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনার কিনারা। গ্রেফতার করা হল তিনজনকে। জানা গিয়েছে, উত্তর প্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজন শুটারকে। সিআইডি গ্রেফতার করে।