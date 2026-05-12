Breaking News LIVE Update: ইডির হাতে গ্রেফতার প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু, আজই আদালতে পেশ

12 May 2026, 08:15 AM
Bengal BJP: সোমবারই নবান্নে দায়িত্বভার নিয়েছে নতুন বিজেপি রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিনের এক স্বপ্নকে বাস্তবে দেখে নানাভাবে চলছে সেলিব্রেট করার পালা। বর্ধমানের বিধানপল্লীতে আমজনতার জন্য আয়োজিত হল ঝালমুডি উৎসব। ঝালমুড়িতেই জনসংযোগ,ঝালমুড়িতেই আনন্দের স্বাদকে ভাগ করে নিতে উচ্ছাস স্থানীয়দের মধ্যে। বাঙালির ঝালমুড়ির প্রতি আবেগকে হাতিয়ার করে অভিনব কর্মসূচী বিজেপির নেতা দেবাশিস সরকারের। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর সেই পার্বণের আড্ডায় যদি এক ঠোঙা ঝালমুড়ি না থাকে, তবে ঠিক জমে না। বাঙালির এই চিরন্তন 'মুড়ি-প্রীতি'কে এবার সেলিব্রেশনে হাতিয়ার করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা । সোমবার বর্ধমানের প্রত্যন্ত বিধানপল্লী এলাকায় আয়োজিত এক 'ঝালমুড়ি উৎসব'-কে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক অজানা আবেগ।
Purba Bardhaman: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ, পথশ্রী প্রকল্পের কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয়রা।দীর্ঘ ১৫ বছরের দুর্ভোগের পর পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এবার সেই কাজ নিয়েই উঠল অনিয়মের অভিযোগ। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং সরকারি নিয়ম না মেনে কাজ করার অভিযোগ তুলে রাস্তার নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় পূর্ব বর্ধমানের গলসির গোহগ্রামে চাঞ্চল্য ছড়ায়।
Shantipur: সাত সকালে বাড়ির পাশে আম বাগানে বোমা ঘিরে চাঞ্চল্য শান্তিপুর শহরের মুন্সিরপুল এলাকায়। আম বাগান থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করল শান্তিপুর থানার পুলিস। জানাযায় বাড়ির পিছনে আম বাগান প্রতিদিনের মতো সকালে গরু বাঁধতে আসে প্রতিবেশী মহিলারা হঠাৎ দেখে দুটি তাজা বোমা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াই। যদি ও স্থানীয়দের দাবি, এই বাগানে রাতে অন্ধকারে গাঁজা মদের আসর বসে প্রতিদিন সেই কারণে এই বোমা রেখে যাতে পারে। পুলিস এলে পুলিসকে খবর দিলে বোমা দুটি শান্তিপুর উদ্ধার থানায় নিয়ে যায়।
Siuri: সিউড়িতে ফের ভোট পরবর্তী উত্তেজনা। এবার হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপি পরিচালিত কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বেলা দত্ত ও তাঁর পরিবারের উপর। সোমবার রাতে কড়িধ্যা এলাকায় পুরোনো বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রধানের দুই ছেলেকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। বাধা দিতে গেলে প্রধান বেলা দত্তকেও শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে দাবি। আহত অবস্থায় প্রধানের দুই ছেলেকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, হামলার সময় বন্দুকের বাট দিয়েও মারধর করা হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বেলা দত্ত বলেন, 'আমার ছেলেদের ওপর আচমকা হামলা চালানো হয়। বন্দুকের বাট দিয়ে মারা হয়েছে। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকেও ধাক্কাধাক্কি ও হেনস্থা করা হয়।'
Madhyamgram: মধ্যমগ্রামের ঘটনায় SIT গঠন করল CBI DIG CBI পঙ্কজ কুমারের নেতৃত্বে SIT তদন্ত করবে মধ্যমগ্রামের কেসে। CBI কলকাতা জোনকে এই SIT-কে সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে নির্দেশ। বিভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সিনিয়র CBI অফিসারদের নিয়ে SIT গঠন CBI-এর।
Sujit Bose Arrested: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দ্বিতীয়বার ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। টানা ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর সোমবার রাতে তাঁকে হেফাজতে নেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। তদন্তকারীদের দাবি, নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নে তাঁর বয়ানে চরম অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। ইডি সূত্রে খবর, সুজিত বসু যখন দক্ষিণ দমদম পৌরসভার উপ-পৌরপ্রধান ছিলেন, সেই সময় থেকেই দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হয়েছিল। তদন্তে উঠে আসা প্রধান অভিযোগগুলো হল: উপ-পৌরপ্রধান থাকাকালীন পৌরসভার বিভিন্ন দফতরে প্রায় ১৫০ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নিয়োগের বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা দিয়ে তিনি একাধিক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছিলেন।