/Breaking News LIVE Update: ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জন্য বড় খবর: বাতিল হওয়ার পর ফের কবে NEET? জানাল এনটিএ

তিলজলায় বুলডোজার অ্যাকশন আটকাতে মামলা। কোনও নোটিশ না দিয়ে অ্যাকশন শুরু হয়ে গিয়েছে। বুলডোজার অ্যাকশন জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বাসিন্দারা। মামলা ফাইল করার অনুমতি প্রধান বিচারপতি বেঞ্চের
হাওড়া গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত সবজি বাজারের কাছে খুন এক যুবক। ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় তাকে। নাম ভোলা চৌধুরী। পুলিস সূত্রে খবর এর আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। গোলাবাড়ি থানা পুলিস দেহ উদ্ধার করে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মর্গে। এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি।
২১ মে হবে NEET পরীক্ষা। নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা করল এনটিএ। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এনটিএ। সারা দেশের মোট ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই দিনটির অপেক্ষা করছে। এর আগে প্রশ্ন ফাঁসের তত্ত্ব সামনে আসায় নিট পরীক্ষা বাতিল করেছিল এনটিএ।
বাইক চুরির ঘটনায় সফলতা মালবাজার পুলিসের। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট তিনটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনার তদন্তে নামে মালবাজার থানার পুলিস। তদন্তে নেমে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া মোটরবাইক। চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। গতকাল রারে মালবাজার মহকুমা পুলিস আধিকারিক মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক ও তদন্তকারী দলের সদস্যদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। প্রসঙ্গত মহকুমা পুলিস আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার জানান, 'সম্প্রতি বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছিলো। ঘটনার তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে'। পুলিসের উদ্যোগে চুরির ঘটনায় বড়ো কোনো চক্র জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দলের সদস্যরা। চুরির ঘটনার তদন্ত জারি থাকার কারণে পুলিসের তরফে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়নি।
নির্বাচনের বিপর্যয়ের পর প্রায় প্রতিদিনই কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে ঠিক হচ্ছে পরবর্তী কোন কোন ইস্যুতে রাস্তায় নামবে তৃণমূল। তৃণমূল নেত্রীর দেখে নিতে চাইছেন এই কঠিন লড়াইয়ে কারা কারা পাশে থাকছেন। হারের কারণ হিসেবে কারচুপিকে চিহ্নিত করলেও দলের মধ্যে কারা অন্তর্ঘাত করেছে সে বিষয়েও কাটাছেঁড়া চলছে প্রতিদিন। গতকাল সমস্ত সংসদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তৃণমূল নেত্রী। আজকে দলের সমস্ত প্রার্থীদের সঙ্গে জয়ী বিজয়ী উভয় বৈঠক করবেন কালীঘাটের বাড়িতে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ মন্ডলের উপর হামলার অভিযোগ। পাঁশকুড়ার দক্ষিণ চাচিয়ারা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে তাকে ঘিরে ধরার অভিযোগ। বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়, লাঠিপেটা করা হয়,এমনকি বন্দুক মাথায় ঠেকিয়ে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ,পাঁশকুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ এর। তৃণমূল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ।
বিজেপি কর্মী সমর্থকদেরকে দুষ্কৃতিদের হুমকি, আতঙ্কিত বিজেপি কর্মীদের থানায় অবস্থান বিক্ষোভ। বিজেপি ক্ষমতায় আসলেও ক্যানিংয়ে বিজেপি কর্মীদের এখনও চলছে তৃণমূল আশ্রিতদের হুমকি। অভিযোগ একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছেন বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে কার্যকর্তারা। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত মাতলা ২ পঞ্চায়েতের সেখানে বিজেপির পার্টী অফিস খুলে কার্যকর্তারা বসেছিলেন। অভিযোগ তৃণমূল নেতা ভোলা দাসের নেতৃত্বে জনাদশেক দুষ্কৃতি বন্দুক নিয়ে বিজেপির পার্টী অফিসে হাজীর হয় বলে অভিযো । অভিযোগ সেখানে বিজেপির কার্যকর্তা মুন্না লস্কর ও সুমন চক্রবর্তীকে হুমকি দেয়। অভিযোগ দুষ্কৃতিরা হুমকি দিয়ে বলে আজ রাতে বিজেপির পার্টী অফিসে তাণ্ডব চলবে।
শনিবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ফলতা বিধানসভার নির্বাচনের জন্য কর্মীসভা করবেন তিনি। দুপুর তিনটে হবে কর্মীসভা। এরপর আগামী ১৯ তারিখ ফের ফলতা যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন করবেন রোড শো। গত মঙ্গলবার ফলতা বিধানসভার জন্য নির্বাচনী বৈঠকও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
বেআইনি বালি পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিস। ধৃতরা হল — বহরমপুরের তারাপুর এলাকার Md. Manib Abdulla Sk এবং ইসলামপুরের Mukleshar Rahaman ও Mujibar Rahaman।বর্ধমান থানায় রুজু মামলা এর ভিত্তিতে BNS ও MMDR আইনের একাধিক ধারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় বেআইনি বালি পাচার চক্রে এরা দালাল ও সহযোগী হিসেবে কাজ করত। প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবারের পর গতকালও বালি, কয়লা, গরু পাচার রুখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
Petrol Diesel Prices Hiked Live Updates: আশঙ্কাই সত্যি হল! মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ছিল। আজ সকাল ৬ টা থেকে সেটা কার্যকরী হল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ২৯ পয়সা। নতুন দাম ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা। কলকাতায় ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ১১ পয়সা। ডিজেলের নতুন দাম ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা। ওদিকে বাতিল NEET UG পরীক্ষা আবার কবে তার দিনক্ষণও ঘোষণা করেছে NTA। ২১ মে হবে NEET পরীক্ষা।
অন্যদিকে, আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম বক্তব্য রাখতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় আজ স্পিকার নির্বাচন পর্ব রয়েছে। যেহেতু অন্য কোনও দলের থেকে স্পিকারের নাম জমা পরেনি সেহেতু স্পিকার হিসেবে বিজেপির মনোনীত ব্যাক্তিই দায়িত্ব নিতে চলেছেন। প্রথা অনুযায়ী স্পিকার নির্বাচনের পরে সব দলের একজন করে প্রতিনিধি বক্তব্য রাখবেন। শেষে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী।
