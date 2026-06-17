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West Bengal, India Breaking News Live Updates: মেসির দাপটে উড়ে গেল আলজেরিয়া

Breaking News Live Updates: গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে নদিয়ার হরিণঘাটার বড়জাগুলি কপিলেশ্বর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 17, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:55 AM IST
West Bengal, India Breaking News Live Updates: মেসির দাপটে উড়ে গেল আলজেরিয়া
17 June 2026 09:00 AM (IST)

Argentina Vs Allgeria: লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিক

লিওনেল মেসির দাপটে আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে মাঠ ছাড়ল বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। আলজেরিয়ার রক্ষণভাগকে একাই ছিটকে দিয়ে দলের হয়ে হ্যাটট্রিক-সহ তিনটি গোলই করেন অধিনায়ক মেসি।

ম্যাচের শুরুতেই মেসির একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল না হলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। তবে সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠে ম্যাচের ১৭তম মিনিটেই আলজেরিয়ার রক্ষণভাগ ভেঙে দুর্দান্ত এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এলএমটেন (LM10)। এর পর পুরো ম্যাচ জুড়ে ছিল শুধুই আলজেরিয়ার বক্সে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগ আর মেসির পায়ের জাদু। শেষ পর্যন্ত মেসির এই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সের ওপর ভর করেই ৩-০ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় আলবিসেলেস্তেরা।

এই ম্যাচটিতে মাঠে নামার সাথে সাথেই ফুটবল ইতিহাসে এক অনন্য কীর্তি গড়েছেন লিওনেল মেসি। বিশ্বের প্রথম পুরুষ ফুটবলার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে খেলার এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড এখন তাঁর ঝুলিতে। আর এই ঐতিহাসিক রাতটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই যেন আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে একাই তিন গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করলেন এই মহাতারকা।

17 June 2026 08:15 AM (IST)

Argentina vs Algeria: বিপর্যস্ত আলজেরিয়া

হ্যাটট্রিক মেসির। ১৭, ৬০ ও ৭৬ মিনিটে আলজেরিয়ার জালে বল জড়িয়ে দিলেন মেসি। বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক হয়ে গেল GOAT এর। 

17 June 2026 08:00 AM (IST)

Mal Bazar:মালবাজার পুরসভা

মাল শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পথে মালবাজার পুরসভা। এ লক্ষ্যে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ীর উপস্থিতিতে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পুলিশ ও পুরসভার আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।
পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তা, গার্ডওয়াল ও নিকাশি নালার ওপর বাড়িয়ে দেওয়া টিনের ছাউনি বা অন্যান্য অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের লিখিত নোটিশ পাঠানো হবে। নোটিশ পাওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে নিজ উদ্যোগে অবৈধ অংশ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে পুরসভা নিজেই উচ্ছেদ অভিযান চালাবে।
চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ী জানান, শহরের স্বাভাবিক চলাচল ও নিকাশি ব্যবস্থা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 

17 June 2026 07:30 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari in Falta: ফলতায় মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার ফলতার ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনের মাঠে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে যোগ দেবেন। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে প্রশাসন ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে জোর প্রস্তুতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে সফল করতে মঞ্চ নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত কাজের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সভাস্থলে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা জানান ,জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিয়ে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে। 

17 June 2026 07:15 AM (IST)

Illegal Parking: বেআইনি পার্কিং

রাত হতেই শহর কলকাতা রাস্তা দখল হয়ে যায় অবৈধ পার্কিং.।। এবার এই অবৈধ পার্কিং নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানালেন হরিস মুখার্জি রোড ও শম্ভুনাথ পন্ডিত রোডের বাসিন্দারা।। অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে রাত বাড়তেই কার্যত চলাফেরা বন্ধ হয়ে যেত সাধারণ মানুষের।। সরকার বদলের পর সরাসরি ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি অভিযোগ জানান স্থানীয়রা।। তারপরই তড়িঘড়ি রাতেই দেখা গেল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে খালি করে দেওয়া হল এই দুটি রাস্তায় থাকা অবৈধ পার্কিং।। ভবানীপুর থানার তরফ থেকে হরিস মুখার্জি রোডের একধারে ঘিরে দেওয়া হলো গার্ডরেল দিয়ে।। বন্ধ করা হলো দোকানপাট।। পুলিশের তরফ থেকে স্পষ্ট তো জানিয়ে দেওয়া হলো রাত বারোটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা যাবে তারপর বন্ধ করে দিতে হবে এই দুই রাস্তার পাশে থাকা সমস্ত দোকান।।

 

17 June 2026 07:15 AM (IST)

Ganja Seized: হরিণঘাটায় বিপুল গাঁজা উদ্ধার

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে নদিয়ার হরিণঘাটার বড়জাগুলি কপিলেশ্বর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতাগামী একটি কন্টেইনারকে ধাওয়া করলে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের জলাশয়ে উল্টে যায়। সুযোগ বুঝে চালক ও খালাসি পালিয়ে যায়। এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, উল্টে যাওয়া কন্টেইনারে তল্লাশি চালিয়ে চা পাতার বস্তার আড়ালে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। অভিযানের মধ্যেই একই পথে আসা আরও একটি সন্দেহভাজন কন্টেইনার আটক করে তল্লাশি চালানো হলে সেখান থেকেও গাঁজা উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছায় হরিণঘাটা থানার পুলিশ ও মোহনপুর ফাঁড়ির পুলিশ এবং কেন্দ্রের বাহিনী। দ্বিতীয় কন্টেইনারের চালক-সহ তিন জনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। মাদক কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

17 June 2026 07:15 AM (IST)

Argentina vs Algeria: এগিয়ে আর্জেন্টিনা

অফসাইডের ফ্ল্যাগের কারণে শুরুর দিকের একটি গোল বাতিল হওয়ার পর, ১৭ মিনিটে মেসি একটি দুর্দান্ত গোল করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে দেন। আপাতত ১ গোলে এগিয়ে আর্জেন্টিনা।

 

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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