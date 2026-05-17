/Breaking News LIVE Update: যুবভারতী থেকে সরল ‘বিশ্ববাংলা’র ‘ব’, রাজ্যে ক্ষমতা বদলাতেই ভোলবদল সল্টলেক স্টেডিয়ামে

হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদানে দালালরাজ বন্ধ করা, নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং এবং সঠিকভাবে ভাড়া প্রদান, কোথায় কত বেড খালি সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেমে তদারকি, প্রত্যেক হাসপাতালের বেড ক্যাপাসিটি বাড়ানো, প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক, রোগী রেফারে রাশ টানা, হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা-সহ একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার পর পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যেও তৎপরতা দেখা দিয়েছে। যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুতি শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
ব্যাগের ভিতরে অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ চাঞ্চল্য উলুবেড়িয়ায়। উলুবেড়িয়া গরুহাটা মোড়ের কাছে ওটি রোড়ের ধার থেকে, ট্যাভেল ব্যাগের ভিতরে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে উলুবেড়িয়া থানার পুলিস। স্থানীয়রা জানান আজ সকালে রাস্তার ধারে ঝোপের পাশে একটি বড় ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিষয়টি তাদের নজরে আসে। সন্দেহ হওয়ায় উলুবেড়িয়া থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিস এসে ওই ব্যাগটি খুলে দেখেন ভিতরে একটি মৃতদেহ রয়েছে ।কেউ বা কারা এখানে রাতের অন্ধকারে ফেলে চলে যায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর মৃতদেহটি পুরুষ আনুমানিক বয়স প্রায় ৫০ বছর, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
আসানসোলের জাহাঙ্গীর মহল্লা পুলিস ফাঁড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় বড় পদক্ষেপ নিল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিm কমিশনারেট। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া মোট ২১ জনকে রবিবার আসানসোল আদালতে পেশ করল আসানসোল উত্তর থানার পুলিস। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পিছনে আর কারা জড়িত ছিল, কারা মদত দিয়েছিল এবং বাইরে থেকে কারা এসে হামলায় অংশ নিয়েছিল তা খতিয়ে দেখবে পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের অধিকাংশই আজাদ বস্তি ও বাবুয়া তলা এলাকার বাসিন্দা। এছাড়াও পুরানা স্টেশন, রাঙ্গানিয়া পাড়া, রহমত নগর সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীর নামও উঠে এসেছে তদন্তে।
মানিকতলা থানা এলাকার ক্যানেল ইস্ট রোডে জুয়া মদের আসরের প্রতিবাদ করায় মহিলাদের মারধর করার অভিযোগ। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ফল ঘোষণার আগে তৃণমূল করতেন। এখন বিজেপি করছেন বলে অভিযোগকারীদের দাবি। মানিকতলা থানায় অভিযোগ জানিয়েছে।
নতুন সরকার আসতেই ভোল বদল সল্টলেক স্টেডিয়ামে। বিশ্ববাংলা ব্রান্ডের লোগো ' ব ' সরল স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশদ্বারের ওপর থেকে। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে চালু হয়েছিল ‘বিশ্ববাংলা’ ব্র্যান্ড লোগো। স্কুলের পোশাক, সরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন দফতরের চিঠিপত্র এবং নানা সরকারি প্রকল্পে এই লোগো চোখে পড়ত। লোগোটিতে ‘ব’ অক্ষরের নকশার উপর ছোট আকারে অশোক স্তম্ভের প্রতীকও যুক্ত ছিল। তবে বর্তমানে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বঙ্গজয়ের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বিশ্ববাংলা লোগো। এবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে সরে গেল এই লোগো। তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের শাসনকালে রাজ্যের ‘ব’ লোগোতে বেসরকারি হস্তক্ষেপ ছিল। তার বৈধতা নিয়ে দানা বাঁধে তীব্র বিতর্ক। জানা গিয়েছে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন রাজ্য সরকার এই লোগোটি যতদিন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে।
চার বছর ধরে পৌরসাভাকে বার বার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি, ভোটের আগে কথা দেওয়ার ভোটে জিতে কয়েকদিনের মধ্যেই কথা রাখলেন কালনার নবনির্বাচিত বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। কালনার লালজী মন্দিরে এসে জলের সমস্যার কথা শুনেই, তিনি কথা দিয়েছিলেন মন্দিরের মধ্যে জলের ব্যবস্থা করবেন। এবং শপথ গ্রহণের পর সেই কাজ সম্পন্ন করলেন। ফলে তার এই কাজে খুশি মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে মন্দিরে আসা ভক্তরা। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে কালনা মিউনিসিপ্যালিটিকে এ বিষয়ে একাধিকবার জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। তবে এবার বিধায়কের হস্তক্ষেপে সেই সমস্যার সমাধান।এদিন মন্দিরে জল পড়ার পরই সেখানে বিজেপির প্রতিনিধি দল সেখানে পরিদর্শনে যান। বিজেপি নেত্রী মৌসুমী মণ্ডল তিনি বলেন বিধায়ক এসে এখানে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখলেন তিনি। মন্দিরের ঠাকুর মশাই তিনি বলেন একটি মাত্র টিউবওয়েল ছিল সেটি গ্রীষ্মের সময় জল পেতে খুবই সমস্যা হতো, তাই টাইম কলের আবেদন জানিয়েছিলাম, এরপর কল পাওয়ায় খুশি তারা। উল্লেখ্য বর্ধমান মহারাজার আমলে তৈরি এই লালজী মন্দির ডাক টিকিট ও স্থান পেয়েছে আর সেই মন্দিরেই এবার দূর হলো জলকষ্ট। এবার ভোগ রান্নার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না বললেও জানিয়েছেন তারা।
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতেও দিনকে দিন ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী এবং আত্মীয়- প্রয়োজনে রা উত্তরবঙ্গে তথা জলপাইগুড়িতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যান্সার হাসপাতালের দাবি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রোগী এবং রোগীর আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রাহুল ভৌমিক। দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। জলপাইগুড়িতে পূর্ণাঙ্গ ক্যানসার হাসপাতাল হলে সাধারণ মানুষকে বাইরে ছুটে যেতে হবে না। অর্থ সময় হয়রানি কমবে বলে জলপাইগুড়ি বিভিন্ন নাগরিকদের বক্তব্য। ডবল ইঞ্জিন সরকার নতুন সরকার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সকলের আবেদন জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার সেই কারণে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে এই হাসপাতাল গড়ে তোলা হোক।
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে শুরু হল ২৮তম মেচেনি মেলা। জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি দিঘির পাড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে এই মেলা। নর্থ ইস্টার্ন ফাউন্ডেশন ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ সংস্থার উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে শুরু হল ২৮তম মেচেনি মেলা। শনিবার জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি দিঘির পাড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে এই মেলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী ও দীনেশ সরকার। নর্থ ইস্টার্ন ফাউন্ডেশন ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ সংস্থার ফাউন্ডার সদস্য নরেন্দ্রনাথ দাস বলেন, উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন লোকাচার হল মেচেনি। উত্তরবঙ্গের মানুষ, বিশেষ করে তিস্তা নদীর দুই প্রান্তে বসবাসকারী মানুষেরা এই লোকাচার দীর্ঘকাল ধরেই পালন করে আসছেন। মূলত তিস্তা বুড়ি রূপে তিস্তা নদীকে পুজো দিয়ে অতীতের মহা প্লাবনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই এই উদ্যোগ। আমরা সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতি বছর মেচেনি মেলার আয়োজন করি।
ফুটবল খেলতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুরমন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।
মৃতের নাম শেখ ফিরোজ। আহত ছাত্রের নাম বিবেক ঘোষ। শুনিবারে বিকেলে বার্ণপুরের রিভারসাইড স্কুল সংলগ্ন ফুটবল মাঠে কয়েকজন ছাত্র ফুটবল খেলছিল। হঠাৎ আবহাওয়ার অবস্থা অবনতি হয় এবং বজ্রপাত হয়। সেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অগ্নিমিত্রা পাল পুরো ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশের পর রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এখন পুরোদমে অ্যাকশন মোডে রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে মধ্যরাতে সাধারণ পোশাকে কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিটে যান স্বাস্থ্য সচিব।রাত প্রায় ১২টা নাগাদ একটি নীল রঙের টি-শার্ট পরে তিনি প্রথমে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ট্রমা কেয়ার-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং রোগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠক শেষ করে তিনি এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও একই রকম আচমকা পরিদর্শনে যান।
হাওড়া স্টেশনে অবৈধ একাধিক দোকান ফুটপাতের উপর যেগুলো ছিল সেগুলো গতকাল রাতে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হকারদের বক্তব্য তাদের অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে। আবার কোন কোন হকার সরকারের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। সাধারণ যাত্রীদের বক্তব্য অন্যান্য রাজ্যে রেলস্টেশনের বাইরে আবর্জনা থাকে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। হকাররা এইভাবে রাস্তা জুড়ে থাকে না। স্টেশনে বাইরেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: শিয়ালদহের পর হাওড়া স্টেশন। ভেতরের পাশাপশি বাইরেও চলল বুলডোজার। বুলডোজার নিয়ে হাওড়া স্টেশনের বাইরে উচ্ছেদ করল রেল পুলিস। এতদিন যারা স্টেশনের বাইরে রাস্তায়, ফুটপাথে ডালা সাজিয়ে বসতেন, অনেকে অস্থায়ী দোকান দিয়ে দখল করে বসেছিলেন। তাদের এবার উচ্ছেদ করল রেল পুলিস। বুলডোজার চালিয়ে স্টেশন চত্বর পরিষ্কার করে দেওয়া হলো। এবার সাধারণ রেল যাত্রীদের যাতায়াতের কোনও সমস্যা হবে না। এই উচ্ছেদ কার্যক্রম চালাতে মোতায়ন করা হয়েছিল প্রচুর পুলিস ফোর্স।
রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট ইডি স্ক্যানারে। জয় কামদার-শান্তনু সিনহা বিশ্বাস মামলায় এবার ইডির নজরে কলকাতা পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলর। যে কোনও প্রমোটারকে নতুন প্রজেক্ট করতে হলে আগে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের সঙ্গে দেখা করে নগদে তোলাবাজির টাকা দিতে হত। নির্মাণ সামগ্রী কাউন্সিলরের সিন্ডিকেটের লোকের কাছ থেকে না নিলে কাউন্সিলরকে 'Compensation fund' দিতে হত বিল্ডারদের। কাউন্সিলর ও সিন্ডিকেটের ডিল কমপ্লিট হলে লোকাল থানা কে তারপর দিতে হত 'others-syndicate charge'। জমি দখল তোলাবাজি মামলায় আদালতে দেওয়া নথিতে বিস্ফোরক দাবি ইডি।
