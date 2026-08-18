/LIVE Update: ভয়ংকরভাবে ভেঙে পড়ল শহরের ২০০ বছরের পুরনো বাড়ি! ১৩জনকে উদ্ধার, মৃত্যু বৃদ্ধার

সন্ধ্যা সাতটা থেকে টানা ৪-৫ ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি, তারপরে সারারাতব্যাপী হালকা মাঝারি বৃষ্টি। তার জেরে আসানসোলের গাড়ুই ও নুনিয়া নদীর জলে ডুবে গেছে বহু ঘরবাড়ি। সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত গাড়ুই নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা যেমন রেলপার, রামকৃষ্ণ ডাঙ্গা, তৈইরি মোহল্লা, বেলডাঙ্গা, জাহাঙ্গীর মোহল্লা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। বড় বড় রাস্তাতেও জমে রয়েছে জল। বাড়ির মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে বহু মানুষ। প্রত্যেকবার বর্ষাকালে এই পরিস্থিতি হয়। আসানসোলের রেলপারের বিস্তীর্ণ এলাকায় গারুই নদী সংস্কারের দাবী যেমন উঠেছে পাশাপাশি নদীর জায়গা যেভাবে দখল হয়ে গেছে বিগত ১০-১৫ বছর ধরে তা পুনরুদ্ধার করার দাবিও উঠেছে। পাশাপাশি গতকাল সন্ধ্যা থেকেই গোটা রেলপার অঞ্চল বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে। নদীর ধারে যে সকল ট্রান্সফরমা রয়েছে সেগুলি নদীগর্ভে চলে যাওয়াতে এই লোডশেডিং। নদী পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যারা বসবাস করেননা, একটু উপর এলাকায় বসবাস করেন তাদেরও বিদ্যুৎটা কেটে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার খাতিরে। এখন সাধারণ মানুষ সমস্যায় রয়েছে।
তারাপীঠ হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৯। গত সোমবার হোটেল মালিকের ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার মালিককে গ্রেফতার করে পুলিস।
কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় কোথায় কত বৃষ্টি
আলিপুর ৬০
মানিকতলা ৭৮
ঠনঠনিয়া ৮৮
বেহালা ৫৬
রাসবিহারী গড়িয়াহাট বালিগঞ্জ ৬৭
যাদবপুর সন্তোষপুর ৫৬
দমদম টবিন রোড ৮০
সল্টলেক নিউটাউন ৭৮
প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ বাড়ছে সাইবার অপরাধ। কখনও ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর ভয় দেখিয়ে, কখনও অনলাইন বিনিয়োগে মোটা রিটার্নের প্রলোভন দিয়ে, আবার কখনও ব্যাঙ্কের KYC আপডেট, ক্রেডিট কার্ডের রিওয়ার্ড পয়েন্ট কিংবা ভিডিও কলের মাধ্যমে প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগী হল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় কোক ওভেন থানার অন্তর্গত অঙ্গদপুর গ্রামের হরি মন্দির প্রাঙ্গণে থানার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় সাইবার সচেতনতা শিবির। এলাকার বহু মানুষ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে সাইবার প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল, প্রতারকদের ফোন করার ধরন এবং প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।Cyber Crime Awareness
আজ ভোর সাড়ে ৫ টায় বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির একটা বড় অংশ। মারাত্মক ভাবে ভেঙে পড়েছে। ১৩ জনকে সরানো হয়েছে এখনও পর্যন্ত। আরও কেউ ভিতরে আটকে আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ৬০ বছরের বৃদ্ধার মৃত্যু।
ধ্বংসস্তূপ চাপা পড়ে মৃত্যু। ২০০ বছরের পুরোনো বাড়ি। অন্তত ২০ জনের বসবাস। বিপজ্জনক বোর্ড লাগিয়ে গেছিল পুরসভা। অন্যত্র থাকার উপায় নেই বলে এই বাড়িতেই থাকছিলেন ২০ জন।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: জোড়াবাগান এলাকায় ব্রজদুলাল স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ। বাড়িতে অনেকের বসবাস। আজ ভোর সাড়ে ৫ টায় বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির একটা বড় অংশ।
এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল রুমে আগুন ঘটনাস্থলে দুটো ইঞ্জিন। ১৫ অগাস্ট এর জন্য টুনি লাইট লাগানো ছিল টুনি লাইট থেকেই আগুন লেগে যায়। এটিসি বিল্ডিং এর দ্বিতীয় ফ্লোরে আগুন লাগে এই বিল্ডিংয়ের সপ্তম ফ্লোর থেকেই বিমান চলাচল ওঠা নামা কন্ট্রোল করা হয়।
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