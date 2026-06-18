Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজ দুপুরে জয়েন্টের ফল, ডাউনলোড করা যাবে Rank Card
Live Now

West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজ দুপুরে জয়েন্টের ফল, ডাউনলোড করা যাবে Rank Card

West Bengal, India Breaking News Live Updates: কৈলাস বিজয়বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয়বর্গীয়র ২০২১ সালে দায়ের করা মানহানি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ তুলে নিল ভোপাল হাইকোর্ট

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 18, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:38 AM IST
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজ দুপুরে জয়েন্টের ফল, ডাউনলোড করা যাবে Rank Card
18 June 2026 07:45 AM (IST)

Sundarbon: স্বামীর চোখের সামনেই বাঘের কামড়ে প্রাণ গেল মৎস্যজীবী মহিলার 

সুন্দরবনে ফের বাঘের হামলায় মর্মান্তিক মৃত্যু এক মৎস্যজীবী মহিলার। মৃতের নাম বন্দনা দাস। তিনি কুলতলির মৈপীঠের ভুবনেশ্বরী গৌরের চকের বাসিন্দা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১২ তারিখে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের কলস-ফুলবাড়ী জঙ্গলে গিয়েছিলেন বন্দনা দাস। বুধবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ নৌকায় রান্না করছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই পিছন থেকে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্ত্রীর উপর বাঘের হামলা দেখে চিৎকার শুরু করেন তাঁর স্বামী ও আশপাশের অন্যান্য মৎস্যজীবীরা। তাঁদের চিৎকারে বাঘটি বন্দনা দাসকে ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জয়নগর-কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কুলতলী থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। উনুনে তখনও রান্না চলছিল, আর তার পাশেই শেষ হয়ে গেল এক মৎস্যজীবী পরিবারের বাঁচার লড়াই। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

18 June 2026 07:30 AM (IST)

English Vs Croetia: ইংল্যান্ড বনাম ক্রেয়েশিয়া

বিশ্বকাপের শুরুটা দারুণভাবে করল ইংল্যান্ড। গ্রুপ এল-এর ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়ে তিন পয়েন্ট তুলে নিল থমাস টুখেলের দল। ইংল্যান্ডের হয়ে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। এছাড়া একটি করে গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম ও মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। ক্রোয়েশিয়ার হয়ে গোল করেন মার্টিন বাতুরিনা ও পেতার মুসা। একাধিকবার সমতায় ফিরেও শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের আক্রমণভাগের সামনে টিকতে পারেনি ক্রোয়েশিয়া।

18 June 2026 07:30 AM (IST)

Football World Cup 2026: হ্যারি কেন

বিশ্বকাপের মঞ্চে নতুন মাইলফলক ছুঁলেন হ্যারি কেন। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ইংল্যান্ডের হয়ে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের রেকর্ডে গ্যারি লিনেকারের পাশে পৌঁছে গেলেন তিনি। কেনের বিশ্বকাপ গোলসংখ্যা এখন ১০। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ম্যাচসেরাও নির্বাচিত হন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

18 June 2026 07:30 AM (IST)

Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ তুলে নিল ভোপাল হাইকোর্ট

কৈলাস বিজয়বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয়বর্গীয়র ২০২১ সালে দায়ের করা মানহানি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ তুলে নিল ভোপাল হাইকোর্ট। ২০২০ সালে কলকাতার একটি জনসভায় আকাশ বিজয়বর্গীয় সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক। সেই ঘটনায় ২০২১ সালে মানহানির মামলা করেন আকাশ বিজয়বর্গীয়। সেই মামলায় এমপি-এমএলএ বিশেষ আদালত অভিষেকের গ্রেফতারি পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। আজ ভোপাল হাইকোর্টের বিচারক সেই স্থগিতাদেশ তুলে নিয়ে নিম্ন আদালতকে বিষয়টি জানানোর নির্দেশ দিয়েছে।

 

18 June 2026 07:15 AM (IST)

Joint Entrance 2026: দুপুরে জয়েন্টের ফল

আজ রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাসের ফল প্রকাশ হতে চলেছে। দুপুর দেড়টা নাগাদ ফল প্রকাশিত হবে। সাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে Rank Card। 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
live blog
Zee 24 Ghanta
Fresh News

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Breaking News Live Updates: আজ দুপুরে জয়েন্টের ফল, ডাউনলোড করা যাবে Rank Card
live blog43 min ago
2
Bengal Police7:08 PM IST
3
Meta subscription plansJun 17
4
Mamata Banerjee securityJun 17
5
Abhishek Banerjee Arrest WarrantJun 17