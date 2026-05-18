/Breaking News LIVE Update: তোলাবাজির ২.৫ কোটিতে গ্রামের বাড়ির ভোলবদল, শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য ইডির হাতে

সহস্র কণ্ঠে ‘বন্দেমাতরম’, সার্ধশতবর্ষে অভূতপূর্ব ইতিহাসের সাক্ষী থাকল ধূপগুড়ি। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের সমবেত কণ্ঠে যখন একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ‘বন্দেমাতরম’ গান, তখন সেই পবিত্র ও গম্ভীর সুর সমগ্র ধূপগুড়ির আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবন এলাকা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ম্যানগ্রোভ কেটে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে সুন্দরবনকে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ কে বাঁচানোর লক্ষ্য বিজেপি সরকার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে গোলাবাড়ি এলাকায়। ম্যানগ্রোভ কেটে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সুন্দরবনকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ নদী বাঁধ এলাকা রক্ষা পায় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের জন্য। সেই ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের মুখে। কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা। তিনি জানান, আমরা বিগত দিনে বলে গিয়েছিলাম এই জঙ্গল কেউ কাটবে না। আইনকে উপেক্ষা করে যারা এই ম্যানগ্রোভ কাটছে, আমরা ওই ব্যক্তিদেরকে প্রশাসনের হাতে তুলে দেব প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। পাশাপাশি আরও বলেন, অসাধু ব্যবসায়ীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং তার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে বড়সড় অভিযান চলছে মাল থানার পুলিসের। গত কয়েকদিন মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি এলাকার ঘিস নদীতে অভিযান চালিয়ে বালুবোঝাই চারটি ছয় চাকার লরি আটক করা হয়। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অন্যদিকে গতকাল রাতে ওদলাবাড়ি ক্রান্তি রোড থেকে বালি বোঝাই একটি বড় ট্রাক আটক করেছে মালবাজার থানার পুলিস। তবে রাতের ট্রাকটি স্থানিয় মানুষজন আটকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি বিধানসভা প্রাক্তন বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কাটমানি, তোলাবাজির জন্য এই ভরাডুবি, তিনি একাধিকবার এই কুলপি বিধানসভা থেকে জয়লাভ করেছিল ছাব্বিশে নির্বাচনে তিনি টিকিট পাননি। তাকে দল থেকে একপেশ করে দেওয়া হয়েছিল প্রচারে ও ডাকেনি কাঠ মানি তোলাবাজির বিরুদ্ধে তিনি একাধিকবার দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের কে জানিয়ে কোন ফল হয়নি তাই তার দল থেকে টিকিট দেওয়া হয়নি।
মাত্র ১৫ মিনিটের ঝড়েই ক্ষতিগ্রস্ত হল নাগরাকাটার সুল্কাপাড়া এলাকা। রাতের আচমকা নেমে আসা বৃষ্টি ও প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। বহু বাড়ির টিনের চাল উড়ে গিয়েছে, অনেক জায়গায় গাছ ভেঙে বাড়ির উপর পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আতঙ্কে বহু মানুষ ঘরের খাটের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ঝড়ে দু’জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা মহঃ ইব্রাহিম ও সুজয় ছেত্রী জানান, রাতে আচমকাই আকাশ কালো করে প্রবল ঝড় শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ার তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েন। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে তাণ্ডব চালায় ঝড়। সেই সময় অনেকেই ঘরের ভিতরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি শুরু করেন। কেউ খাটের নিচে, কেউ আবার ঘরের কোণে আশ্রয় নেন প্রাণ বাঁচাতে। ঝড়ের দাপটে বিদ্যুতের খুঁটি ও টেলিফোনের পোস্ট ভেঙে পড়ে। বহু জায়গায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির তালিকা তৈরি করে সহযোগিতা করা হবে বলে জানা গেছে।
বারুইপুরের নবগ্রাম এলাকায় এক ব্যক্তির গলা-কাটা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার রাতে ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে পুলিস। মৃতের নাম আলাউদ্দিন গাজি (৪০)। এই ঘটনায় মৃতের খুড়তুতো ভাই আশিক গাজিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকেই খুনের ঘটনা বলে অনুমান তদন্তকারীদের।
তোলাবাজির ২.৫ কোটি টাকায় শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের গ্রামের বিলাসবহুল বাড়ির রিনোভেশন! মুর্শিদাবাদের কান্দিতে ১৫ কাঠা জমির উপর বিলাসবহুল বাড়ি শান্তনুর। জয় কামদারের কাছ থেকে ২.৫ কোটি টাকা নগদ নিয়ে দুয়াত শেক এর ব্যাংক একাউন্টে জমা। সেই টাকা দিয়েই গ্রামের বাড়িকে প্রাসাদ তুললো গড়ে তোলে শান্তনু। জয় কামদার ও শান্তনুর ওয়াটসাপ কনভারসেশন ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট খতিয়ে দেখে চাঞ্চল্য তথ্য ইডি হাতে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: সোমবার নতুন মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিকভাবেই এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকের দিকে এখন চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। কারণ, এবারের আলোচনার অন্যতম মূল অ্যাজেন্ডা- বকেয়া মহার্ঘভাতা বা ডিএ (DA)। আগের সরকারের জমানায় ডিএ নিয়ে রাজ্য প্রশাসন এবং সরকারি কর্মী সংগঠনগুলির মধ্যেকার টানাপোড়েন ও দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের ইতিহাস সবারই জানা। সেই তিক্ততা ও আইনি জটিলতার অবসান ঘটিয়ে নতুন সরকার কর্মীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার। রাজনৈতিক মহলের মতে, সোমবারের এই বৈঠক থেকেই ডিএ নিয়ে কোনও বড়সড় বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে, যা রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।
এই বৈঠকের পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৈঠকে বসবেন বিএসএফ (BSF)-এর শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। রাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ রোধ এবং সমন্বয় রক্ষা করার মতো একাধিক স্পর্শকাতর ও জরুরি বিষয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। সব মিলিয়ে সোমবারের এই জোড়া বৈঠকের দিকেই এখন নজর গোটা রাজ্যের।
