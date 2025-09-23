23 September 2025, 09:30 AM
Tiger: সারারাত বৃষ্টির পর সাত সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়ালো সুন্দরবন পোস্টাল থানা এলাকায় । ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার হেতালবেড়িয়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজীর হয়েছেন সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ ও বনদফতরের কর্মীরা। বাঘের খোঁজে এলাকায় শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি অভিযান।
Train Update: দক্ষিণ 24 পরগনা বজবজ মহেশতলা সহ বিভিন্ন এলাকার সারারাত প্রচন্ড পরিমাণ বৃষ্টির কারণে বজবজ শিয়ালদা শাখার ট্রেন চলাচল বন্ধ পার্ক সার্কাস কাছে ট্রেন লাইনে জল জমার কারণে ।ট্রেন চলাচল ব্যাহত। সকাল থেকে নিত্য যাত্রীদের বা কর্মজীবী মানুষদের কলিকাতা গামী অথবা বজ বজগামী মানুষরা আসতে পারছেন না নিজের কর্মস্থলে মৃত্যুর যাত্রীদের জানানো হচ্ছে শিয়ালদা থেকে কোন ট্রেন এখনো পর্যন্ত বজবজে ঢোকেনি যার কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ।।
Kolkata Waterlogged: সারারাত বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন কলকাতা শহর। এখনও পর্যন্ত এই বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন ব্যক্তির। নেতাজিনগরে ফল বিক্রেতার মৃত্যু বাবু কুন্ডু (৭০)। গরফার কালিকাপুর সাইকেল আরোহী। গডিযাহাটের বালিগঞ্জ প্লেসে একজনের মৃত্যু। একবালপুর হোসেন শাহ রোডে জিন্দ্রেন্দ্র সিং (৬০) । বেনিয়াপুকুরেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ১।