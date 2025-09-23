English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News LIVE Update: শহরে বৃষ্টি বিপর্যয়! রাতভর টানা বৃষ্টিতে বিদ্যুত্‍পৃষ্ট হয়ে মৃত ৫...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Tuesday, September 23, 2025 - 09:25
Comments |
Breaking News LIVE Update: শহরে বৃষ্টি বিপর্যয়! রাতভর টানা বৃষ্টিতে বিদ্যুত্‍পৃষ্ট হয়ে মৃত ৫...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES--

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

23 September 2025, 09:30 AM

Tiger: সারারাত বৃষ্টির পর  সাত সকালে বাঘের পায়ের  ছাপ দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়ালো সুন্দরবন পোস্টাল থানা এলাকায় । ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার হেতালবেড়িয়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজীর হয়েছেন সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ ও বনদফতরের কর্মীরা। বাঘের খোঁজে এলাকায় শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি অভিযান।

23 September 2025, 09:30 AM

Train Update: দক্ষিণ 24 পরগনা বজবজ মহেশতলা সহ বিভিন্ন এলাকার সারারাত প্রচন্ড পরিমাণ বৃষ্টির কারণে বজবজ শিয়ালদা শাখার ট্রেন চলাচল  বন্ধ  পার্ক সার্কাস কাছে ট্রেন লাইনে জল জমার কারণে ।ট্রেন চলাচল ব্যাহত। সকাল থেকে নিত্য যাত্রীদের বা কর্মজীবী মানুষদের কলিকাতা গামী অথবা বজ বজগামী মানুষরা আসতে পারছেন না  নিজের কর্মস্থলে মৃত্যুর যাত্রীদের জানানো হচ্ছে শিয়ালদা থেকে কোন ট্রেন এখনো পর্যন্ত বজবজে ঢোকেনি যার কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ।।

23 September 2025, 09:30 AM

Kolkata Waterlogged: সারারাত বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন কলকাতা শহর। এখনও পর্যন্ত এই বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন ব্যক্তির। নেতাজিনগরে ফল বিক্রেতার মৃত্যু বাবু কুন্ডু (৭০)। গরফার কালিকাপুর সাইকেল আরোহী। গডিযাহাটের বালিগঞ্জ প্লেসে একজনের মৃত‍্যু। একবালপুর হোসেন শাহ রোডে জিন্দ্রেন্দ্র সিং (৬০) । বেনিয়াপুকুরেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ১। 

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: প্রথমায় পূজিত মা শৈলপুত্রী! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?

Durga Puja 2025: প্রথমায় পূজিত মা শৈলপুত্রী! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার?
Bomb found in Daal Lake: শ্রীনগরও নিরাপদ নয়? ডাল লেকের পোস্টঅফিসের সামনে বোমা! বিস্ফোরণের পরে...

Bomb found in Daal Lake: শ্রীনগরও নিরাপদ নয়? ডাল লেকের পোস্টঅফিসের সামনে বোমা! বিস্ফোরণের পরে...

Gujarat Horror: কলিযুগেও &#039;সীতা&#039;র অগ্নিপরীক্ষা! গরম তেলে বউকে হাত ডোবাতে বাধ্য করে স্বামী বললেন, &#039;বলো, তুমি পরপুরুষের সঙ্গে...&#039;

Gujarat Horror: কলিযুগেও 'সীতা'র অগ্নিপরীক্ষা! গরম তেলে বউকে হাত ডোবাতে বাধ্য করে স্বামী বললেন, 'বলো, তুমি পরপুরুষের সঙ্গে...'
Tangra Crime Case: বারবার পাত্রপক্ষের পছন্দ না হওয়ায় তীব্র অবসাদ, তাবিজ, মদ! ডিনার করেই ২৬-এর তরুণীর ২৫ তলা থেকে...

Tangra Crime Case: বারবার পাত্রপক্ষের পছন্দ না হওয়ায় তীব্র অবসাদ, তাবিজ, মদ! ডিনার করেই ২৬-এর তরুণীর ২৫ তলা থেকে...
Indians Deboard Emirates Plane: ট্রাম্প H1B ভিসা বোমা ফেলতেই টেকঅফের ঠিক আগে হুড়োহুড়ি, প্লেন থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেলেন &#039;ভারতীয়&#039; IT কর্মীরা! তুলকালাম...

Indians Deboard Emirates Plane: ট্রাম্প H1B ভিসা বোমা ফেলতেই টেকঅফের ঠিক আগে হুড়োহুড়ি, প্লেন থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেলেন 'ভারতীয়' IT কর্মীরা! তুলকালাম...
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match: অভিষেকের ভয়ংকর তাণ্ডবে পাকিস্তানকে ধুয়ে ফাইনালের দরজায় ভারত...

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match: অভিষেকের ভয়ংকর তাণ্ডবে পাকিস্তানকে ধুয়ে ফাইনালের দরজায় ভারত...
Live-in Partner killed: দ্বিতীয় জনের আপত্তি! তাই প্রথম প্রেমিকাকে নৃশংস খুন, তারপর দেহ বস্তাবন্দি করে...

Live-in Partner killed: দ্বিতীয় জনের আপত্তি! তাই প্রথম প্রেমিকাকে নৃশংস খুন, তারপর দেহ বস্তাবন্দি করে...
Gulshan Colony Unrest: গুলশনে গন্ডগোল! অবশেষে পুলিসের জালে মূল অভিযুক্ত মিনি ফিরোজ, বিহারে বসেই...

Gulshan Colony Unrest: গুলশনে গন্ডগোল! অবশেষে পুলিসের জালে মূল অভিযুক্ত মিনি ফিরোজ, বিহারে বসেই...
TMC: বিধানসভা ভোটের আগে শক্তি বাড়ল ঘাসফুলে! দুই দলের হেভিওয়েট নেতাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা...

TMC: বিধানসভা ভোটের আগে শক্তি বাড়ল ঘাসফুলে! দুই দলের হেভিওয়েট নেতাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা...
Kolkata: ইকো পার্কে সাইকেল নিয়ে পেট্রোলিংয়ে বেরিয়েছিলেন! বেপরোয়া বাইকে এসে সজোরে ধাক্কা, মৃত কনস্টেবল...

Kolkata: ইকো পার্কে সাইকেল নিয়ে পেট্রোলিংয়ে বেরিয়েছিলেন! বেপরোয়া বাইকে এসে সজোরে ধাক্কা, মৃত কনস্টেবল...