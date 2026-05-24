Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Breaking News LIVE Update: জাহাঙ্গিরহীন ফলতায় শুরু পোস্টাল ব্যালট গণনা, কাউন্টিং সেন্টারে নেই কোনও তৃণমূলের এজেন্ট
Live Now

Breaking News LIVE Update: জাহাঙ্গিরহীন ফলতায় শুরু পোস্টাল ব্যালট গণনা, কাউন্টিং সেন্টারে নেই কোনও তৃণমূলের এজেন্ট

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 24, 2026, 08:32 AM IST|Updated: May 24, 2026, 08:40 AM IST
Breaking News LIVE Update: জাহাঙ্গিরহীন ফলতায় শুরু পোস্টাল ব্যালট গণনা, কাউন্টিং সেন্টারে নেই কোনও তৃণমূলের এজেন্ট
24 May 2026 08:30 AM (IST)

Maynaguri TMC leader arrested

ময়নাগুড়ির তৃণমূল নেতার বাড়িতে চড়াও উত্তেজিত জনতা। ভাঙচুর তৃণমূল নেতার বাড়ি। অবশেষে পাপন চাকলাদারকে পুলিস গ্রেফতার করল। তোলাবাজি মাদক ব্যবসা ছিল তার বলে অভিযোগ। তার একটি টিম রয়েছে। সেই টিম মিলে এলাকায় মানুষজনদের ভয় দেখিয়ে টাকা তুলত বলে অভিযোগ। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ। ধৃতকে আজ জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।

 

24 May 2026 08:30 AM (IST)

New Town

তোলাবাজির অভিযোগে এবার গ্রেফতার জ্যাংড়া হাতিয়াড়া দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিতা গাইন। গ্রেফতার করল নিউ টাউন থানার পুলিস।

24 May 2026 08:30 AM (IST)

NRS Medical College

এন্টালি তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সন্দীপন সাহাকে, এন আর এস মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হল। আগামী ২৫ মে, তিনি উপস্থিত থাকবেন রোগী কল্যাণ সমিতির প্রথম বৈঠকে এন আর এস মেডিকেল কলেজে।

24 May 2026 08:30 AM (IST)

West Bengal Joint Entrance Examination

নতুন সরকারের আমলে আজ প্রথম বড় পরীক্ষা। আজ রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। ২ ধাপে পরীক্ষা হবে। প্রথম ধাপে অংক ও পরের  ধাপে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় বসছেন। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আসাম থেকে একটি এবং ত্রিপুরা থেকে দুটি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর দেড় ঘন্টা আগে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। এছাড়া অসৎ উপায় আটকানোর জন্য একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আজ পরীক্ষা শেষে তাদের উত্তরপত্রের কার্বন কপি নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।

24 May 2026 08:30 AM (IST)

Falta Assembly Result 2026

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে শুরু রিপোলের কাউন্টিং। কাউন্টিং সেন্টারে আসেননি টিএমসি প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান বা কোনও টিএমসি কাউন্টিং এজেন্ট। কাউন্টিং সেন্টারে বিজেপি সিপিএম ও কংগ্রেসের কাউন্টিং এজেন্টরা প্রবেশ করেছে ।

Tags:
bengali news
Breaking news in bangla
West Bengal News Today
kolkata news
West Bengal Weather updates
West Bengal News Live Updates
Kolkata Local News
breaking news today
National News Live
India news live
National News Today
Trending news in india
National News in Bengali
India News in Bengali
বাংলা খবর
পশ্চিমবঙ্গের খবর
কলকাতার খবর
ভারতের খবর
দেশের খবর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত: অতিভারী বৃষ্টির জেরে রেড অ্যালার্ট এই এই জেলায়, কলকাতার কী আপডেট

ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত: অতিভারী বৃষ্টির জেরে রেড অ্যালার্ট এই এই জেলায়, কলকাতার কী আপডেট

west bengal weather7 min ago
2

LIVE Update: জাহাঙ্গিরহীন ফলতায় শুরু পোস্টাল ব্যালট গণনা, কাউন্টিং সেন্টারে নেই কোনও

bengali news38 min ago
3

অভিযোগের পরই চটজলদি অ্যাকশন, ঠাকুরপুকুর থেকে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর

TMC Councillor ArrestedMay 23
4

ভোটের ফল বেরোতেই ঝিলে ঝাঁকে ঝাঁকে 'মাছ চোর', সর্বস্বান্ত পুরপ্রধান

Mach chorMay 23
5

দেশে ফিরে আদালতের মুখোমুখি হতে চান হাসিনা, ফের উত্তাল হতে চলেছে বাংলাদেশের রাজনীতি?

Sheikh HasinaMay 23