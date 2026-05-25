Breaking News LIVE Update: কালনায় বিজেপির বিজয় মিছিলে রণক্ষেত্র: 'আদি-নব্য' দ্বন্দ্বে ফাটল মাথা, জখম একাধিক

মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে হাজির হয়ে নিজের দুর্দশার কথা জানালেন ৮১ বছরের বৃদ্ধ চিকিৎসক ডক্টর প্রবীর মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতার ভবানীপুরের টাউনশেন রোডের বাসিন্দা। বৃদ্ধের অভিযোগ, জয় কামদার ও তার দলবল প্রোমোটিং করার নাম করে তাঁর বাড়িটি দখল করে নেয়। কিন্তু বাড়ি দখল করার পর এতদিন কেটে গেলেও তাঁকে কোনও ফ্ল্যাট দেওয়া হয়নি। উলটে প্রতারণার শিকার হয়ে এই বয়সে ডক্টর মুখোপাধ্যায়কে বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় ভাড়া বাড়িতে দিন কাটাতে হচ্ছে।অবশেষে কোনও উপায় না পেয়ে তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগ জানান। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রবীণ চিকিৎসকের সব কথা শোনেন এবং এই বিষয়ে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।
নেপাল থেকে নিয়ে এসে কলকাতায় পন বন্দী। কলকাতা পুলিসের বিশেষ নৈশ অভিযানে উদ্ধার ৩ নেপালি তরুণী। পাচারের পরিকল্পনা করে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নাকি খতিয়ে দেখছে বড়তলা থানা। গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত শোভা তামাং।
দায়িত্ব পেয়েই কাজে নামলেন মদন মিত্র। সোমবার দমদম লোকসভার অন্তর্ভুক্ত সব পুরসভার দলীয় কাউন্সিলরদের নিয়ে করবেন মদন মিত্র, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বিধানসভা নির্বাচনে দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ছ’টিতেই পরাজিত হয়েছে তৃণমূল। দমদমে ব্রাত্য বসু, উত্তর দমদমে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পানিহাটিতে তীর্থঙ্কর ঘোষ, রাজারহাট গোপালপুরে অদিতি মুন্সি, খড়দহে দেবদীপ পুরোহিত, বরাহনগরে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হন। কেবলমাত্র কামারহাটিতে জিতেছেন মদন। দমদম, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম, পানিহাটি, খড়দহ, কামারহাটি, বরাহনগর এবং নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার কাউন্সিলরদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাসভবনে আগামীকাল ডাকা হয়েছে।
গত দেড় বছর ধরে রাজ্য সরকার সহযোগিতা না–করায় যে কাজ থমকে ছিল, সেই কাজের সেকেন্ড ফেজ নির্ধারিত সময়ের ৪ ঘণ্টা আগে আজ সোমবার ভোর ৪ টে নাগাদ শেষ করে ফেলল মেট্রো। আরভিএনএল এর ইঞ্জিনিয়ারদের তত্পরতার মসৃণ ভাবে শেষ হয়ে গেল ৩৫৬ মিটার মেট্রো পথ জোড়া লাগানোর কাজ। কাজ সম্পন্ন হল নির্বিঘ্নেই।
মন্দিরের তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামে। সোমবার ভোরবেলা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের এক সেবায়ত মন্দিরে গিয়ে দেখেন প্রত্যেকটি দরজার তালা ভাঙা রয়েছে, বিগ্রহের সমস্ত জিনিস চুরি গিয়েছে, কাঁসার সমস্ত জিনিসপত্র, একাধিক বাজ বাজনা সরঞ্জাম চুরি গিয়েছে, দানপাত্র ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের বিষয়টি জানান তিনি। খবর পেয়ে গ্রামের বাসিন্দারা মন্দিরে ছুটে যান। পৌঁছায় পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার পুলিস। জানা যায়, এর আগেও পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামে একাধিকবার চুরি ডাকাতির ঘটনা ঘটে বার বার এই গ্রামে চুরি ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যেও। এলাকাবাসীদের দাবি, চুরির কিনারা করে দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিস প্রশাসন। এছাড়াও গত কয়েকদিন ধরেই পুরুলিয়া জেলা জুড়ে পর পর চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন পুলিস প্রশাসন। গতকাল বলরামপুর থানা এলাকায় ৫ টি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে, টামনা থানা এলাকাতেও একইভাবে একাধিক জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটে। কারা কীভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
গ্রেফতার রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা সমিজুউদ্দিন আহমেদ। ভোরের আলো থানার পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের পর ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর। তবে তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায় টেলিফোনে জানান, শুনেছি তাও বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে বিস্তারিত পরে জানাতে পারব।
কালনায় বিজেপির বিজয় মিছিলে হামলা। মদের বোতল নিয়ে মাথায় আঘাত, রক্তাক্ত অবস্থায় কালনা হসপিটালে ভর্তি কয়েকজন, নব্য বিজেপি আদি বিজেপির মধ্যে ঝামেলা, কথা কাটাকাটি থেকে হঠাৎই আক্রমণ একে অপরের, উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন ভর্তি কালনা হাসপাতালে, ঘটনায় একজনকে আটক করেছে কালনা থানার পুলিস। কালনা বাগনাপাড়া অঞ্চলে ৬৩ নম্বর বুথে জঙ্গলপাড়া দিয়ে যখন মিছিল যাচ্ছিল, তখন মিছিলে থাকা কিছু ব্যক্তিকে কটাক্ষ করে গালিগালাজ করে ওই মিছিলেরই কিছু ব্যক্তি, তারপরে হঠাতই মদের বোতল দিয়ে মাথায় আঘাত, রক্তাক্ত অবস্থায় কালনা হাসপাতালে নিয়ে আসায় তাদের, একপক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, ঘটনায় কালনা থানার পুলিস একজনকে আটক করেছে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আবার জ্বালানির জ্বালা। শুক্র-মঙ্গল-শনি-সোম, ১০ দিনে ৪ বার দাম বাড়ল। কলকাতায় আজ সকাল ৬ টা থেকে পেট্রোল ১১৩ টাকা ৪৭ পয়সা। ডিজেল ৯৯ টাকা ৮২ পয়সা। শনিবার পেট্রোলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১০ টাকা ৬৪ পয়সা। শনিবার ডিজেলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৯৭ টাকা ০২ পয়সা।
