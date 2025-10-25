Breaking News LIVE Update: বাইক ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ! ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় মৃত...

25 October 2025, 08:45 AM
Nabanna: এসএসকেএম এবং দুর্গাপুরকাণ্ডের জের। পরপর হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। নিরাপত্তা বিষয়ে আজ জরুরি বৈঠকের ডাক। নবান্নে জরুরি বৈঠকের ডাক মুখ্যসচিবের। বৈঠকে থাকবেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা।
Suvendu Adhikary: বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা নিয়ে বিতর্ক। গঙ্গারামপুরে সভায় অনুমতিতে পুলিসের ‘না’। পুলিস অনুমতি না মেলায় ক্ষোভ বিজেপির। সভা-মিছিল হবেই, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর।
WB Assembly Election 2026: তৃণমূলের নজরে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি কেন্দ্র। ২০২১-এ বেশিরভাগ বিজেপির দখলে যায়। ২৬-এর আগে সাংগঠনি রদবদলে জোর। দফায় দফায় উত্তরবঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক অভিষেকের। উত্তরবঙ্গে বারাবার গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চা-বাগানের সংগঠনে এখন বিশেষ নজর। ২৬-এর আগে উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব:সূত্র।
Panihati: কালীপুজোর বিসর্জন থেকে দলবলের সাথে বাড়ি ফিরছিল পানিহাটির যুব তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক। সেই সময় সুখচর রাজা রোড বন্ধুমহল ক্লাবের কাছে এলাকার কিছু যুবক দাড়িয়ে কথা বলছিল। বুবাই মল্লিকের সঙ্গে ওই যুবকদের কথা কাটাকাটি হয়। তারপর যুব তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক ও তার দলবল নিয়ে এসে যুবকদের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ৪ যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য খরদহ বলরাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে আসে খরদহ থানার বিশাল পুলিসবাহিনী। যুব তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক সহ বান্টি,সাগর, কার্তিক এই অভিযুক্তদের নামে খরদহ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর থেকে যুব তৃণমূল নেতা সহ অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে খড়দহ থানার পুলিস।
Purulia: অবশেষে পুরুলিয়া জেলা আদালতের রায়ে ৩৫ দিন পর জামিনে মুক্তি পেল ৪৬ জন কুড়মি আন্দোলনকারী। শুক্রবার রাতে জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে এলেন তারা। কুড়মি সমাজের নেতাকর্মীরা ফুলের মালা পরিয়ে পুষ্প বৃষ্টি করে স্বাগত জানান মুক্তি প্রাপ্তদের।
Chath Puja 2025: জলপাইগুড়িতে একদিকে বিভিন্ন ঝট ঘাটের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। অপরদিকে ছট পুজোর সামগ্রিকিতে বাজারে ক্রেতারা। ছট পুজো উপলক্ষে কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে বাঁশের সামগ্রীর। বরাবরই বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর বেশ রমরমা বাজার রয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দপাড়ায়। পুজোর একমাস আগে থেকেই এইসব শিল্প সামগ্রী তৈরির কাজ শুরু করেন বিক্রেতারা। পুজোর মরশুমে রোজগার অনেক ভালো হয়। তাই পরিবারের সমস্ত সদস্যরা মিলে কাজে লেগে পড়েন। পুজোর মরশুম চলে গেলেই ফের ভাটা আসে বাঁশের শিল্প সামগ্রীর বাজারে। তবে দুর্গা পুজো থেকে শুরু করে ছট পুজো পর্যন্ত ঝুড়ি, কুলো ও ডালা সহ বাঁশের তৈরি অন্যান্য সামগ্রী প্রচুর পরিমানে বিক্রি হয়। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ছট পুজোর সময়। তবে দামের জন্য এবার এখনও তেমনভাবে জমে ওঠেনি বাজার।
Jalpaiguri Road Accident: জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোট পট্টি ফাড়ি এলাকার চামড়া গোডাউনের কাছে সন্ধ্যা নাগাদ একটি বাইকে করে ময়নাগুড়ির দুই যুবক ভোট পট্টির দিক থেকে ময়নাগুড়ি দিকে আসছিল, সূত্রের খবরে আচমকা একটি বলেরো পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে । ঘটনাস্থলেই মোটর বাইকে থাকা একজনের মৃত্যু হয়, আর একজনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস ও দমকলবাহিনী ছুটে যায় এবং তাদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক। অন্যজনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অন্তরিত করা হয়।