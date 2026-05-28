Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Breaking News LIVE Update: মায়াপুরে গোসেবা ও যজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সূচিতে চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শনও
Live Now

Breaking News LIVE Update: মায়াপুরে গোসেবা ও যজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সূচিতে চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শনও

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 28, 2026, 08:27 AM IST|Updated: May 28, 2026, 10:56 AM IST
Breaking News LIVE Update: মায়াপুরে গোসেবা ও যজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সূচিতে চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শনও
28 May 2026 11:00 AM (IST)

Newborn Death Chaos

রাতভর নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে উত্তেজনার পরিস্থিতি। অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যায় নকশালবাড়ির স্টেশন পাড়ার এক প্রসূতি মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর প্রসূতির যন্ত্রণায় পড়েও হাসপাতালের চিকিৎসকদের ডাকলেও কেউ সাড়া দেয়নি বলে অভিযোগ করে পরিবার। পরে হাসপাতালের বেড়েই মধ্যে প্রসব করেন প্রসূতি! প্রসবের শিশু কান্না করলেও পরে মৃত্যু হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা! কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানার পুলিস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ এবং সদ্যজাতের খুনের অভিযোগ তুলে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা ও সাসপেন্ডের দাবিতে লিখিত অভিযোগে দায়ের করে প্রসূতির পরিবার! পরিবারের অভিযোগ, প্রসূতিকে সন্ধ্যায় হাসপাতালে আনার পর প্রসূতি ও শিশু সুস্থ ছিলেন। কিন্তু পরে যন্ত্রনা উঠলে সঠিকভাবে পরিষেবা না পাওয়ায় এই ঘটনা। যদিও, হাসপাতালে কতৃপক্ষ , ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও অসংখ্য রোগী থাকায় অনেক সময় নার্সরা ব্যস্ত থাকেন।সব রোগীর ডাকে পৌঁচ্ছানো সম্ভব হয় না বলে দাবি করেন। গোটা ঘটনায় পরে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রসূতির পরিবার।

28 May 2026 09:15 AM (IST)

Kalyan Banerjee 

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে চলেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। গতকাল যেভাবে তিনি মহিলা সাংসদকে (MP) নিয়ে কথা বলেছেন এবং যে ধরণের অঙ্গভঙ্গি করেছেন, তা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং মানহানিকর। ইতিমধ্যেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই বিষয়ে আইনি নোটিশ (Legal Notice) পাঠানো হচ্ছে।

28 May 2026 08:45 AM (IST)

Anik Dutta Death

অনীক দত্তর প্রাক্তন স্ত্রী সন্ধি দত্ত জানালেন পরিচালকের শেষকৃত্য আজ হচ্ছেনা। আপাতত মেয়ে ঐশীর জন্য অপেক্ষায় পরিবার। আজ রাতে প্রবাসী কন্যা ঐশী কলকাতায় আসবেন। এরপর আগামীকাল এসএসকেএম মর্গ থেকে দেহ বের করে  সত‍্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে শায়িত থাকবে। তারপর সরকারি ব্যবস্থাপনার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য হবে।

28 May 2026 08:45 AM (IST)

PM Narendra Modi

দেশবাসীকে ইদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

28 May 2026 08:30 AM (IST)

Purulia Eid Celebration

পবিত্র ইদের সকালে পুরুলিয়ার বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন নামাজ পড়তে হাজির। নামাজ শেষে একে অপরকে ইদের শুভেচ্ছা জানান তাঁরা। শহরের ইদগাহ ও সংলগ্ন এলাকায় সকাল থেকে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন পোশাকে সেজে শিশু থেকে বয়স্ক সবাই ইদের আনন্দে শামিল হলেন। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে পুলিস। 

28 May 2026 08:30 AM (IST)

Rajesh Chhetri

বুধবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেস-এর বাগড়াকোট অঞ্চলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি রাজেস ছেত্রীকে ভারতীয় টি ওয়ার্কারস ইউনিয়ন এর তরাই-ডুয়ার্স ও পাহাড় এলাকার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়। বুধবার মালবাজার  শহরের পর্যটক আবাসে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন BTWU-র সাধারণ সম্পাদক তৌফিক সোরেন। সংগঠনের দাবি, চা-বাগান এলাকায় শ্রমিক সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতেই রাজেশ ছেত্রীকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
তবে প্রাক্তন তৃণমূল নেতাকে বিজেপি সমর্থিত চা শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান করাকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার সন্ধ্যায় ওদলাবাড়ি বাজার এলাকায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পাশাপাশি BTWU সভাপতি বিষ্ণ রায়ের-এর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। মাল ব্লকের বিজেপি চা শ্রমিক নেতা মিকা মুন্ডা বলেন, বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠনে কোনও তৃণমূল নেতাকে না নেওয়ার কথা আগেই ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছিল। তবুও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তিনি জানান, এর প্রতিবাদে আন্দোলন চলবে।

28 May 2026 08:30 AM (IST)

Shantipur Incident

শান্তিপুর শহরের চর জিজিরা মাহাত পাড়ার বাসিন্দা জগন্নাথ মাহাতোর উপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, গতকাল বন্ধুকে শান্তিপুরের বক্তার ঘাটে নামিয়ে দিয়ে বাইকে একাই বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় টোটো গাড়িতে করে আসা চারজন প্রতিবেশী যুবক তার পথ আটকে দাঁড়ায়। পুরনো বিবাদের জেরে তারা তাকে মারধর করে এবং পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে দাবি জগন্নাথবাবুর। তবে তিনি অভিযুক্তদের হাত চেপে ধরতে সক্ষম হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান। ঘটনার পর তিনি শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের এখনো এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

28 May 2026 08:30 AM (IST)

Bhangar Road Accident

ভাঙড় থানার নলমুড়ি এলাকায় বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কলকাতার দিক থেকে একটি মোটরবাইকে করে দুই যুবক নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন রাতে। নলমুড়ি মোড়ের কাছে পৌঁছতেই পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা ২১৩ নম্বর একটি বাস সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটিকে। ধাক্কার জেরে বাইকটি রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। অভিযোগ, এরপর প্রায় ১০০ মিটার পর্যন্ত বাইকটিকে টেনে নিয়ে যায় বাসটি। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন দুই আরোহী। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নলমুড়ি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা  জায়ের মিস্ত্রি নামে এক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা ২১৩ নম্বর বাসটিতে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পর থেকেই বাসের চালক পলাতক। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাঙ্গড় থানার পুলিস। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

28 May 2026 08:30 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari

আজ মায়াপুর গোমাতার সেবা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা থেকে আকাশপথে মায়াপুর হেলিপ্যাডে নেমে ইস্কনের গোশালায় সকাল ১১টা নাগাদ পৌছবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গোমাতার পুজো ও যজ্ঞে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। দর্শন করবেন চন্দ্রোদয় মন্দির।  এরপর মায়াপুরের সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্ব সেরে চপারে ডুমুরজলা নেমে নবান্নে পৌছবেন।

Tags:
bengali news
Breaking news in bangla
West Bengal News Today
kolkata news
West Bengal Weather updates
West Bengal News Live Updates
Kolkata Local News
breaking news today
National News Live
India news live
National News Today
Trending news in india
National News in Bengali
India News in Bengali
বাংলা খবর
পশ্চিমবঙ্গের খবর
কলকাতার খবর
ভারতের খবর
দেশের খবর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
একে মন ভরে না, চাই বহু শরীর! রাজ্য বহুগামিতা আইন করে নিষিদ্ধ করল সরকার, লিভ-ইনেও আনল

একে মন ভরে না, চাই বহু শরীর! রাজ্য বহুগামিতা আইন করে নিষিদ্ধ করল সরকার, লিভ-ইনেও আনল

Assam UCC Bill1 hr ago
2

ভ্যাপসা গরমকে বাই বাই: কালবৈশাখীর দাপটে ভিজবে কলকাতা, ধেয়ে আসছে ৬০ কিমি বেগে ঝড়

kolkata weather3 hrs ago
3

মায়াপুরে গোসেবা ও যজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সূচিতে চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শন

bengali news2:57 AM IST
4

পাঁজর ভাঙা, ফুসফুসে জমাট রক্ত; ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল অনীক দত্তের মৃত্যুর কারণ

Anik DuttaMay 27
5

পুরোপুরি অদৃশ্য হবে সূর্য! মহাজাগতিক ক্ষণেই চলবে...NASA কী বলছে এখন?

Longest Solar Eclipse Of The Century keywordsMay 27