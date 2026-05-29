/Breaking News LIVE Update: অভিনেতা পরমব্রতের বিরুদ্ধে চলবে তদন্ত, আদালতের বড় নির্দেশ

আরও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে মালদার হোল্ডিং সেন্টারে। নতুন করে বসানো হয়েছে আরও সাতটি সিসিটিভি ক্যামেরা। হোল্ডিং সেন্টারে মুল ফটক কাপড় দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। পুলিস সুপার অনুপম সিং জানান নয় জন বাংলাদেশী রয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। সাধারণ খাবার দেওয়া হচ্ছে।অবৈধভাবে মালদায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের খোঁজ করা হচ্ছে। বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।
দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় আগামী ৩ ঘণ্টার জন্য জরুরি লাল সতর্কতা (Red Alert) জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ১০:৪৫ থেকে পরবর্তী ৩ ঘণ্টার মধ্যে এই জেলাগুলিতে তীব্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এই জেলাগুলির কিছু অংশে তীব্র বজ্রপাত (Severe Thunderstorm & lightning) এবং প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। অতি তীব্র বজ্রপাতের লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত চলবে। - নির্দেশ আদালতের। তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে পরমব্রতকে। - নির্দেশ আদালতের। যদি চার সপ্তাহের জন্য তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। - নির্দেশ আদালতের। ২০২১ সালে সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি দায়ের হয় FIR।সেই FIR খারিজের আবেদন নিয়ে আদালতে আসেন পরমব্রত। সেই মামলায় এই নির্দেশ।
আর বাজবে না সারিন্দার সেই বিখ্যাত হরবোলা সুর। সারিন্দা বাজবে না কোনো পশু পাখির ডাক। হরবোলা সুরের জাদুকর তথা পদ্মশ্রী মঙ্গলা কান্ত রায় নিজ বাস ভবনেই শুক্রবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবারও উত্তরের নক্ষত্র পতন। পরিবারের দাবি তার বয়স ১০৪ বছর। তার এই প্রয়াণে শোকাহত শিল্পী মহল। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধওলাগুড়ি গ্রামেই এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস খানেক ধরেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন পদ্মশ্রী মঙ্গলা কান্ত রায়। তার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে তৈরি হয় মেডিকেল বোর্ড। কিন্তু চিকিৎসক জানিয়েছেন তার গলায় টিউমার জাতীয় কিছু হয়েছিল। যার ফলে কিছুটা সুস্থ হতেই বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয় তাকে। বাড়িতেই চলছিল তার চিকিৎসা। কিন্তু গত এক সপ্তাহ থেকে একেবারেই খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন পদ্মশ্রী। অবশেষে শুক্রবার রাত আনুমানিক দেড় টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যু কালে বাড়িতে রেখে গেলেন তার স্ত্রী, তিন ছেলে, ছেলে বৌ, নাতি নাতনি। তার এই প্রয়াণে একদিকে যেমন শোকাহত তার পরিবার, তেমনি শোকাহত উত্তরের শিল্পী মহল।
প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক উষ্ণ জলের বিশাল ঢেউ এখন কার্যত গোটা বিশ্বের আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অফ মেটিওরোলজি, মার্কিন আবহাওয়া সংস্থা এনওএএ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্র ইতিমধ্যেই সতর্ক করতে শুরু করেছে যে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবী শক্তিশালী “এল নিনো”-র মুখোমুখি হতে পারে। কয়েকটি জলবায়ু মডেল এমনও ইঙ্গিত দিচ্ছে, পরিস্থিতি “সুপার এল নিনো”-র দিকেও যেতে পারে।
উত্তর এবং মধ্য ভারতের আকাশে একটা সুবিশাল অংশ জুড়ে বিশাল বড় একটি মেঘ স্তম্ভ তৈরি হয়েছে বলে ইনস্যাট ৩ ডি এস কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ছবিতে ধরা পড়েছে। পাকিস্তান থেকে উত্তর প্রদেশ হয়ে এই স্তম্ভ মধ্য ভারতের ছোট নাগপুর মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্য হয়ে বিহার পর্যন্ত একটি মেঘ রাশি তৈরি হয়েছে। প্রথম মেঘ স্তম্ভ এবং দ্বিতীয় মেঘ রাশির সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ২৪৫৬ কিলোমিটার। অতীতে প্রাক বর্ষার ভারতের ওপর এতো বড় আকারের এবং শক্তিশালী মেঘ সঞ্চয় দেখা যায়নি। পাকিস্তানের উত্তর অংশ এবং জম্মু কাশ্মীরের বিস্তৃর্ণ অংশে মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা করা হচ্ছে।
জনগণনা প্রক্রিয়ায় গতি আনতে চাইছে রাজ্য। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্য উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। জনগণনা বৈঠকে অংশ নেবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। জনগণনা সংক্রান্ত বৈঠক আজ নবান্নে। দুপুর ২ টো নাগাদ বৈঠক নবান্নে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক। বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের দায়িত্ব বণ্টন। DM, ADM, SDO, জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব।
ভাটপাড়ার তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত সন্টু সিং, মন্টু রায় গত পরশু ভাটপাড়া থানার পুলিসের হাতে গ্রেফতার। এদের বিরুদ্ধে একাধিক দুষ্কৃতি কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। আজ তাদেরকে হাফপ্যান্ট গেঞ্জি পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরালো ভাটপাড়া থানার পুলিস। ভাটপাড়া পৌরসভা অঞ্চলের ৫ নম্বর সাইজিনে এরা থাকতেন সেই নিজেদের অঞ্চলে এদের কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরালেন ভাটপাড়া থানার পুলিস। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী।
মূল রাস্তা অর্থাৎ বাইপাসের দুই প্রান্তের ৬২ মিটার পথ এলিভেটেড করিডোর তৈরি করে জোড়া লাগানো হয়েছিল গত রবিবার মধ্যরাতে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হল পরবর্তী ৩০২ মিটার অর্থাৎ চিংড়ি ঘাটা থেকে গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশন পর্যন্ত রেলপথ তৈরির কাজ। মেট্রো কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছিলেন, সবকিছু ঠিকঠাক চললে চলতি বছরের বড়দিনের উপহার হিসেবে যাত্রীরা নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের পরিষেবা পাবেন। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে মেট্রো।
নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূলে ডামাডোল। জুটছে জুতো থেকে কাঁচা ডিম। নিমতা থানা চত্বরে সৌগত রায়কে ডিম। বীরভূমে TMC কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠকে জুতোপেটা। স্বরূপ বিশ্বাসের থেকে ডিভোর্স নিচ্ছেন জুঁই বিশ্বাস। রুজু হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা।
খেলার মাঠে খবরদারি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের। একের পর এক প্রকাশ্য়ে শান্তনুর কীর্তি। বাংলার কোচিং প্যানেল থেকে বাদ পড়ে বিস্ফোরক। ‘দল গঠনে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সুপারিশ আসত’। ‘বিশেষ কিছু প্লেয়ারকে খেলানোর নির্দেশ আসত’। শান্তনুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সৌরাশিস লাহিড়ি।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: পশ্চিমবঙ্গে থমকে থাকা জনগণনার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকছেন তিনি। নবান্ন সূত্রে খবর, আজ নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।
অন্যদিকে, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। আজ হাই কোর্টে এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানি রয়েছে। দুপুর ১২টা নাগাদ বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। সুজিত বসুর এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আজ কী নির্দেশ দেয়, এখন সে দিকেই নজর সবার।
বিশ্ব যোগা দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবার হতে চলেছে কলকাতায়। আগামী ২১ জুন এই অনুষ্ঠান হবে। এতদিন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা যেগুলো এ রাজ্যে রয়েছে সেখানে যোগা দিবস পালন করা হলেও রাজ্য সরকারের প্রতিষ্ঠানে সেভাবে পালন করতে দেখা যায়নি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে আর পরিবর্তনের পরেই যোগা দিবসে প্রধান অনুষ্ঠানটি হতে চলেছে এ রাজ্যে। বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রত্যেকবারই অংশ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।
ওড়িশায় ঘূর্ণাবর্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে উড়িষ্যা এবং বিহার থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ জোড়া অক্ষরেখা। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। আজ বিকেল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ মৎস্যজীবীদের। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ। সমুদ্রপৃষ্ঠে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের আশঙ্কা উত্তাল হবে সমুদ্র।
