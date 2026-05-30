/Breaking News LIVE Update: ২২ জুন রাজ্য বাজেট, সোমবার থেকে শুরু বিনামূল্যে বাস পরিষেবা: মুখ্যমন্ত্রী

আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট। সোমবার থেকে শুরু বিনামূল্যে বাস পরিষেবা। ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
থানায় অভিযোগ মমতা ব্যানার্জির নামে। প্রগতি ময়দান থানায় দায়ের অভিযোগ। অভিযোগ দায়ের নাজিয়া ইলাহী খানের তরফে। অভিযোগের ভিত্তিতে FIR দায়ের করার আবেদন। ধর্মীয় উস্কানিমূলক মন্তব্য, বেআইনি ভাবে নমাজের জন্য রেড রোড ব্যবহার-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে অভিযোগ।
আজ শনিবার, ৩০মে রাজ্যে চালু হতে চলেছে ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’৷ তারপর থেকে রাজ্যজুড়ে স্বচ্ছতা রক্ষায় কী কী ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্য সরকার? জানালেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল৷ তাঁর ঘোষণা, রাজ্যে তৈরি হতে চলেছে নতুন চারটে স্মার্ট সিটি৷ তমলুক, নবদ্বীপ, শিলিগুড়ি এবং আসানসোল৷ উত্তরবঙ্গেও নতুন চারটে আধা শহরকে পূর্ণাঙ্গ শহরের রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের৷
নতুন সরকারের কাছে কর্মসংস্থান তৈরি ও চাকরির দিশা দেখানোর দাবি তুলল পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়ী ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির সদস্যরা। এছাড়া যুবশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের মাসিক যে দেড় হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই অপ্রতুল। এজন্য বেকার যুবকদের জন্য প্রতি মাসে অন্তত ১০ হাজার টাকা মাসিক ভাতা দেওয়ার দাবি জানাল যুবশ্রী কর্মপ্রার্থী সমিতির সদস্যরা। এই দাবি নিয়ে জলপাইগুড়ি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে জমায়েত করেন সংগঠনের কর্মপ্রার্থীরা। সংগঠনের জেলা সভাপতি সুজয় লোধ বলেন, রাজ্যের বেকার যুবকদের জন্য চালু হওয়া যুবশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে কোনও যুবক যুবতীর চাকরির ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা চাইছি যুবশ্রী কর্মপ্রার্থীদের শুধুমাত্র উৎসাহ ভাতা নয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও চাকরির দিশা দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। তাছাড়া প্রতি মাসে যে দেড় হাজার টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হচ্ছে, তা বাড়িয়ে মাসে অন্তত ১০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার দাবি রয়েছে আমাদের।
গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে আচমকাই দাউদাউ আগুন। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের সারতা অঞ্চলের লাড়ো এলাকায়। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি মিষ্টির দোকান। শুক্রবার মধ্যরাতের এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লাড়ো এলাকায় সনাতন ঘোষ নামে এক ব্যক্তির মিষ্টির দোকান থেকে প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এরপরই দোকানের ভিতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। গভীর রাতে ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা দেখতে মিষ্টির গোটা দোকান দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের তীব্রতায় চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথমে স্থানীয়রাই বালতি ও পাম্পের জল নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। পরে সবং দমকল বিভাগ ও পুলিস প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও পুলিস বাহিনী। দমকল কর্মীদের প্রায় দুই ঘণ্টার টানা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে দোকানের ভেতরে থাকা মিষ্টি, ফ্রিজ, আসবাবপত্র-সহ প্রায় সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিস প্রশাসন। অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান স্থানীয়দের।
আরও এক তৃণমূলের নেতা গ্রেফতার নবদ্বীপ পুরসভার পুরপ্রধান। ভোর ৪টের সময় গ্রেফতার নবদ্বীপ পৌরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা, চুরি দুর্নীতির অভিযোগে।
হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিস উলুবেড়িয়ার দীপঙ্কর ঘোষ ওরফে দিপু ঘোষ নামের এই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে গতকাল তারাপীঠ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও এই নেতার বাড়ি বাগনান থানা এলাকায় হলেও তিনি উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন জনস্বাস্থ্য কারিগরিও পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক পুলক রায় এর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং সংগঠন দেখতেন। মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বলেই তিনি এলাকায় পরিচিত। নির্বাচনের সময় তার বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার বলে জানা যাচ্ছে।
অন্যদিকে, ৪ মে বিধানসভা রেজাল্ট আউট ভয়ংকর ভরাডুবি হয় তৃণমূলের। তারপর থেকে ২৬ দিন কেটে গিয়েছে। ২৬ দিন পর রাস্তায় নামতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোনারপুর দক্ষিণ এবং বেলেঘাটার দুই ‘আক্রান্ত’ তৃণমূলকর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁর এই পদক্ষেপে বিপর্যয়ের পর ঘরে বসে থাকা তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা নতুন করে উজ্জীবিত হতে পারেন। তবে নির্বাচনী হারের জেরে এই মুহূর্তে দলীয় কর্মীরা মানসিকভাবে চরম বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছেন। তাই কর্মসূচি চলাকালীন তাঁকে ঘিরে নতুন কোনো বিক্ষোভ হলে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষত আরও গভীর হবে। সব মিলিয়ে, তাঁর এই জনসংযোগ দলকে চাঙ্গা করবে নাকি নতুন অস্বস্তি তৈরি করবে, সেটাই এখন দেখার।
৮৮ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখী। সঙ্গে ৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টি। দুইয়ের জেরে একধাক্কায় বড়সড় পতন কলকাতার গতকাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায়। পরশু রাতের সর্বনিম্ন ২৮.২ ডিগ্রি তাপমাত্রা গতকাল রাতে একধাক্কায় নেমে এসেছে ২৩ ডিগ্রিতে। অর্থাৎ রাতারাতি ৫ ডিগ্রি নেমেছে পারদ।
