  Breaking News LIVE Update: বাড়িতেই তৈরি মিনি হাসপাতাল, রাখা হয়েছে ICU নার্স! কেমন আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়?
Breaking News LIVE Update: বাড়িতেই তৈরি মিনি হাসপাতাল, রাখা হয়েছে ICU নার্স! কেমন আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়?

Written BySoumita Khan
Published: May 31, 2026, 08:25 AM IST|Updated: May 31, 2026, 10:31 AM IST
31 May 2026 10:30 AM (IST)

Bengal T20 League

নাম বদলে বেঙ্গল প্রো টি-২০ এখন বেঙ্গল টি-২০ লিগ। আর সেই বহু বিজ্ঞাপিত টুর্নামেন্ট শুরুর পাঁচদিন আগে বড় ধাক্কা সিএবি তে। শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স দলের মেন্টর পদ থেকে সরলেন ঋদ্ধিমান সাহা। নেপথ্যে দলের মালিকানা নিয়ে সমস্যা। এবার রাঢ় টাইগার্স দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক হিসাবে শ্রাচী গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ট্রাইবস গোষ্ঠী। ট্রাইবস গোষ্ঠীই ঋদ্ধিমান সাহাকে মেন্টর হিসাবে দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। সেই সঙ্গে তাদের তরফে বোলিং কোচ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল দীপ্তেশ পাকড়াশিকে। তার পরই ঋদ্ধিমান সাহাকে মেন্টর পদ থেকে ও দীপ্তেশ পাকড়াশিকে বোলিং কোচ পদ থেকে সরে যেতে বলা হয়েছে।

31 May 2026 08:30 AM (IST)

Siliguri News

শহরের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাতেই সেবক রোড সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিস কমিশনার, দুই ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ভক্তিনগর থানার চেকপোস্ট থেকে শুরু করে একটি বিলাসবহুল শপিং মল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এলাকা পরিদর্শন করেন বিধায়ক। পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত এই এলাকাগুলিতে জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর থাকবে। শঙ্কর ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকা থেকে একাধিক অভিযোগ সামনে আসছিল। সেই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "ভয় আউট, ভরসা ইন" স্লোগানকে সামনে রেখে শহরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

31 May 2026 08:30 AM (IST)

TMC Leader Arrested

তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক দিগন্ত পালকে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে কাটোয়া থানার পুলিস গ্রেফতার করল।কাটোয়া থানার পুলিস শনিবার রাতে কাটোয়া স্টেশন বাজার এলাকা থেকে তৃণমূলের নেতাকে গ্রেফতার করে। থানায় আনার সময় দিগন্ত পাল সংবাদ মাধ্যমকে জানায় ২০১৬ সালের করুই অঞ্চলের সিপিএমের প্রধানের সময়ে মিথ্যা মামলায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 

31 May 2026 08:30 AM (IST)

Dumdum Station

শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশনের পর এবার দমদম স্টেশন চত্বর বেআইনি দখলমুক্ত করল রেল। দমদম স্টেশনের বাইরে এবং স্টেশনের ওপর প্লাটফর্মে সমস্ত দোকান ভেঙে ফেলল রেল।  ৫০০ টিরও বেশি দোকান ছিল। গোটা দমদম স্টেশন চত্বরে বুলডোজার সহযোগে এলাকা পরিষ্কার করল রেল। প্রচুর পরিমাণে সেন্ট্রাল ফোর্স, তাদের সাজোয়া গাড়ি, পুলিশ আরপিএফ এবং জিআরপি এর আধিকারিকরে উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালালো রেল।

31 May 2026 08:30 AM (IST)

Abhishek Banerjee Attacked

সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ। আক্রমণকারীদের চিহ্নিতকরণ করল তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযুক্তদের ছবি পোস্ট তৃণমূলের।

31 May 2026 08:30 AM (IST)

Satadru Dutta FIR Against Arup Biswas

যুবভারতী স্টেডিয়াম ভাঙচুর এবং টিকিট কালোবাজারির অভিযোগে মামলা হয়েছে। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই এফআইআর করা হয়েছে। মেসি ইভেন্টের উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এই অভিযোগ জানান। তাঁর দাবি, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রায় ২২ হাজার টিকিট কালোবাজারি করেছেন। প্রতারণা ও হুমকির অভিযোগে বিধাননগর কমিশনারেট শীঘ্রই তাঁকে তলব করতে পারে।

31 May 2026 08:30 AM (IST)

Abhishek Banerjee Health Update

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসায় বাড়িতেই হাসপাতালের একটি পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। যেখানে সর্বক্ষণের জন্য একজন চিকিৎসককে রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণের জন্য। রাখা হয়েছে আই সি ইউ তে থাকেন এমন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফকে। সূত্রের খবর সুস্থই রয়েছেন তিনি, রাতে বাড়ি ফেরার পর খাবার খেয়েছেন। কোন ধরনের আচ্ছন্ন ভাব নেই তার একেবারে সচেতন রয়েছেন তিনি।  স্যালাইন দেওয়া হয়েছে তাকে। হাসপাতাল নির্দেশ মতো একটি প্যান 40 ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে বাড়িতে ফেরার পর। ব্যথা কমানোর জন্য, পেইন কিলার দেওয়া হয়েছে তাকে। সুস্থই রয়েছেন তিনি।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

