/Breaking News LIVE Update: বাড়িতেই তৈরি মিনি হাসপাতাল, রাখা হয়েছে ICU নার্স! কেমন আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়?

নাম বদলে বেঙ্গল প্রো টি-২০ এখন বেঙ্গল টি-২০ লিগ। আর সেই বহু বিজ্ঞাপিত টুর্নামেন্ট শুরুর পাঁচদিন আগে বড় ধাক্কা সিএবি তে। শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স দলের মেন্টর পদ থেকে সরলেন ঋদ্ধিমান সাহা। নেপথ্যে দলের মালিকানা নিয়ে সমস্যা। এবার রাঢ় টাইগার্স দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক হিসাবে শ্রাচী গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ট্রাইবস গোষ্ঠী। ট্রাইবস গোষ্ঠীই ঋদ্ধিমান সাহাকে মেন্টর হিসাবে দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। সেই সঙ্গে তাদের তরফে বোলিং কোচ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল দীপ্তেশ পাকড়াশিকে। তার পরই ঋদ্ধিমান সাহাকে মেন্টর পদ থেকে ও দীপ্তেশ পাকড়াশিকে বোলিং কোচ পদ থেকে সরে যেতে বলা হয়েছে।
শহরের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাতেই সেবক রোড সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিস কমিশনার, দুই ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ভক্তিনগর থানার চেকপোস্ট থেকে শুরু করে একটি বিলাসবহুল শপিং মল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এলাকা পরিদর্শন করেন বিধায়ক। পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত এই এলাকাগুলিতে জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর থাকবে। শঙ্কর ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকা থেকে একাধিক অভিযোগ সামনে আসছিল। সেই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "ভয় আউট, ভরসা ইন" স্লোগানকে সামনে রেখে শহরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।
তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক দিগন্ত পালকে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে কাটোয়া থানার পুলিস গ্রেফতার করল।কাটোয়া থানার পুলিস শনিবার রাতে কাটোয়া স্টেশন বাজার এলাকা থেকে তৃণমূলের নেতাকে গ্রেফতার করে। থানায় আনার সময় দিগন্ত পাল সংবাদ মাধ্যমকে জানায় ২০১৬ সালের করুই অঞ্চলের সিপিএমের প্রধানের সময়ে মিথ্যা মামলায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশনের পর এবার দমদম স্টেশন চত্বর বেআইনি দখলমুক্ত করল রেল। দমদম স্টেশনের বাইরে এবং স্টেশনের ওপর প্লাটফর্মে সমস্ত দোকান ভেঙে ফেলল রেল। ৫০০ টিরও বেশি দোকান ছিল। গোটা দমদম স্টেশন চত্বরে বুলডোজার সহযোগে এলাকা পরিষ্কার করল রেল। প্রচুর পরিমাণে সেন্ট্রাল ফোর্স, তাদের সাজোয়া গাড়ি, পুলিশ আরপিএফ এবং জিআরপি এর আধিকারিকরে উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালালো রেল।
সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ। আক্রমণকারীদের চিহ্নিতকরণ করল তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযুক্তদের ছবি পোস্ট তৃণমূলের।
যুবভারতী স্টেডিয়াম ভাঙচুর এবং টিকিট কালোবাজারির অভিযোগে মামলা হয়েছে। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই এফআইআর করা হয়েছে। মেসি ইভেন্টের উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এই অভিযোগ জানান। তাঁর দাবি, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রায় ২২ হাজার টিকিট কালোবাজারি করেছেন। প্রতারণা ও হুমকির অভিযোগে বিধাননগর কমিশনারেট শীঘ্রই তাঁকে তলব করতে পারে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: শনিবার সোনারপুরে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চড়, জুতো, ডিম দিয়ে আক্রমণ করা হয় তাঁকে। রীতিমত রণক্ষেত্রের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এখন কেমন আছেন তিনি? জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসায় বাড়িতেই হাসপাতালে একটি পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। যেখানে সর্বক্ষণের জন্য একজন চিকিৎসককে রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণের জন্য। রাখা হয়েছে ICU-তে থাকেন এমন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফকে। সূত্রের খবর সুস্থই রয়েছেন তিনি, রাতে বাড়ি ফেরার পর খাবার খেয়েছেন। কোনওধরনের আচ্ছন্নভাব নেই তাঁর, একেবারে সচেতন রয়েছেন তিনি। স্যালাইন দেওয়া হয়েছে তাকে। হাসপাতাল নির্দেশ মতো একটি প্যান 40 ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে বাড়িতে ফেরার পর। ব্যথা কমানোর জন্য, পেইন কিলার দেওয়া হয়েছে তাকে। সুস্থই রয়েছেন তিনি।
সোনারপুরে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনার পরদিনই আজ দলের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষদীয় নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বৈঠকটি ডাকলেও বিধায়কেরা কালীঘাটে যাচ্ছেন মমতার ‘নির্দেশ’ পেতে। চিঠি বিভ্রাটের কারণে বিধানসভায় তৃণমূল এখনও বিরোধী দলের মর্যাদা পায়নি। আগামী মঙ্গলবার ধর্মতলায় মমতার ধর্না কর্মসূচি রয়েছে, তাই আজকের এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। রবি থেকে বুধ চড়চড় করে বাড়বে তাপমাত্রা। বৃষ্টির কারণে যেখানে যত তাপমাত্রা কমে এসেছিল সেগুলি বুধবারের মধ্যে ফের তাদের পুরোনো জায়গায় ফিরবে।
