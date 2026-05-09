West Bengal CM Oath Ceremony Live: ৫৫ বছর পর জেলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, বঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ

9 May 2026, 08:00 AM
West Bengal CM Oath Ceremony Live: সকাল ৭.১৫ হাওড়া থেকে ছাড়লো প্রথম লঞ্চ। সেই লঞ্চে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রওনা দিলেন ব্রিগ্রেডের উদ্দেশ্যে। সফর সঙ্গী হল জি ২৪ ঘণ্টা। কর্মীরা জানান আজ ঐতিহাসিক দিন। রাজ্যে পালা বদল। তাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হাত ধরে বাংলায় নতুন সূর্যোদয়।
West Bengal CM Oath Ceremony Live: শপথের পর বিধানসভায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন। হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।
West Bengal CM Oath Ceremony Live: বিশ্ব বাংলার যে ব লোগো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রে এতদিন ব্যবহার করা হত সেই 'ব' লোগো এবার উঠে গেল। আজকের শপথ নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে সেখানে একদিকে লেখা রয়েছে গভমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখা আর অন্যদিকে রয়েছে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ বিকশিত ভারত লেখা নতুন লোগো। কমলা রঙের পদ্ম ফুলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র দিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন লোগো।
West Bengal CM Oath Ceremony Live: শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন সরকারের মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ ২৩ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আঁটসাঁট নিরাপত্তায় মোড়া থাকছে গোটা শহর জুড়ে। সেই কারণে কলকাতার উপকণ্ঠে একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করল কলকাতা ট্রাফিক পুলিস। সেই নোটিসে জানানো হয়েছে, এসপ্ল্যানেড র্যাম্প, খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ ও কুইন্স ওয়েতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্রিগেড মুখী মিছিল বা শোভাযাত্রা অনুয়ায়ী তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পুলিস যেকোনও সময় যেকোনো রাস্তা বন্ধ, নিয়ন্ত্রিত বা একমুখী করতে পারবে। শনিবার ভোর চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কলকাতায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। তবে সবজি, ওধুধ, দুধ, অক্সিজেন সরবরাহ-সহ জরুরি পরিষেবার গাড়ির জন্য ছাড় রয়েছে। গাড়ি চলাচলের পাশাপাশি পার্কিংয়ের ব্যাপারেও বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এজেসি বোস রোডে ভিক্টরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের অংশ, খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, কুইনস ওয়ে, ক্যাথিড্রাল রোড, লাভার্স লেন-এ আজ বেলা ৩ টে পর্যন্ত যেকোনো ধরনের গাড়ি পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
West Bengal CM Oath Ceremony Live: নন্দীগ্রামের বিভিন্ন ব্লক থেকে, প্রায় পাঁচ থেকে ছটি করে বাস কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে। সকাল থেকেই বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। তারা ভোর থেকেই হাজির রয়েছেন বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে। কলকাতায় ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তারা।
West Bengal CM Oath Ceremony Live: ব্রিগেডে ঝাল মুড়ি কাউন্টার! কলকাতায় বিজেপির হয়ে প্রচারে এসে রাস্তা থেকে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর থেকেই রাজনীতিতে জোর চর্চায় ঝাল মুড়ি। সেই চর্চার রেশ এসে পড়ল ব্রিগেডেও। ব্রিগেডের যেখানে শপথ নেবে নবনির্বাচিত সরকার সেখানে দেওয়া হল ঝাল মুড়ি কাউন্টার। পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন মিষ্টির কাউন্টারও।