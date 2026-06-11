/Lizard in Food: খিচুড়িতে টিকটিকি! ICDS-এর খাবার খেয়ে অসুস্থ ৩০ মা-শিশু, গুরুতর পরিস্থিতি

সৌরভ চৌধুরী: ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ১ নম্বর ব্লকের আখড়াগোড়া এলাকার একটি আইসিডিএস (ICDS) কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার সকালে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রের দেওয়া খিচুড়ি খেয়ে শিশু ও মা মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খাবারের মধ্যে টিকটিকি মরে পড়ে থাকতে দেখেই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়ায়।
জানা গিয়েছে, ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে এদিন মা ও শিশু মিলিয়ে মোট ৬১ জনকে খিচুড়ি দেওয়া হয়েছিল। খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকের বমি, মাথা ঘোরা এবং শরীর খারাপ লাগা শুরু হয়। শিশুদের খাওয়াতে গিয়েই কয়েকজন অভিভাবক খিচুড়ির মধ্যে একটি মরা টিকটিকি দেখতে পান।
বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। অসুস্থদের দ্রুত উদ্ধার করে লালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভরতি করা হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসকরা সকলের ওপর নজর রাখছেন এবং চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনার পর সরকারি কেন্দ্রের খাবারের মান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেছে।
খবর পেয়েই দ্রুত হাসপাতালে ছোটেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, ঝাড়গ্রামের এসডিপিও সামীম বিশ্বাস এবং লালগড় থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষ-সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। তাঁরা অসুস্থ শিশু ও মায়েদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত শুরু হয়েছে।
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