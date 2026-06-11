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Lizard in Food: খিচুড়িতে টিকটিকি! ICDS-এর খাবার খেয়ে অসুস্থ ৩০ মা-শিশু, গুরুতর পরিস্থিতি

Jhargram News: কেন্দ্রের ওই খাবার খেয়ে প্রায় ৩০ জন মা ও শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের বমি ও মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত লালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভরতি করা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়েই হাসপাতালে ছোটেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:50 PM IST
Lizard in Food: খিচুড়িতে টিকটিকি! ICDS-এর খাবার খেয়ে অসুস্থ ৩০ মা-শিশু, গুরুতর পরিস্থিতি
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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