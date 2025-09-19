English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Howrah: ধার ছিল ৫ লাখ, কিন্তু শোধ চাইছিল ২৫ লাখ! অসহ্য চাপ আর অত্যাচারে হাওড়ার যুবক অকালেই...

Howrah: পাঁচ লাখ টাকা ধার, অথচ চাওয়া হচ্ছিল পঁচিশ লাখ। ঋণের বোঝা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হাওড়ার যুবক। চরম পদক্ষেপে ভিডিয়ো রেকর্ড করে রেখে যান তিনি। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 19, 2025, 02:16 PM IST
দেবব্রত ঘোষ: ঋণের টাকা শোধ না করায় চাপ যুবককে। সেই মানসিক চাপ। সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী যুবক। মৃত্যুর আগে মোবাইলে ভিডিয়ো রেকর্ডিং রাকেশ চন্দ্র নামে ওই যুবকের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে জগত্‍বল্লভপুরের বড়গাছিয়া গির্জা পুকুর এলাকায়। 

ওই যুবক ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে জানায় স্থানীয় চিকিৎসক কাশী মাইতির থেকে পাঁচ লাখ টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু তার থেকে পঁচিশ লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছিল। সেই টাকা দিতে না পারায় ফোনে মানসিক অত্যাচার করা হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে এমনই জানান রাকেশ। তিনি আরও জানান, তাঁর মা ও বোনকে যেন বাড়ি থেকে বের করে না দেওয়া হয়। বোনের বিয়ের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। 

গতরাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে রাকেশ চন্দ্র। আজ চিকিৎসক কাশী মাইতির বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয়রা। ওই চিকিৎসক জানান, পঁচিশ লাখ টাকা ধার নিয়েছিল রাকেশ। স্ট্যাম্প পেপারে সই করে নিয়েছিল। তিনি সেই টাকা চেয়েছেন। কোনও চাপ দেননি। রাকেশের পরিবারের লোকজন জানান, গত চার বছর ধরে একটি প্রকল্পের কাজের প্রায় আঠারো লাখ টাকা পেমেন্ট পাননি রাকেশ। তার উপর ঋণের টাকা মেটানোর চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হন তিনি। যারা চাপ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক পুলিস। এমনই দাবি সকলের। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিস।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Howrah Youth DeathLoan Harassment Case5 Lakh Loan 25 Lakh DemandHowrah Crime News
