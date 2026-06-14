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Durgapur viral video: ডিম ছুড়ে নয়, ডিম ভেজে খাওয়ানো হল 'দুর্নীতিগ্রস্ত' তৃণমূল নেতাকে! বাংলায় নয়া ট্রেন্ড?

Durgapur viral video:  অভিনব কাণ্ডে শোরগোল দুর্গাপুরে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 14, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:22 PM IST
Durgapur viral video: ডিম ছুড়ে নয়, ডিম ভেজে খাওয়ানো হল 'দুর্নীতিগ্রস্ত' তৃণমূল নেতাকে! বাংলায় নয়া ট্রেন্ড?
Image Credit: দুর্নীতিগ্রস্ত&#039; তৃণমূল নেতাকে খাওয়ানো হল ওমলেট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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ডিম ছুঁড়ে নয়, ডিম ভেজে খাওয়ানো হল 'দুর্নীতিগ্রস্ত' তৃণমূল নেতাকে!
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