Durgapur viral video: ডিম ছুড়ে নয়, ডিম ভেজে খাওয়ানো হল 'দুর্নীতিগ্রস্ত' তৃণমূল নেতাকে! বাংলায় নয়া ট্রেন্ড?

চিত্তরঞ্জন দাস: বিজেপি নেতার 'গান্ধীগিরি'। ডিম ছুড়ে নয়, অমলেট খাইয়ে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিল ঘনিষ্ঠ নেতার কাছে জবাব চাইল সাধারণ মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়োও। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরে।
ঘটনার সূত্রপাত্র বছর চারেক আগে। অভিযোগ, জমি পাট্টা দেওয়ার নাম করে দুর্গাপুরের মহানন্দা কলোনি, বীরভানপুর-সহ আশেপাশে এলাকার লোকদের থেকে টাকা নিয়েছিলেন ৪১ নম্বরে বিদায়ী তৃণমূল শিপুল সাহা ও তাঁর অনুগামীরা। কিন্তু জমির পাট্টা তো দূর অস্ত, টাকাও ফেরত পাননি কেউ-ই।
এদিকে রাজ্যে তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। ফলে মুখ খোলার সাহস পাননি ভুক্তভোগীরা। গতকাল শনিবার রাতে মহানন্দা কলোনির বাসিন্দা এক শিক্ষকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ব্যাগভর্তি পাট্টার জন্য ফিলাপ করা ফর্ম। এরপর সেই ফর্ম ও ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভের শামিল হন স্থানীয় মানুষ। কিন্তু অভিযুক্ত কাউন্সিলরের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভোটে ফল ফল বেরনোর পর ওই শিক্ষকের বাড়ি ফর্মভর্তি ব্য়াগ রেখে দিয়ে গিয়েছেন কাউন্সিলর। শেষে ডেকে পাঠানো হয় কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সুকুমার চক্রবর্তী। এরপর তিনি যখন আসেন, তখন ওমলেট খাইয়ে জানতে চাওয়া হয়, পাট্টা দেওয়ার নামে কাউন্সিলর যে টাকা নিয়েছিলেন. সেই টাকা কোথায়? ওই তৃণমূল নেতার কাছ থেকে অবশ্য কোন সদুত্তর মেলেনি। টাকা ফেরত না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হুঁশিয়ারি দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।
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