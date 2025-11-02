SIR in Bengal: 'সর্বহারা হয়ে যাব', SIR আবহে নয়া আতঙ্ক ইলামবাজারে, ব্যাংকে লম্বা লাইন....

SIR in Bengal: 'সর্বহারা হয়ে যাব', SIR আবহে নয়া আতঙ্ক ইলামবাজারে, ব্যাংকে লম্বা লাইন....
SIR in Bengal: 'যদি SIR চালু হয়, তাহলে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন জমানো পয়সা আর তোলা যাবে না। আমরা সর্বহারা হয়ে যাব'।
প্রসেনজিত্ মালাকার: বিহারের পর এবার বাংলা। রাজ্যে SIR আবহে নয়া আতঙ্ক। ব্যাংকের সামনে লম্বা লাইন। টাকা তোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছে বীরভূম ইলামবাজারে।
আর বাকি মাত্র একদিন। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু SIR। ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম দেবেন বিএলও-রা। এবার কী হবে? ভোটাধিকার থাকবে তো? আতঙ্কিত অনেকেই। দিন কয়েক আগেই ইলামবাজারের স্কুলবাগান সুভাষপল্লীতে SIR আতঙ্কে এক বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। সেই ইলামবাজারেরই লেলেগড়ের বাঁধ পাড়া ও নিচু পাড়ায় ব্য়াংক থেকে সমস্ত সঞ্চিত টাকা তুলে নিচ্ছেন!
স্থানীয় একাংশের আশঙ্কা, 'যদি SIR চালু হয়, তাহলে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন জমানো পয়সা আর তোলা যাবে না। আমরা সর্বহারা হয়ে যাব'। আবার কেউ কেউ বলছেন, 'SIR চালু হলে হয়তো আমাদের পূর্ববঙ্গে চলে যেতে হবে'। তাঁদের সাফ কথা, 'আমরা চাই SIR না হোক। আমরা শান্তিতে থাকতে চাই'। অনেকেই জানিয়েছেন, তাদের বাবা-মা বা দাদা-ঠাকুমারা ৩০-৩৫ বছর আগে ভারতে এসেছিলেন। তখন জীবিকার তাগিদে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতেন। ফলে, অনেকেরই নাগরিকত্ব সম্পর্কিত কাগজপত্র তৈরি হয়নি। এখন সেই কাগজের অভাবেই বাড়ছে দুশ্চিন্তা।
এদিকে SIR নিয়ে ইলামবাজারে স্থানীয় বাসিন্দারা যে আতঙ্কে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি সুকান্ত মেটে। তিনি বলেন, 'আমার এলাকার মানুষরা ভয় বেশি। কারণ আমার বুথে ১৩৪০ ভোটার তারমধ্যে মাত্র ৩২৪ শুধুমাত্র এদেশের। বাকি সবই বাইরের'।
