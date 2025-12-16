English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 16, 2025, 10:11 PM IST
SIR IN Bengal: SIR-এ খেলা ঘুরবে? '২১ লক্ষ ভোটের পার্থক্য ছিল, এখন...', দাবি শুভেন্দুর...

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: ছাব্বিশের আগে বাংলায় SIR। খসড়া তালিকা থেকে বাদ ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটার! 'বিজেপি ও তৃণমূল এখন প্রায় সমান সমান হয়ে গেল', দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। বললেন, '১৪ই ফেব্রুয়ারি যে লিস্ট বেরোবে সেই লিস্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন আরও অনেক নাম বাদ যাবে। আমি আগে যত নাম বাদ যাবে বলেছিলাম তার থেকেও বেশি নাম বাদ যাবে'।

নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় SIR-র কাজ শেষ। আজ, মঙ্গলবার খসড়া ভোটার তালিকাও প্রকাশ করে দিল নির্বাচন কমিশন। মৃত্যু, স্থানান্তর এবং গণনা ফর্ম জমা না দেওয়ার মতো কারণে ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু জানান, 'আমার বুথ থেকে মাত্র ১১ জনের নাম বাদ গিয়েছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বুথে ভোট দেন, সেই বুথে ‍১২৭ জনের নাম বাদ গিয়েছে'।

বিরোধী দলনেতার কথায়, 'এটা খুব বড় অংক। কারণ, একটি বুথের ৮০০ থেকে হাজার ভোটার থাকে। সেখান থেকে ১২৭ বাদ যাওয়া মানে অনেক বড় অংশ বাদ হয়ে গেল। মূলত সিপিএম ও কংগ্রেস ভোটার কাটার কাজ করে। আমাদের সঙ্গে লড়াই মূলত তৃণমূলের'। তাঁর দাবি,  '২১ লক্ষ ভোটের পার্থক্য ছিল। ৫৮ লক্ষ বাদ যাওয়ার এখন  বিজেপি ও তৃণমূল প্রায় সমান সমান হয়ে গেল'।

এখন যে তালিকায় প্রকাশ করেছে কমিশন, সেটি খসড়া তালিকা। SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। শুভেন্দু বলেন, 'আমার ৩৫ থেকে ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ১৪ই ফেব্রুয়ারি যে লিস্ট বেরোবে সেই লিস্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন আরো অনেক নাম বাদ যাবে। আমি আগে যত নাম বাদ যাবে বলেছিলাম তার থেকেও বেশি নাম বাদ যাবে। মিলিয়ে নেবেন আপনারা। এখন কনক্লিউশনে যাব না'।

এদিকে স্রেফ খসড়া তালিকা নয়, বাদ পড়া ভোটারদের তালিকাও প্রকাশ করেছে কমিশন। স্থানীয় বুথ, পঞ্চায়েত অফিস, পুরসভা দফতর, মহকুমাশাসকের দফতর, জেলাশাসকের দফতর, BDO অফিসে লিস্ট দেখা যাচ্ছে। অনলাইনে  DEO ওয়েবসাইট, CEO ওয়েবসাইট, ECINET ওয়েবসাইট থেকেও তালিকা দেখা নেওয়া যাবে।

কোথায়, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম? লিংক: www.eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in, https://voters.eci.gov.in/

কীভাবে সার্চ করবেন?
১) বিধানসভার নাম
২) বুথ বা পার্ট নম্বর
৩) নিজের সর্বশেষ ভোটার কার্ড নম্বর  

অনলাইনে নিজের নাম খুঁজবেন কীভাবে...

ধাপ ১: সরকারি ওয়েবসাইটে যান
নিম্নোক্ত যেকোন অফিসিয়াল সাইটে যান—
Election Commission of India (ECI) – eci.gov.in, https://voters.eci.gov.in/
State CEO / DEO ওয়েবসাইট (যেমন: ceowestbengal.wb.gov.in)
National Voters’ Service Portal – voters.eci.gov.in বা NVSP সাইট – nvsp.in

ধাপ ২: 'Search Name in Electoral Roll'/ 'Draft Roll' অপশন খুঁজুন

সাইটে 'Search your name in the voter list' বা 'Draft Electoral Roll' লিঙ্কটি খুলুন।

ধাপ ৩: অনুসন্ধানের জন্য নিচের তথ্য দিন

EPIC/Voter ID নম্বর (যদি থাকে) — সবচেয়ে সহজ
বা নাম + জন্ম তারিখ/বয়স
জেলার নাম/অসেম্বলী এলাকা (Assembly Constituency)
Captcha কোড
তারপর Search বা Show বোতামে ক্লিক করুন।

SIR in Bengal: রাত পোহালেই SIR-এর খসড়া তালিকা! ৫৯ লক্ষ নাম বাদ? আশঙ্কার কালো মেঘ ২ কোটির মা...