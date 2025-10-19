English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Suvendu Adhikari: 'আমার ক্ষমতা থাকলে....' বাংলার রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে বিস্ফোরক শুভেন্দু....

Suvendu Adhikari:   আমায় হিন্দু ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া হয়, আমার মতো লোককে, তাহলে আপনারা হিন্দুরা এখানে কীভাবে আছেন। সহজেই অনুমেয়'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 19, 2025, 06:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশের  আগে বাংলার রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি। 'আমার ক্ষমতা থাকলে ১ ঘন্টায় করে দিতাম', দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বললেন,  'জনগণ আওয়াজ তুলুক'।

আজ, রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে কালীপুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন শুভেন্দু। মথুরাপুর থানার দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মোড়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। পাথরপ্রতিমায় এক জনসভায় শুভেন্দু বলেন, 'আমি যদি হিন্দু হয়ে পশ্চিম বাংলায় রায়দিঘি পাথরপ্রতিমায় আমার ধর্মাচারণ করতে না পারি।  আমায় হিন্দু ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া হয়, আমার মতো লোককে, তাহলে আপনারা হিন্দুরা এখানে কীভাবে আছেন। সহজেই অনুমেয়'। এরপরই ওই জনসভায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তোলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'বাংলার একটা প্রবাদ আছে, সাঁকো নাড়াতে দিতে নেই'। তাঁর সাফ কথা,  'কোন জনতার কথা বলছেন! দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কতিপয় বিজেপি কর্মী, তাঁরা একটা সভা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুলবে, আর রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে যাবে! জনতার কথা বলতে গেলে তো জনতার রায়ের কথা বলতে হয়।  যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলায় ৩১ আসনের মধ্যে একমাত্র ভাঙর বাদ দিয়ে সবকটিতে আসনে তৃণমূল জিতেছে। ভাঙরেও তো বিজেপি জেতেনি। জিতেছে অন্য দল। অর্থাত্‍  যে জেলায় জনাদেশ হচ্ছে তৃণমূলের পক্ষে, সেই জেলায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন, হিন্দুত্বের প্রচার! কত বড় বড় ডায়লগ'!

বিজেপি নেতা দেবজিত্‍ সরকারের পাল্টা দাবি, 'যেকটি জেলা তৃণমূলের আক্রমণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তারমধ্যে অন্যতম দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এখানকার প্রত্যকটি জায়গায় ডায়মন্ড শটে সাধারণ মানুষকে লুট করা হয়েছে। সাধারণ হিন্দু মানুষকে অত্যাচার করা হয়েছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'যে ভাষা ১৪ বছর  ধরে বাংলার জনগণকে শেখাচ্ছে, বিরোধীদের শেখাচ্ছে।  ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলের, আজকে যাঁরা অত্যাচার করছে, তাঁরা জবাব পাবেন। সেইসময়ে বিজেপিকে দোষ দেওয়া যাবে না'। জানান,  মানুষ যদি ক্ষেপে যায়, মানুষ যদি উত্তেজিত হয়, কোনও সরকারকে দেখে বৈধ ক্ষমতার বাইরে গিয়ে অত্যাচার করতে দেখে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রশাসনিক যে ক্ষমতা আছে, তার প্রয়োগ হতে পারে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal President Rulesuvendu adhikari
