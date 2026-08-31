মেঘের মতো নেমে আসছে নদী! 'কৈলাসে যিনি বসে আছেন, তাঁর জন্যই নতুন জীবন পেলাম': অশ্রুসিক্ত নয়নে অঞ্জনা

বিধান সরকার: কৈলাসে যিনি বসে আছেন, তাঁর জন্যই নতুন জীবন পেয়েছেন-- মনে করেন উত্তরপাড়ার পর্যটক অঞ্জনা সান্যাল। নেপালে বিপর্যয়ের জন্য চিনকেই দায়ী করলেন মৃত্যুমুখ থেকে ফেরা অঞ্জনা। এবারই ছিল শেষ সুযোগ। কৈলাস মানস সরোবরে যাওয়ার। কিন্তু নেপালে ভোটেকোশী নদীতে হিমবাহ বিস্ফোরণের জলোচ্ছ্বাসে সব ভেসে যাওয়ায়, তা আর হল না। অল্পের জন্য জীবন বেঁচেছে তাঁর। তবে পরের বার সত্তর বছর বয়স হলেও হেলিকপ্টারে চেপে হলেও তিনি যাবেন কৈলাস মানস সরোবর। মানস সরোবরের জল তুলে মাথায় দেবেন। কলকাতার এক ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে গিয়েছিলেন নেপাল। মানস সরোবর কৈলাস যাওয়ার সময় হড়পা বানের মুখে পড়েন। উত্তরপাড়ার ব্যনার্জীপাড়া স্ট্রিটের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষিকা অঞ্জনা সান্যাল।
সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন
সতেরো জনের দল ছিল তাঁদের। গত ২৬ অগাস্ট কাঠমান্ডু থেকে বাসে করে চিনা ইমিগ্রেশন দফতরের দিকে রওনা দেন তাঁরা। মাঝে রিফ্রেস হওয়ার জন্য বাস দাঁড়ায়। কেউ কেউ চা খান। দশ মিনিট পরে বাস ছাড়ে। তবে বাস চালকের কাছে তখন খবর এসে গিয়েছে যে, নদীতে হড়পা বান ডেকেছে। তিনি দ্রুত বাস ঘুরিয়ে আবার কাঠমান্ডুর দিকেই ফিরে যান। কিন্তু তার পরে যা হয়, তা সাংঘাতিক। চোখের সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখে প্রচণ্ড কষ্ট পান অঞ্জনা। কেঁদে ফেলেন তিনি।
'নদীর জলরাশি মেঘের মতো নেমে আসছে'
অঞ্জনা বলেন, আমরা যখন বেরোলাম, তখন পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। হঠাৎ করেই কিছুটা দূরে দেখি ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো। নদীর জলরাশি মেঘের মতো নেমে আসছে। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, বড় একটা কোনও বিপদই ঘটতে চলেছে। তাই হল! বাসের চালক খুবই তৎপর ছিলেন। তিনি তড়িঘড়ি বাস ঘুরিয়ে কাঠমান্ডুর দিকে রওনা দেন। আরেকটু এগিয়ে গেলেই আমাদের বাস রাস্তায় জ্যামে পড়ে যেত। তখন আর ঘুরিয়ে ফেরার কোনও রাস্তা থাকত না। হয়তো মরতে হত!
চিনই দায়ী
নেপালের এই বিপর্যয়ের জন্য চিনকেই দায়ী করছেন অঞ্জনা সান্যাল। তিনি বলেন, হিমবাহ যখন ভেঙে পড়ে, তারপর থেকে প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় পেয়েছিল নেপাল। চিন যদি আগে থেকেই জানিয়ে দিত এই ঘটনা ঘটতে চলেছে, তাহলে এত মানুষের প্রাণ যেত না। এবারে কৈলাস মানস সরোবর যাওয়া হল না। আগামীবার ৭০ বছর হয়ে যাবে। তাই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না। তবে হেলিকপ্টারে করে কৈলাসে এরিয়াল ভ্রমণ করা যায়-- আমার ছেলে বলেছে। মানস সরোবরেও যাওয়ার ইচ্ছা আছে।
কী পাপ করলাম!
উত্তরপাড়ার এই প্রাক্তন শিক্ষিকার বেড়ানোর অভ্যাস দীর্ঘদিনের। কলকাতার তিনটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তবে এবারের নেপালের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। প্রাক্তন শিক্ষিকা বলেন, কৈলাস যেতে না পারায় ভেবেছিলাম, কী পাপ করলাম! এত কাছে এসেও কৈলাসদর্শন হল না! আবার মৃত্যুমুখ থেকে প্রাণে বাঁচার পরে ভাবলাম-- কিছু পুণ্য তো করেইছি। এ তারই ফল।
খুবই ভালো উদ্যোগ
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, এই রাজ্যের যত পর্যটক নেপালে রয়েছেন, তাঁদের ফেরার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হবে। অঞ্জনাদেবী জানান, খুবই ভালো উদ্যোগ সরকারের। যদিও আমরা তার আগেই রক্তল থেকে ট্রেনে চেপে পড়ি। রবিবার ভোরে মিথিলা এক্সপ্রেসে হাওড়া এসে পৌঁছই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)