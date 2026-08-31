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মেঘের মতো নেমে আসছে নদী! 'কৈলাসে যিনি বসে আছেন, তাঁর জন্যই নতুন জীবন পেলাম': অশ্রুসিক্ত নয়নে অঞ্জনা

Flash Floods Hit Nepal: পরের বার সত্তর বছর বয়স হলেও হেলিকপ্টারে চেপে হলেও যাবেন কৈলাস মানস সরোবর। মানস সরোবরের জল তুলে মাথায় দেবেন। কৈলাসে যিনি বসে আছেন, তাঁর জন্যই নতুন জীবন পেয়েছেন তিনি-- মনে করেন উত্তরপাড়ার পর্যটক অঞ্জনা সান্যাল।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 31, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:39 AM IST
মেঘের মতো নেমে আসছে নদী! 'কৈলাসে যিনি বসে আছেন, তাঁর জন্যই নতুন জীবন পেলাম': অশ্রুসিক্ত নয়নে অঞ্জনা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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