Lovely Moitra: মুখ্যমন্ত্রী টিকিট দিতেই 'বড় উপহার' দেওয়ার ঘোষণা প্রার্থী লাভলির, কী দিতে চান নেত্রীকে?

Lovely Moitra Sonarpur Dakshin TMC candidate: প্রার্থী ঘোষণা হতেই সোনারপুর দক্ষিণে জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন লাভলি মৈত্র। প্রচারের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরছেন তিনি মানুষের সামনে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 19, 2026, 03:02 PM IST
লাভলি মৈত্র, সোনারপুর দক্ষিণ তৃণমূল প্রার্থী

তথাগত চক্রবর্তী: আদৌ তাঁকে ২০২৬-এ আর প্রার্থী করা হবে কিনা, তাই নিয়েই ছিল জল্পনা। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতেই দেখা যায়, আসন্ন বিধানসভা ভোটে ফের তৃণমূলের হয়ে লড়ার টিকিট পেয়েছেন তিনি। সব জল্পনায় জল ঢেলে সোনারপুর দক্ষিণে ফের তাঁকেই প্রার্থী করেছে দল। তিনি লাভলি মৈত্র। আর প্রার্থী ঘোষণা হতেই সোনারপুর দক্ষিণে জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন লাভলি মৈত্র। তাঁর নির্বাচনী প্রচারে উন্নয়নই প্রধান ইস্যু, বলছেন লাভলি মৈত্র।

সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জোরকদমে ভোটপ্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলি মৈত্র। প্রচারের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরছেন তিনি মানুষের সামনে। তাঁর মতে, সুভাসগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নয়ন ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই সেই হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে এবং কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করাই এখন তাঁর অগ্রাধিকার। এজন্য প্রায় ৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলেও জানান তিনি। 

লাভলী মৈত্র বলেন, গত কয়েক বছরে এলাকার উন্নয়নের ধারাকে আগামী দিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে তাঁদের সমস্যার সমাধান করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। একইসঙ্গে এবারের নির্বাচনে জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ানোই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য বলেও জানিয়েছেন সেলিব্রিটি অভিনেত্রী তথা বর্তমান বিধায়িকা লাভলি মৈত্র। দলনেত্রীকে এই কেন্দ্র থেকে বড় ব্যবধানে জয় উপহার দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই ময়দানে নেমেছেন তিনি। এমনটাই বলছেন লাভলী মৈত্র।

প্রসঙ্গত, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে 'জল নূপুর' লাভলি মৈত্রকে সোনারপুর দক্ষিণ থেকে প্রার্থী ঘোষণা করে বড় চমক দিয়েছিল তৃণমূল। তবে ৫ বছরের মাথায় এবার আর তাঁকে টিকিট দেওয়া হবে কি হবে না, তা নিয়ে জল্পনা ছড়ায়। যদিও সব জল্পনা উড়িয়ে লাভলি মৈত্রকেই ফের সোনারপুর দক্ষিণে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। প্রার্থী ঘোষণার পরদিনই সোনারপুর দক্ষিণে বড় দলবদলও ঘটে। প্রার্থী ঘোষণার পরই সোনারপুর দক্ষিণে শক্তিবৃদ্ধি হয় তৃণমূলের। বিজেপি নেতা-সহ ৩০ থেকে ৩৫ কর্মী যোগদান করেন তৃণমূলে। রাজপুর টাউন তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে লাভলি মৈত্র নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। 

প্রার্থী ঘোষণার পরই বিরোধী শিবিরে ভাঙন নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক সোনারপুর দক্ষিণে। মঙ্গলবার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে লাভলি মৈত্রের নাম ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সোনারপুর দক্ষিণে শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের। বিজেপি ও সিপিএম থেকে বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যা থেকেই এবার জয়ের মার্জিন আরও বাড়ানোর বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী লাভলি মৈত্র।  

আগামী দিনে আরও অনেকে তৃণমূলে যোগ দেবেন বলেও আশাবাদী লাভলি মৈত্র। বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করা কর্মীরা দাবি করেন, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দিনে তাঁরা আরও কাজ করতে চান। সেই কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান।

আরও পড়ুন, Manoranjan Byapari: 'কেউই চিরদিন থাকব না', টিকিট না পেয়ে রাজনীতি-দল দুইই ছাড়ছেন আরও এক তৃণমূল বিধায়ক? বিস্ফোরক পোস্ট

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026 BJP Candidate: তৃণমূলের হেভিওয়েটকে উপড়াতে 'তৃণমূলের চাণক্য'কেই প্রার্থী, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় তাস

আরও পড়ুন, TMC Candidate: প্রার্থী বদলে এক জেলার ২ ছবি: খণ্ডঘোষে বিদ্রোহ-পদত্যাগের হিড়িক, ভাতারে 'বিজেপি ফেরত' শান্তনুতে মিলনের বাণী

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

