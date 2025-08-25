Bhagawanpur Incident: মেয়ের প্রেমিকের কাটারির এক কো*পে কবজি থেকে বাবার হাত কে*টে গড়াগড়ি রাস্তায়! হাড়হিম দৃশ্যে শিউরে উঠলেন পথচারীরা...

Bhagawanpur Incident: মেয়ের প্রেমিকের কাটারির এক কো*পে কবজি থেকে বাবার হাত কে*টে গড়াগড়ি রাস্তায়! হাড়হিম দৃশ্যে শিউরে উঠলেন পথচারীরা...
Lover cut the wrist of the girl father: আচমকা কাটারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেমিক যুবক। বেশ কিছুদিন ধরেই নাবালিকা মেয়েটিকে বিয়ে করার চেষ্টা চালাচ্ছিল সে।
কিরণ মান্না: প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেমিকার বাবা! তাই কাটারির কোপ মেরে হাতের কবজি কেটে নিল প্রেমিক যুবক। কবজি থেকে হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রক্তাক্ত। গুরুতর জখম হলেন শিক্ষক। হাড়হিম করা সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন পথচলতি মানুষজন।
প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ানোই কাল হল কিশোরীর শিক্ষক বাবার। সোমবার সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে আচমকা কাটারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেমিক যুবক। মুহূর্তে কবজি থেকে হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত শিক্ষক গোকুলচন্দ্র মুড়া। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ভগবানপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে বিচ্ছিন্ন হাতসহ তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
নাবালিকাকে বিয়ের চেষ্টা...
ঘটনাটি ঘটেছে ভগবানপুর থানার দক্ষিণ ফুলবাড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম নন্দ মুড়া। ওই কিশোরীর প্রতিবেশী। বেশ কিছুদিন ধরেই নাবালিকা মেয়েটিকে বিয়ে করার চেষ্টা চালাচ্ছিল সে। এমনকি এর আগে ওই কিশোরীকে নিয়ে পালানোর ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার। নাবালিকাকে ফুসলিয়ে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করারও অভিযোগ ওঠে। এখন যদিও ওই কিশোরী সাবালিকা।
প্রতিশোধের রাগ থেকেই আক্রমণ...
এই ঘটনায় একাধিকবার ভগবানপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই কিশোরীর বাবা শিক্ষক গোকুলচন্দ্র মুড়া। যার জেরে দু’দুবার গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত যুবক নন্দ মুড়া। দীর্ঘদিন হাজতবাসও করতে হয় নন্দ মুড়াকে। নাবালিকার সঙ্গে সম্পর্কের জেরে তার বিরুদ্ধে পকসো মামলাও দায়ের হয়। পুলিস সূত্রে খবর, সেই প্রতিশোধের রাগ থেকেই জামিনে মুক্তি পেয়ে সোমবার সকালে গোকুলচন্দ্রের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় নন্দ।
এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, তবে স্থানীয়রা কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। ভগবানপুর থানার পুলিস অভিযুক্ত নন্দ মুড়ার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।
