Birbhum: ভিডিয়ো কলে নগ্ন প্রেমিকাকে রেকর্ড! সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করতেই নাবালিকার চরম পদক্ষেপ... ভয়ংকর মর্মান্তিক!

Birbhum: ভিডিয়ো কলে প্রেমিকার নগ্ন ভিডিয়ো রেকর্ড করে রেখেছিল। সম্পর্কে দূরত্ব আসতেই ভয়ংকর কাণ্ড প্রেমিকের। সেই সব ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয় প্রেমিক। অপমানে চরম পদক্ষেপ নিল নাবালিকা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 9, 2025, 04:55 PM IST
প্রতীকী ছবি

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: ভিডিয়ো কলের গোপন নগ্ন ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে ভাইরাল করল প্রেমিক। অপমানে আত্মহত্যার চেষ্টা দশম শ্রেণির ছাত্রীর। ভিডিয়ো কলে তোলা প্রেমিকার নগ্ন ছবি রেকর্ড করে সেই ভিডিয়ো ভাইরাল করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুরারই থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে। অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে মুরারই থানার পুলিস।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম জাহির শেখ। অভিযোগ, দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে প্রেমের প্রলোভনে ফেলে সে ভিডিয়ো কলে তার আপত্তিকর ছবি রেকর্ড করে। পরে সম্পর্কে দূরত্ব আসতেই সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে মেয়েটি। অপমান সহ্য করতে না পেরে শুক্রবার বিকেলে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে বর্তমানে সে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে  চিকিৎসাধীন।

মেয়েটির পরিবার মুরারই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস অভিযুক্ত জাহির শেখকে গ্রেফতার করেছে। আজ রবিবার তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, অন্যদিকে ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর শোকে মায়ের দোতলা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা। মা, ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কোলাঘাটের রাইন গ্রাম। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের রাইন গ্রামে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। 

কলেজ পড়ুয়া শুভাদ্রি বৈদ্য (২১) হঠাৎ সেরিব্রাল হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। শুভাদ্রির বাবা রমেশ বৈদ্য জেলা পুলিসের ডিস্ট্রিক্ট ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে কর্মরত। নিথর দেহ দেখে রাতে মা মানসী বৈদ্য বাড়ির দোতলা থেকে ঝাঁপ দেন। তাঁকেও মেচেদার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। একই দিনে মা-ছেলের মৃত্যুতে স্তব্ধ রাইন গ্রাম।                                                                                                                                               

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...  
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ 
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Birbhum shocking newsviral video caseminor tragic stepZee 24 GhantaBengal social media scandalBirbhum crime newsviral MMS case
