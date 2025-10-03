English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: শক্তি হারাচ্ছে নিম্নচাপ! তার আগে দক্ষিণের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা...

West Bengal Weather Update: ওড়িশার উপকূল দিয়ে স্থলভাগে ঢুকে গভীর নিম্নচাপ কিছুটা শক্তি হারিয়েছে। আজ বিকেলের পর আরো শক্তি হারাবে। তার আগে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গেও। ভূমিধসের সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 3, 2025, 10:42 AM IST
অয়ন ঘোষাল: দুর্যোগ কমবে দক্ষিণে। আজ থেকে দুর্যোগ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। আজও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। আগামী দুদিন উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি। ওপরের জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আজও বাংলা ও উড়িষ্যার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা।

নিম্নচাপ কোথায়? 

দক্ষিণ উড়িষ্যাতেই অবস্থান নিম্নচাপের। দক্ষিণ ওড়িশার ফুলবনিতে গভীর নিম্নচাপ। ক্রমশক্তি হারাবে এই সিস্টেম। আজ বিকেলের মধ্যেই সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এই নিম্নচাপের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প যেমন ঢুকবে তেমনি মেঘপুঞ্জ তৈরি হয়েছে রাজ্যের আকাশে। আরো ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে রাজ্যে।

দক্ষিণবঙ্গে:
আজ একাদশীতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বীরভূম জেলাতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে ঝোড়ো হাওয়া ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। বাকি উপকূল সংলগ্ন জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।

কাল দ্বাদশীতে ভারী বৃষ্টি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা; উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন জেলা গুলিতে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। 

রবিবার কার্নিভালের দিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস থাকবে। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।

উত্তরবঙ্গে: 
আজ একাদশীতে ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টি কালিম্পং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস থাকবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।

কাল দ্বাদশীতে দুর্যোগের আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং-সহ ওপরের পার্বত্য ছয় জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইবে।

রবিবার উপরের পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবারেও ভারী বৃষ্টি  কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলায়।

কলকাতা: 
আজ মূলত মেঘলা আকাশ; পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। আজ শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস। গত দুদিন বৃষ্টিতে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৮ ডিগ্রি। গতকাল  দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ থেকে ৯৮ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ২৯.১ মিলিমিটার।

Bengal Weather UpdateLow Pressure WeakeningOrange Alert BengalHeavy rain warningSouth Bengal Rain
