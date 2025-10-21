Bengal Weather Update: হেমন্তের হাওয়া তছনছ করবে নিম্নচাপ! উইকেন্ডে ধেয়ে আসছে বাংলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: হেমন্তের হাওয়া তছনছ করবে নিম্নচাপ! উইকেন্ডে ধেয়ে আসছে বাংলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল বৃষ্টি...
West Bengal Weather Update: আজ দীপাবলি এবং ভাইফোঁটাতে ঝলমলে আকাশ। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। উইকেন্ডে হাওয়া বদল। বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে হাওয়া বদল। উপকূলের জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা শুক্রবার। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গেও উইকেন্ডে বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনি ও রবিবার বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। এই সিস্টেম গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। গভীর নিম্নচাপ এলাকা আগামী ২৪ ঘণ্টায় তৈরি হতে পারে লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন কর্ণাটক ও কেরল উপকূলের এলাকায়। দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর; লাক্ষাদ্বীপ এবং কেরল কর্ণাটক উপকূলে এর প্রভাব পড়তে পারে। এটি পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও শক্তিশালী হতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।
দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত আজ নিম্নচাপে পরিণত হবে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শক্তিশালী হবে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে এই নিম্নচাপ। বৃহস্পতিবার /শুক্রবার নাগাদ এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগ এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায়। এটির অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ হলেও ওর সাথে ও প্রভাব ফেলতে পারে এই নিম্নচাপ। এটি শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে শক্তি বাড়ায় কিনা সেদিকে নজর আবহাওয়াবিদদের।
দক্ষিণবঙ্গে:
আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সকালের দিকে মনোরম পরিবেশ হেমন্তের অনুভূতি। রাতে শিশির সকালে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশা সম্ভাবনা।
মঙ্গলবার দীপাবলি এবং বুধবার ভাইফোঁটার দিন রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। ক্রমশ জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমবে। সকালের দিকে দু এক জেলায় হালকা ধোঁয়াশা কুয়াশার সম্ভাবনা। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি। কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিকের সামান্য উপরে থাকতে পারে।
উইকেন্ডে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন। আগামী শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে উপকূলের জেলাগুলিতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। শনিবার এবং রবিবার বৃষ্টি বাড়বে। কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। থাকবে বজ্রপাতের সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গ:
মূলত পরিষ্কার আকাশ। মঙ্গলবার দীপাবলি এবং বুধবার ভাইফোঁটাতে রোদ ঝলমলে আবহাওয়ার সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমবে তবে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা পার্বত্য এলাকায়। উইকেন্ডে আবহাওয়ার বদল। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে পার্বত্য এলাকায় শুক্রবার। মেঘলা আকাশ দুই এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এর পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে।
শনিবার এবং রবিবার বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। দার্জিলিং থেকে শুরু করে মালদা পর্যন্ত আট জেলাতেই বৃষ্টির আশঙ্কা। সব জেলারই দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। স্বল্প সময়ের অল্প বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে।
কলকাতা:
উইকেন্ডে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা শহরে। মেঘলা আকাশ। শহরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শনিবার ও রবিবার।
জলীয় বাষ্প এবং দখিনা বাতাসে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সামান্য ওপরে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা আগামী ৪/৫ দিন স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে।
আজ মঙ্গলবার দীপাবলি ও বুধবার ভাইফোঁটার দিন ঝলমলে আকাশ; বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দিনভর পরিষ্কার আকাশ। দক্ষিণা বাতাসের দাপট। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম অনুভূত হবে।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.১ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি।
ভিন রাজ্যে:
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি, করাইকাল। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন এলাকায়। কেরল এবং মাহেতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
