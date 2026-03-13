Howrah LPG Crisis: জ্বালানি সংকটে হাওড়ায় ঝাঁপ ফেলছে একের পর এক মিষ্টির দোকান, চাকরি হারানোর ভয়ে আকুল আর্তি

Howrah LPG Crisis: জ্বালানি সংকটে হাওড়ায় ঝাঁপ ফেলছে একের পর এক মিষ্টির দোকান, চাকরি হারানোর ভয়ে আকুল আর্তি
LPG Crisis: গ্যাস সংকটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টি শিল্প। এর ফলে মিষ্টি উৎপাদন মার খাচ্ছে এবং অনেক দোকান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, যা লক্ষাধিক মানুষের রুটি-রুজির জন্য হুমকিস্বরূপ।
দেবব্রত ঘোষ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবাংলার মিষ্টি শিল্পে। মূলত মিষ্টির দোকান গুলিতে কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ না থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতির কোনও উন্নতি না হওয়ায় মিষ্টি ব্যবসায়ীদের সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছে। তারা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দ্রুত সুরাহার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।
ইরানের হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দেশে এলপিজি সরবরাহ ব্যহত হয়েছে। এর ফলে দেশে এলপিজি আমদানি কমে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলাতেও এর প্রভাব পড়েছে। হোটেল রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি মিষ্টির দোকানগুলিতেও কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। এর ফলে উৎপাদন মার খাচ্ছে। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের সংগঠন মিষ্টি উদ্যোগের জয়েন্ট সেক্রেটারি সৈকত পাল জানিয়েছেন আগের চেয়ে তাদের মিষ্টির আইটেমের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে।
শুধুমাত্র যেসব মিষ্টি বেশি চলে সেই ধরনের মিষ্টি তারা তৈরি করছেন। রমজানের মাসে মিষ্টির ভালো চাহিদা থাকলেও সেভাবে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। কারণ গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁকে চিঠি লিখে দ্রুত সুরাহার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।
এদিন তিনি আরও বলেন, গোটা হাওড়া জেলায় প্রায় ১৪ হাজার মিষ্টির দোকান আছে। এই মিষ্টির দোকানগুলির সঙ্গে কয়েক লক্ষ মানুষের রুটি রোজগার জড়িয়ে আছে। গোটা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা প্রায় কোটিতে ছাড়িয়ে যাবে। এখনই যদি এই গ্যাসের সমস্যার সমাধান না করা হয় তাহলে আর দু একদিনের মধ্যেই তাদের দোকানপাট বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হবে। তবে কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটাররাও কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে কবে আবার নিয়মিত গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাবে কার্যত তার দিকেই তাকিয়ে আছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা।
