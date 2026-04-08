LPG Crisis: রুদ্ধশ্বাস এই জ্বালানিসংকটে গ্যাস নিয়ে ভয়ংকর কালোবাজারি? ৫১৮ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত

518 LPG Cylinder Seized in Jalpaiguri: গ্যাসসংকটে কালোবাজারির অভিযোগ? মহকুমা শাসকের অভিযানে বড়সড় সাফল্য। মঙ্গলবার রাতে শহরের ইন্দিরা কলোনির ১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 8, 2026, 03:33 PM IST
আপনার পাড়ায় পরিস্থিতি কী? (ফাইল ছবি)

প্রদ্যুৎ দাস: যুদ্ধ (Iran US War) হয়তো থামতে চলেছে, কেননা, এখন আপাতত সংঘর্ষবিরতি (Ceasefire in US-Iran War)। আলটিমেটাম দিয়েও ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) সংঘর্ষবিরতির ডাক দিয়েছেন। কিন্তু তাতে জ্বালানিসংকট রাতারাতি কমবে কি? সম্ভবত না! আর এই গ্যাসসংকটে (LPG Crisis) আবহেই এল কালোবাজারির ভয়ংকর অভিযোগ! জলপাইগুড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫১৮ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত (518 LPG Cylinder Seized) হল।

গ্যাস-কালোবাজারি? 

তীব্র এই গ্যাসসংকটে কালোবাজারির অভিযোগ উঠল! কোথায়? জলপাইগুড়িতে মহকুমা শাসকের অভিযানে মিলল বড়সড় সাফল্য। মঙ্গলবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরের ইন্দিরা কলোনির ১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত JDCCCS লিমিটেডের গ্যাস গুদামে পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় মহকুমা প্রশাসন। অভিযানে গিয়ে মজুতের হিসাবের সঙ্গে বড়সড় গরমিল ধরা পড়ে।

সন্দেহজনকভাবে মজুত?

এসডিওসূত্রে জানা গিয়েছে, গুদাম থেকে মোট ৫১৮টি খালি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫৭টি ৫ কেজি ওজনের ইন্ডেন গ্যাস সিলিন্ডার, ৬১টি ১০ কেজি ওজনের ইন্ডেন গ্যাস সিলিন্ডার। এই বিপুল পরিমাণ সিলিন্ডার সন্দেহজনকভাবে মজুত থাকায় কালোবাজারির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। পুরো ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

তেলের দাম?

ইরানকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুংকার দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই বদলে গেল খেলা। দু'সপ্তাহের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দিলেন ট্রাম্পই। আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববাজারে তেলের দামে বড় পতন। ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৯.৭৭ ডলার থেকে কমে ৯৫.০৬৮ ডলারে নেমে এসেছে। পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (WTI) তেলের দামও ব্যারেল প্রতি প্রায় ২০ ডলার কমেছে। 

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

