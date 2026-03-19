LPG Crisis: রান্নাঘরের তালা খুলতেই হতবাক স্কুলকর্মী, সবকিছু পড়ে রয়েছে, ২ সিলিন্ডারই হাওয়া

  LPG Crisis: রান্নাঘরের তালা খুলতেই হতবাক স্কুলকর্মী, সবকিছু পড়ে রয়েছে, ২ সিলিন্ডারই হাওয়া

LPG Crisis:  সকালে স্কুল খুলতেই বিষয়টি নজরে আসে কর্তৃপক্ষের।  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 19, 2026, 01:52 PM IST
-স্কুলে চুরি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েকদিন ধরে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকটে ভুগছে সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন গ্যাস বিতরণ কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন থাকলেও মিলছে না সিলিন্ডার। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম আকাশ ছুঁয়েছে শহরতলিতে। এর মধ্যেই চুরি হয়ে গেল রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি সেকেন্ড স্টেট প্রাইমারি স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা স্কুলের তালা ভেঙে মিড ডে মিল রান্নার জন্য রাখা দুটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায়। সকালে স্কুল খুলতেই বিষয়টি নজরে আসে কর্তৃপক্ষের।

প্রধান শিক্ষক কানাইয়া মিশ্রা জানান, “স্কুলে এসে দেখি একটি দরজার তালা ভাঙা। তখনই সন্দেহ হয়, আবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। ভিতরে গিয়ে দেখি কিচেন রুমে রাখা দুটি গ্যাস সিলিন্ডারই নেই। মনে হচ্ছে চোরেরা পরিকল্পনা করেই সিলিন্ডার চুরি করতে ঢুকেছিল।”

ঘটনায় স্কুলের প্রায় ১৫৩ জন ছাত্রছাত্রীর মিড ডে মিল পরিষেবা আপাতত বন্ধ হয়ে গেছে। পিপি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও হিন্দি মাধ্যমের পড়ুয়ারা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। উল্লেখ্য, এক বছর আগেও এই স্কুলে তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

স্কুলের শিক্ষক বিশাল রাই বলেন, “স্কুলটি আদর্শ হিন্দি স্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত। চারদিকে সীমানা প্রাচীর ও নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বারবার চুরি হচ্ছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।” ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় ও বিডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে, মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে পড়ুয়ারা এবং তাদের অভিভাবকরা।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে জেরে সেখানকার অধিকাংশ দেশে মিসাইল দাগছে ইরান। তার জেরে তেল ও গ্যাসের উত্পাদন ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি তেল ও গ্যাসের পরিবহন আকটে যাচ্ছে। এর একটি প্রধান কারণ, হরমুজ প্রণালী আটকে দিয়েছে ইরান। গুটিকয় কয়েকটি দেশের জাহাজ চলাচলের আদেশ দিয়েছে ইরান। এই নিয়মের ফাঁক গলে ভারতে চলে এসেছে গ্যাসভর্তি ২ জাহাজ। ফলে আশা করা হচ্ছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতে রান্নার গ্যাসের সমস্যা মিটে যাবে। সে যাই হোক আমাদের গ্রামেগঞ্জে রান্নার গ্যাসের সরবারহ এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

