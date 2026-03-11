English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • LPG Cylinder Price Rise: একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৪১৬ টাকা; ভয়ংকর সংকটে সাধারণ মানুষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ

LPG Cylinder Price Rise: একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৪১৬ টাকা; ভয়ংকর সংকটে সাধারণ মানুষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ

LPG Cylinder Price Rise in Darjeeling Hills: দার্জিলিংয়ে সমতলের চেয়ে গ্যাসের দাম বেশি পড়ে। এর মূল কারণ অতিরিক্ত পরিবহণ খরচ। সমতল থেকে গ্যাস সিলিন্ডার পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়। যার খরচ সংশ্লিষ্ট ডিলার বা এজেন্সিকেই বহন করতে হয়। কিন্তু পরে খেলাটা ঘুরে যায়। কী ঘটে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 11, 2026, 07:53 PM IST
LPG Cylinder Price Rise: একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৪১৬ টাকা; ভয়ংকর সংকটে সাধারণ মানুষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ
পাহাড় থেকে সমতল নাভিশ্বাস গ্যাসের বর্ধিত দামে।

কায়েস আনসারি: গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে (LPG Price hike) দার্জিলিংয়ে (Darjeeling) মানুষের দুর্ভোগ তুঙ্গে। অতিরিক্ত খরচ বহন করতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়ছে তাঁরা। কয়েকদিন আগেই রান্নার গ্যাসের দাম গার্হস্থ্য ব্যবহারের (Domestic cylinder) ক্ষেত্রে ৬০ টাকা এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের (commercial cylinder) ক্ষেত্রে ১১৪.৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক সময়েই সমতল এলাকার তুলনায় দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে গ্যাসের দাম অনেক বেশি হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bargabhima Temple: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের জেরে ভোগ বন্ধ হয়ে গেল তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে, ইতিহাসে এই প্রথম

ডোমেস্টিক-কমার্শিয়াল

এখানে ১৪.২ কেজির সাধারণ গার্হস্থ্য গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ১০৮৬ টাকা, যার সঙ্গে আবার যুক্ত হয় লেবার চার্জ। এই চার্জ মূলত দূরত্বের উপর নির্ভর করে। ডিলার বা এজেন্সি-র কাছাকাছি হলে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা, না হলে কখনও কখনও ১০০ টাকার বেশিও দিতে হতে পারে। আর ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের দিতে হয় ২৪১৬ টাকা, তার সঙ্গে লেবার চার্জ যোগ হয় আরও ৫০-১০০ টাকা। অর্থাৎ, মোট দাম দাঁড়ায় কমবেশি ২৫০০ টাকা! অবিশ্বাস্য।

সরাসরি গ্রাহকের উপর

দার্জিলিংয়ে সমতলের চেয়ে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেশি হওয়ার মূল কারণ হল পরিবহণ খরচ। সমতল এলাকা থেকে গ্যাস সিলিন্ডার ট্রাকে করে পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়। যার পরিবহণ খরচ সংশ্লিষ্ট ডিলার বা এজেন্সিকেই বহন করতে হয়। কিন্তু পরে এজেন্সি সেই খরচ গ্রাহকদের উপরই চাপিয়ে দেয়। সহজ কথায়, দাম বাড়ার সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। এবারেও তাই ঘটছে।

দীর্ঘ অপেক্ষা

দার্জিলিং পাহাড়ে গ্যাসের আরেকটি বড় সমস্যা হল, এখানে বুকিং করার ১৫ থেকে ২০ দিন পরে গ্যাসের সিলিন্ডার বাড়িতে পৌঁছয়। এখন নিয়ম অনুযায়ী, একই গ্রাহক ২৫ দিনের আগে পরবর্তী বুকিং করতে পারবেন না। ফলে পাহাড়ে সিলিন্ডার হাতে পেতে আরও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। ঘনাচ্ছে সমস্যা।

আরও পড়ুন: Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব

পাহাড়ে সংকট

গ্যাসের দাম বাড়ার ফলে সমতলের তুলনায় দার্জিলিং ও সন্নিহিত পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষজনই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রেস্তোরাঁ মালিকরা জানাচ্ছেন, গ্যাসের দাম বাড়ায় তাঁরা চরম সংকটে পড়েছেন, কারণ খাবারের দাম আচমকা বাড়িয়ে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এক রেস্তোরাঁ মালিকের মন্তব্য: "সমতলের তুলনায় আমাদের পাহাড়ে বেশি দাম দিতে হয়, এর উপর আবার লেবার চার্জ আছে। যেহেতু আমরা রেস্তোরাঁ চালাই, আমাদের পুরো কাজই গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা আমাদের খাবারের দাম বাড়াতে পারছি না, আমরা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।"

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
LPG price hikeLPG Cylinder Price RiseLPG Price RiseLPG Price hike in DarjeelingLPG Price hike in hillLPG Cylinder Price Rise in Darjeeling HillsIran Israel USA WarWest bengalStrait of Hormuz
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বুথস্তরে বড় মাপের ধস তৃণমূলে, বিজেপি বলছে জয় নিশ্চিত; জেলায় জেলায় সমীকরণে বদল
.

পরবর্তী খবর

FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জি...