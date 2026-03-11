LPG Cylinder Price Rise: একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৪১৬ টাকা; ভয়ংকর সংকটে সাধারণ মানুষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ

LPG Cylinder Price Rise: একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ২৪১৬ টাকা; ভয়ংকর সংকটে সাধারণ মানুষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ
LPG Cylinder Price Rise in Darjeeling Hills: দার্জিলিংয়ে সমতলের চেয়ে গ্যাসের দাম বেশি পড়ে। এর মূল কারণ অতিরিক্ত পরিবহণ খরচ। সমতল থেকে গ্যাস সিলিন্ডার পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়। যার খরচ সংশ্লিষ্ট ডিলার বা এজেন্সিকেই বহন করতে হয়। কিন্তু পরে খেলাটা ঘুরে যায়। কী ঘটে?
কায়েস আনসারি: গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে (LPG Price hike) দার্জিলিংয়ে (Darjeeling) মানুষের দুর্ভোগ তুঙ্গে। অতিরিক্ত খরচ বহন করতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়ছে তাঁরা। কয়েকদিন আগেই রান্নার গ্যাসের দাম গার্হস্থ্য ব্যবহারের (Domestic cylinder) ক্ষেত্রে ৬০ টাকা এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের (commercial cylinder) ক্ষেত্রে ১১৪.৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক সময়েই সমতল এলাকার তুলনায় দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে গ্যাসের দাম অনেক বেশি হয়।
ডোমেস্টিক-কমার্শিয়াল
এখানে ১৪.২ কেজির সাধারণ গার্হস্থ্য গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ১০৮৬ টাকা, যার সঙ্গে আবার যুক্ত হয় লেবার চার্জ। এই চার্জ মূলত দূরত্বের উপর নির্ভর করে। ডিলার বা এজেন্সি-র কাছাকাছি হলে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা, না হলে কখনও কখনও ১০০ টাকার বেশিও দিতে হতে পারে। আর ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের দিতে হয় ২৪১৬ টাকা, তার সঙ্গে লেবার চার্জ যোগ হয় আরও ৫০-১০০ টাকা। অর্থাৎ, মোট দাম দাঁড়ায় কমবেশি ২৫০০ টাকা! অবিশ্বাস্য।
সরাসরি গ্রাহকের উপর
দার্জিলিংয়ে সমতলের চেয়ে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেশি হওয়ার মূল কারণ হল পরিবহণ খরচ। সমতল এলাকা থেকে গ্যাস সিলিন্ডার ট্রাকে করে পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়। যার পরিবহণ খরচ সংশ্লিষ্ট ডিলার বা এজেন্সিকেই বহন করতে হয়। কিন্তু পরে এজেন্সি সেই খরচ গ্রাহকদের উপরই চাপিয়ে দেয়। সহজ কথায়, দাম বাড়ার সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। এবারেও তাই ঘটছে।
দীর্ঘ অপেক্ষা
দার্জিলিং পাহাড়ে গ্যাসের আরেকটি বড় সমস্যা হল, এখানে বুকিং করার ১৫ থেকে ২০ দিন পরে গ্যাসের সিলিন্ডার বাড়িতে পৌঁছয়। এখন নিয়ম অনুযায়ী, একই গ্রাহক ২৫ দিনের আগে পরবর্তী বুকিং করতে পারবেন না। ফলে পাহাড়ে সিলিন্ডার হাতে পেতে আরও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। ঘনাচ্ছে সমস্যা।
পাহাড়ে সংকট
গ্যাসের দাম বাড়ার ফলে সমতলের তুলনায় দার্জিলিং ও সন্নিহিত পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষজনই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রেস্তোরাঁ মালিকরা জানাচ্ছেন, গ্যাসের দাম বাড়ায় তাঁরা চরম সংকটে পড়েছেন, কারণ খাবারের দাম আচমকা বাড়িয়ে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এক রেস্তোরাঁ মালিকের মন্তব্য: "সমতলের তুলনায় আমাদের পাহাড়ে বেশি দাম দিতে হয়, এর উপর আবার লেবার চার্জ আছে। যেহেতু আমরা রেস্তোরাঁ চালাই, আমাদের পুরো কাজই গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা আমাদের খাবারের দাম বাড়াতে পারছি না, আমরা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।"
