Gas Crisis: গ্যাস-ই নেই: বন্ধ খাবার হোটেল থেকে মিষ্টির দোকান, কলকাতায় আরও তীব্র অটো সংকট

Gas Crisis: গ্যাস-ই নেই: বন্ধ খাবার হোটেল থেকে মিষ্টির দোকান, কলকাতায় আরও তীব্র অটো সংকট
Lpg Shortage in Kolkata: "কর্মীদের বেতন কীভাবে দেব? বুঝতে পারছি না... কয়েক গুণ বেশি দাম চাওয়া হচ্ছে গ্যাসের। ওই দাম দিয়ে গ্যাস কিনলে বিরিয়ানির দাম বাড়াতে হবে। আমাকেও কাল থেকে বিরিয়ানির দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।" জেলায় তীব্র গ্যাস সিলিন্ডার সংকট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাণিজ্যিক গ্যাস মিলছে না। জলপাইগুড়িতে বন্ধ হতে শুরু করল খাবারের হোটেল, মিষ্টির দোকান। ইতিমধ্যেই শহরে একাধিক হোটেল ও মিষ্টির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকিদের গ্যাস সিলিন্ডারের স্টক তলানিতে। দু-একদিনের মধ্যে তারাও হোটেল বন্ধ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। কোনও কোনও হোটেলে আবার কয়লার উনুন তৈরি শুরু হয়েছে।
জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোডের এক হোটেল ব্যবসায়ী সঞ্জয় সরকারের দাবি, "মঙ্গলবারও গ্যাস সিলিন্ডার মেলেনি। ডিস্ট্রিবিউটর জানিয়ে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে যা অবস্থা তাতে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া সম্ভব নয়। আমার হোটেলে যা গ্যাস আছে, তাতে হয়তো বুধবার পর্যন্ত রান্না হবে। কিন্তু তারপর কীভাবে হোটেল চালাব বুঝে উঠতে পারছি না। আমার হোটেলে ৮ জন কর্মী। তাঁদের বেতন দেব কীভাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"
জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা এলাকায় বিরিয়ানির দোকান বিজয় চন্দর। তিনি বলেন, "আমাকে যেসব ভেন্ডার গ্যাস সিলিন্ডার দিতেন, তাঁরা সবাই হাত তুলে নিয়েছেন। কয়েক গুণ বেশি দাম চাওয়া হচ্ছে গ্যাসের। ওই দাম দিয়ে গ্যাস কিনলে বিরিয়ানির দাম বাড়াতে হবে। গ্যাস না মেলায় আমার পাশের একটি খাবারের হোটেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাকেও কাল থেকে বিরিয়ানির দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।"
এ তো গেল রান্নার গ্যাসের এলপিজি সিলিন্ডারের কথা। ওদিকে অটোর গ্যাসও অমিল। তারাতলা গ্যাস স্টেশনে পরিস্থিতি আজ আরও খারাপ। সংকটের ছবি আরও বাড়ছে। ভোর চারটে থেকে লাইন দিতে দেখা যায় অটো চালকদের। কিন্তু গ্যাস নেই। সকাল ১০টার সময় গ্যাসের গাড়ি এলে তারপর গ্যাস পাওয়া যেতে পারে বলা হয়।
গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ, মহেশতলা, বজবজ, বেহালা ঠাকুরপুকুরের অটো চালকদের এলপিজি রিফিলিংয়ের অন্যতম ভরসা এই তারাতলা গ্যাস স্টেশন। কিন্তু সেখানেও গ্যাসের আকাল ও লম্বা লাইন হওয়ায় প্রবল উদ্বেগে অটো চালকরা।
আরও পড়ুন, Gas Booking through WhatsApp: সার্ভার ডাউন, মিলছে না OTP? ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপেই বুকিং করুন আপনার গ্যাস, জানুন নিয়ম ও নাম্বার
আরও পড়ুন, LPG Crisis: গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় বেঁধে দিল কেন্দ্র, আকালের মধ্যেই বড়কথা বলে দিল মোদী সরকার
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)