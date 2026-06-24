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লাল বেনারসিতে শ্বশুরবাড়ি নয়! ঘরে ফিরল কফিনবন্দি অগ্নিদগ্ধ অনামিকা... ঝলসে পুড়ে শেষ সব, স্বপ্নের অপমৃত্যু

Lucknow Coaching Centre Fire: নভেম্বরেই ছিল অনামিকা-নীলেশের বিয়ে। কোনওরকমে মুখের সামান্য অংশ দেখে তাঁদের মেয়ে অনামিকার ঝলসে পুড়ে যাওয়া দেহ শনাক্ত করেন বাবা-মা। গ্রামের বাড়িতে অনামিকার দেহ পৌঁছাতেই কান্নার রোল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 24, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:16 PM IST
লাল বেনারসিতে শ্বশুরবাড়ি নয়! ঘরে ফিরল কফিনবন্দি অগ্নিদগ্ধ অনামিকা... ঝলসে পুড়ে শেষ সব, স্বপ্নের অপমৃত্যু
Image Credit: অনামিকা সামন্ত (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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