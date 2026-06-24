/লাল বেনারসিতে শ্বশুরবাড়ি নয়! ঘরে ফিরল কফিনবন্দি অগ্নিদগ্ধ অনামিকা... ঝলসে পুড়ে শেষ সব, স্বপ্নের অপমৃত্যু

দেবব্রত ঘোষ: স্বপ্ন ছিল লাল টুকটুকে বেনারসিতে শ্বশুরবাড়িতে যাবে মেয়ে। কিন্তু লখনউয়ে কোচিং সেন্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে স্বপ্নের অপমৃত্যু। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে কলকাতার অনামিকার ও তাঁর হবু বর নীলেশেরও। মঙ্গলবার রাতে কফিনবন্দি অনামিকার দেহ এসে পৌঁছয় তাঁদের হাওড়ার বাড়িতে। ঘরের মেয়ের এহেন মর্মান্তিক পরিণতিতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
গ্রামের বাড়িতে অনামিকার দেহ
লখনৌয়ের আলিগঞ্জে কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় জগৎবল্লভপুরের গড়বালিয়ার মেয়ে অনামিকা সামন্ত (২৭) ও তাঁর হবু স্বামী নীলেশ কুমারের (২৮)। আগামী নভেম্বরেই তাঁদের বিয়ের কথা ছিল। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে কলকাতার নিউ আলিপুরে থাকলেও অনামিকার পৈত্রিক বাড়ি হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের গড়বালিয়া গ্রামে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয় অনামিকার দেহ। তারপরই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা গ্রাম। গত সাড়ে তিন বছর ধরে অনামিকা লখনৌয়ে কর্মরত ছিলেন। যে কোচিং সেন্টারে আগুন লাগে, সেখানেই কাজ করতেন তিনি। একই বিল্ডিংয়ে অন্য একটি অফিসে কর্মরত ছিলেন নীলেশ।
ঝলসে যাওয়া দেহ চিনতে হিমশিম পরিবার
অনামিকার কাকা জানিয়েছেন, লখনউ থেকে সোমবার সন্ধ্যায় খবর আসতেই তাঁরা দ্রুত সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। শেষে মঙ্গলবার সকালের বিমানে অনামিকার বাবা-মা কাকা ও ভাই সেখানে পৌঁছান। দেহ এমনভাবে ঝলসে গিয়েছিল যে লখনৌয়ের মর্গে পৌঁছে আগুনে ঝলসে যাওয়া ভাইঝির দেহ চিনতেই হিমশিম খেতে হয় পরিবারকে। মুখের সামান্য অংশ দেখে কোনওক্রমে তাঁদের মেয়ে অনামিকাকে শনাক্ত করেন বাবা-মা।
নভেম্বরেই ছিল অনামিকা-নীলেশের বিয়ে
দুই পরিবারের মধ্যে পাকা কথা হয়ে গিয়েছিল। নভেম্বরেই বাজত বিয়ের সানাই। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তার আগেই বিষাদের সুর দুই পরিবারে। লখনউয়ের আলিয়াগঞ্জের কোচিং সেন্টারের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মর্মান্তিক পরিণতি ২৭ বছরের অনামিকা সামন্ত ও তাঁর হবু স্বামী, লখনউয়েরই বাসিন্দা, ২৮ বছরের নীলেশ কুমারের। ভয়ংকর এই অগ্নিকাণ্ডে অনামিকা ও নীলেশ-সহ মোট ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই ওই কোচিং সেন্টারের পড়ুয়া।
কাজের সূত্রেই আলাপ হয়েছিল অনামিকা ও নীলেশের। ৩ বছর প্রেমের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় যুগল। গত সপ্তাহেই বিয়ের পাকা কথা হয়। অনামিকার বাবা বিশ্বনাথ সামন্ত, মা সুলেখা সামন্ত এবং ভাই কলকাতা থেকে লখনউয়ে নীলেশদের বাড়িতে যান। সামনের সপ্তাহে কলকাতায় অনামিকাদের বাড়ি আসার কথা ছিল নীলেশের পরিবারেরও। কিন্তু তার আগেই একটা অগ্নিকাণ্ডে সব শেষ। কান্না ও আক্ষেপের সঙ্গে এমনটাই জানান নীলেশের দাদা অভিষেক কুমার।
মাকে শেষ ফোন অনামিকার
সোমবার বিকালে যখন ওই বহুতলে আগুন লাগে, কালো ধোঁয়ার গ্রাসে যখন পুরো ভবন, তখন মায়ের কাছে শেষবারের মতো ফোন করেছিলেন অনামিকা। মায়ের কাছে শেষ ফোনে ছিল তীব্র বাঁচার আকুতি। অনামিকার মা জানান, "মেয়ে খালি বলছিল, পুরো ঘর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। চারিদিকে কোনও বেরনোর নেই।"
লখনউ অগ্নিকাণ্ডে ইমার্জেন্সি এক্সিট না থাকার অভিযোগ
প্রসঙ্গত, লখনউয়ের কোচিং সেন্টারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ওই বহুতলে ইমার্জেন্সি এক্সিট নিয়ে অভিযোগ সামনে এসেছে। ইমার্জেন্সি এক্সিট না থাকায় দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও, উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। ধোঁয়ায় দম আটকে ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই অনেকের মৃত্যু হয়।
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