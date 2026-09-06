/তারাপীঠে বিরাট বদল! এখন থেকে মা তারার দর্শনে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে...!

প্রসেনজিৎ মালাকার: তারাপীঠে ডিজিটাল ভিআইপি কুপন চালু, আজ থেকেই অনলাইনে বুকিং। তারাপীঠ মন্দিরে ভিআইপি প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হল। বন্ধ হচ্ছে কাগজের কুপন। রবিবার থেকে তারাপীঠ মন্দিরে চালু হল ডিজিটাল ভিআইপি কুপন পরিষেবা। নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে ৫০০ টাকার ভিআইপি দর্শনের টিকিট বুক করতে পারবেন ভক্তেরা। মা তারার পুজো দিয়ে এই নতুন পরিষেবার উদ্বোধন করেন রামপুরহাটের মহকুমা শাসক অশ্বিন বাবুসিংহ রাথোর ও বিধায়ক ধ্রুব সাহা। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট মহকুমা পুলিস আধিকারিক কমল তেজা, মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায়-সহ প্রশাসন ও মন্দির কমিটির সদস্যরা।
ডিজিটাল-দর্শন
বিরাট বদল! ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসারে এবার এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের তারাপীঠ মন্দির কমিটি তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিক (priority) দর্শন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করার কথা ঘোষণা করল। আজ রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) থেকেই ভিআইপি লাইনের ৫০০ টাকার কাগজের কুপন-ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় সম্পূর্ণ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনভিত্তিক বুকিং ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে। রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, মহকুমা শাসক আশ্বিন বি. রাঠোর এবং তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের এক যৌথ উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তব রূপ পেয়েছে।
অন্যান্য প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও
এই ডিজিটাল উদ্যোগটি ভারতের অন্যান্য প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আছে-- যেমন তিরুমালা মন্দির, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, বৈষ্ণোদেবী মন্দির এবং রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের মতো পুণ্যভূমিতে। এই সব জায়গাগুলিতেই ভিড় সামলাতে ই-কুপন টোকেন এবং অনলাইন পাসের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করা হয়। সামনে আসা কৌশিকী অমাবস্যা উৎসবকে কেন্দ্র করেই এই নতুন ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তারাপীঠে প্রতি বছর এই তিথিতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে।
ভক্তরা কী ভাবে টিকিট কাটবেন
ডাউনলোড ও রেজিস্ট্রেশন: ভক্তদের মন্দিরের অফিসিয়াল মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে নিজের নাম ও মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রি করতে হবে।
ওটিপি (OTP) যাচাই: রেজিস্ট্রি মোবাইল নম্বরে পাঠানো ওটিপি-র মাধ্যমে বুকিং পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।
অনলাইন পেমেন্ট: অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি ৫০০ টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করে ডিজিটাল টিকিট সংগ্রহ করা যাবে।
এই নতুন ব্যবস্থার মূল সুবিধা হল এর সহজলভ্যতা। টিকিট কাটার জন্য ভক্তদের আর কাউন্টারের বাইরে লাইনে দাঁড়াতে হবে না, ঘরে বসেই যেকোনো জায়গা থেকে টিকিট বুক করা যাবে।
মন্দিরে পৌঁছনোর পরে প্রবেশ যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটিও হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল-ব্যবস্থা-নির্ভর। ভক্তদের শুধু তাঁদের স্মার্টফোনে প্রাপ্ত ডিজিটাল টিকিটটি দেখাতে হবে। ভিআইপি লাইনে দায়িত্বরত প্রশাসন ও মন্দির কমিটির গেটকর্মীরা টিকিট স্ক্যান করে সংশ্লিষ্ট ভক্তের দ্রুত ও ঝামেলাহীন দর্শনের ব্যবস্থা করবেন।
প্রশাসনিক স্বচ্ছতা
রামপুরহাটের মহকুমা শাসক (SDM) আশ্বিন বাবুসিংহ রাঠোর জানান, প্রথম ধাপে অনলাইন টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করা হলেও পরবর্তী আপডেটে অ্যাপটিতে রিয়েল-টাইম ভিড় পর্যবেক্ষণ (crowd-tracking) এবং নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক স্লট বুকিং (time-slot booking) সুবিধাও যুক্ত করা হবে। বিধায়ক ধ্রুব সাহা উল্লেখ করেন, এই ডিজিটাল রূপান্তর পুণ্যার্থীদের মূল্যবান সময় বাঁচাবে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতাও রক্ষা করবে।
কৌশিকী অমাবস্যার জন্যই?
তবে মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল ব্যানার্জি স্পষ্ট করেছেন, এই নতুন ব্যবস্থাটি আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যার জন্য প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে। এর সুবিধা ও অসুবিধা পর্যালোচনা করার পরে ব্যবস্থাটিকে স্থায়ী করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়াও, কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বিশাল ভক্তসমাগম ও উৎসবের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ করার কথা জানানো হয়েছে। উৎসবের সময় আকাশ থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে মন্দির চত্বরে পুষ্পবৃষ্টির পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।
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