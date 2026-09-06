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তারাপীঠে বিরাট বদল! এখন থেকে মা তারার দর্শনে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে...!

Tarapith Temple Rule Change: তারাপীঠে ডিজিটাল ভিআইপি কুপন চালু, আজ থেকেই অনলাইনে বুকিং। তারাপীঠ মন্দিরে ভিআইপি প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হল। বন্ধ হচ্ছে কাগজের কুপন। মা তারার পুজো দিয়ে এই নতুন পরিষেবার উদ্বোধন করেন রামপুরহাটের মহকুমা শাসক অশ্বিন বাবুসিংহ রাথোর ও বিধায়ক ধ্রুব সাহা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:31 PM IST
তারাপীঠে বিরাট বদল! এখন থেকে মা তারার দর্শনে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে...!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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